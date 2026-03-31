Quebró un frigorífico en Córdoba y hay preocupación por 50 puestos de trabajo

El consumo de carne vacuna cayó a uno de los niveles más bajos en dos décadas y presiona a toda la cadena productiva (Reuters)

La Justicia de Córdoba decretó la quiebra del frigorífico La Taba. La medida, adoptada a solicitud de la propia sociedad ante la imposibilidad de sostener su concurso preventivo, implica la intervención judicial para intentar preservar los activos productivos y explorar una eventual reactivación de la planta ubicada en Cruz del Eje, Córdoba, donde trabajan 50 empleados.

La empresa había informado ante la Justicia que, en los últimos meses, su estado económico y financiero se deterioró hasta un punto que le impedía sostener las operaciones y presentar una propuesta viable para los acreedores, en el marco de su concurso preventivo que había solicitado en 2025.

El comunicado judicial detalla que la quiebra se encuadra en lo previsto por la Ley de Concursos y Quiebras, que prevé la “quiebra indirecta” cuando fracasa o resulta inviable un concurso preventivo en trámite.

En este caso específico, la propia firma admitió su insolvencia antes de llegar siquiera a la etapa de propuesta de pago a los acreedores. La jueza exhortó a ex trabajadores, autoridades sindicales, la Secretaría de Trabajo provincial y la Municipalidad de Cruz del Eje a colaborar con la reapertura de la planta y el restablecimiento de los más de 50 puestos laborales afectados.

Hoy, la empresa enfrenta una deuda financiera superior a los $3.540 millones, con 1.283 cheques rechazados o impagos y ostenta la calificación más baja, situación 5, es decir deudor irrecuperable, de acuerdo con las categorías del Banco Central (BCRA).

El desplome de la demanda de carne vacuna empieza a impactar de lleno en los frigoríficos de todo el país (IPCVA)

Esta noticia llega menos de tres años después de un anuncio oficial de la propia empresa junto con el entonces Gobernador Juan Schiaretti, que proyectaba una inversión de $98 millones y la creación de 75 puestos de trabajo para la producción de harina de hueso y grasa refinada en la localidad de Bañado de Soto. Ninguno de estos proyectos llegó a concretarse.

Caída del consumo de carne y cierre de frigoríficos

La quiebra de La Taba ocurre en un contexto de desplome generalizado de la industria frigorífica argentina. A inicios de marzo, San Roque, otro frigorífico ubicado en Morón, anunció su cierre definitivo. En una carta enviada a sus más de 140 empleados, que fueron desvinculados, la empresa vinculaba esta decisión a la “indiscriminada apertura comercial” y a las profundas modificaciones en las reglas de mercado provocadas por la caída del consumo nacional y la competencia de importaciones.

A esta situación se suma el caso del frigorífico Pico, el creador de las hamburguesas Paty -hoy, la marca está en manos de la brasileña Marfrig-, que despidió recientemente a más de 180 trabajadores en sus plantas de La Pampa, consecuencia de la pérdida de contratos de exportación, un endeudamiento superior a $30.000 millones y la devaluación de diciembre de 2023. La empresa está a la espera de la llegada de un inversor para mejorar su flujo de caja.

El derrumbe de la demanda interna es el telón de fondo de esta crisis sectorial. De acuerdo con la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo per cápita anual de carne vacuna cayó a 47,3 kilos por habitante (febrero 2025-febrero 2026), el registro más bajo en dos décadas, con una baja interanual del 2,5 por ciento.

A eso se suma que el sector perdió participación dentro del destino de la producción nacional: en 2014, el mercado interno absorbía el 94,8% del total; en 2025, esa proporción se redujo al 68 por ciento.

El desplome responde a múltiples factores acumulativos: una sequía severa que afectó el ciclo productivo entre 2021 y 2024, inundaciones recientes en 2024 y 2025, la consiguiente disminución del stock de madres y la oferta de hacienda, el atraso en la zafra de terneros y, finalmente, el impacto negativo de la devaluación en los costos productivos. Según Ciccra, el precio relativo del animal en pie tocó un récord histórico y los cortes monitoreados por el Indec acumularon subas próximas al 60% en los últimos cinco meses.