Subas en pescadería por Pascuas: qué pescado aumentó más y cuáles quedaron por debajo de la inflación

Se acercan las Pascuas y los precios de los productos típicos se disparan. En este informe, se relevan los costos del pescado, la evolución del precio del atún y el valor de la rosca en panaderías y supermercados.

En las vísperas de las Pascuas, los precios de los productos típicos aumentaron considerablemente en Argentina. Los consumidores ya encuentran subas en pescados y panificados, con incrementos que varían según el artículo y el canal de compra. Los principales productos de la canasta pascual están bajo la lupa por las diferencias interanuales en sus importes y la comparación frente a la inflación general.

A partir de un relevamiento elaborado por la consultora Focus Market, se identifican alzas de entre 9% y 58% en los precios de pescadería. Entre los principales productos figuran el kanikama, el filette de merluza, el calamar y las milanesas de pescado, cuyas variaciones responden a los movimientos recientes del Índice de Precios al Consumidor. Belén Escobar explicó en Infobae en Vivo Al Amanecer: “Se vienen las Pascuas y llegan con un aumento de hasta 63% en algunos productos”.

La lata de atún de 170 gramos, un clásico de la mesa pascual, exhibe un incremento interanual del 25%, ubicándose por debajo de la inflación acumulada en el mismo periodo, que fue de 33,1 % a febrero según INDEC.

El calamar lidera los aumentos en pescadería, con una variación del 58%, por encima de la inflación general REUTERS/Alejandro Martínez Vélez

Los aumentos en productos de pescadería

Los especialistas destacan que el kanikama de 250 gramos cuesta $5.200. El precio es un promedio y puede variar de acuerdo con el comercio y la zona. Escobar precisó que, en este caso, el aumento fue de 9%, menor al índice general. El filette de merluza y la milanesa de pescado exhibieron subas también por debajo del IPC, mientras que el calamar registró un ajuste de 58%; este último se utiliza principalmente para la preparación de rabas.

El informe indica que casi todos los cortes tradicionales presentan incrementos moderados respecto al Índice de Precios al Consumidor. Escobar remarcó: “Vemos kanikama por debajo de la variación del IPC” y añadió que no todos los productos registran el mismo comportamiento, ya que el calamar superó ampliamente la inflación.

En el caso del atún, la lata al natural de 170 gramos ronda los $3.600. Escobar detalló: “También con un incremento por debajo de la inflación general, con un 25%”. El valor puede variar según marca y ubicación, y se registró una baja interanual durante la transición presidencial de 24%, fenómeno que interrumpió la tendencia alcista del último año.

Las diferencias en precios de pescados y panificados varían según la zona geográfica y el canal de venta en todo el país (M. Dylan / Europa Press)

Diferencias regionales y hábitos de consumo

Las variaciones de precios no solo dependen del producto sino también de la zona geográfica. Escobar puntualizó: “No es lo mismo también precios en algunos barrios porteños que en otros puntos del interior del país”. El presupuesto familiar suele verse afectado tanto por los aumentos como por la diversidad de marcas y presentaciones presentes en los supermercados y almacenes.

Al mismo tiempo, la rosca de Pascua, tradicional en estas fechas, registra incrementos por encima de la inflación anual. Según Belén Escobar, los aumentos van de 47% a 63%, lo que ubica a este producto en una situación diferente al pescado. Los precios promedio arrojan diferencias marcadas entre comercios industriales y panaderías.

En supermercados, la presentación industrial ronda los $5.150, mientras que en panaderías la pieza más pequeña se oferta a $13.000 y la de 900 gramos alcanza los $25.000.

La canasta pascual muestra incrementos dispares, lo que obliga a las familias a comparar y buscar promociones para optimizar su presupuesto

Este panificado resulta muy estacional y varía su presencia en estanterías fuera de la época de Pascua. Según los testimonios relevados, la oferta en supermercados permite precios más accesibles, pero la elaboración en panaderías mantiene un costo superior debido a la calidad y el tamaño del producto.

Las familias que optan por celebrar con productos tradicionales deben considerar que encontrarán precios dispares y aumentos significativos, lo que exige mayor atención a las promociones disponibles y a los canales de venta elegidos en este contexto de variación de precios.

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