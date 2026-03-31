Economía

Quebró un frigorífico en Córdoba y hay preocupación por 50 puestos de trabajo

La empresa había pedido concurso preventivo en 2025, pero reconoció ante la Justicia que no podía presentar una propuesta para los acreedores. La planta está ubicada en Cruz del Eje y empleaba a unas 50 personas

Guardar
Frigorífico carne de vacuno
El consumo de carne vacuna cayó a uno de los niveles más bajos en dos décadas y presiona a toda la cadena productiva (Reuters)

La Justicia de Córdoba decretó la quiebra del frigorífico La Taba. La medida, adoptada a solicitud de la propia sociedad ante la imposibilidad de sostener su concurso preventivo, implica la intervención judicial para intentar preservar los activos productivos y explorar una eventual reactivación de la planta ubicada en Cruz del Eje, Córdoba, donde trabajan 50 empleados.

La empresa había informado ante la Justicia que, en los últimos meses, su estado económico y financiero se deterioró hasta un punto que le impedía sostener las operaciones y presentar una propuesta viable para los acreedores, en el marco de su concurso preventivo que había solicitado en 2025.

El comunicado judicial detalla que la quiebra se encuadra en lo previsto por la Ley de Concursos y Quiebras, que prevé la “quiebra indirecta” cuando fracasa o resulta inviable un concurso preventivo en trámite.

En este caso específico, la propia firma admitió su insolvencia antes de llegar siquiera a la etapa de propuesta de pago a los acreedores. La jueza exhortó a ex trabajadores, autoridades sindicales, la Secretaría de Trabajo provincial y la Municipalidad de Cruz del Eje a colaborar con la reapertura de la planta y el restablecimiento de los más de 50 puestos laborales afectados.

Hoy, la empresa enfrenta una deuda financiera superior a los $3.540 millones, con 1.283 cheques rechazados o impagos y ostenta la calificación más baja, situación 5, es decir deudor irrecuperable, de acuerdo con las categorías del Banco Central (BCRA).

Carne vacuna
El desplome de la demanda de carne vacuna empieza a impactar de lleno en los frigoríficos de todo el país (IPCVA)

Esta noticia llega menos de tres años después de un anuncio oficial de la propia empresa junto con el entonces Gobernador Juan Schiaretti, que proyectaba una inversión de $98 millones y la creación de 75 puestos de trabajo para la producción de harina de hueso y grasa refinada en la localidad de Bañado de Soto. Ninguno de estos proyectos llegó a concretarse.

Caída del consumo de carne y cierre de frigoríficos

La quiebra de La Taba ocurre en un contexto de desplome generalizado de la industria frigorífica argentina. A inicios de marzo, San Roque, otro frigorífico ubicado en Morón, anunció su cierre definitivo. En una carta enviada a sus más de 140 empleados, que fueron desvinculados, la empresa vinculaba esta decisión a la “indiscriminada apertura comercial” y a las profundas modificaciones en las reglas de mercado provocadas por la caída del consumo nacional y la competencia de importaciones.

A esta situación se suma el caso del frigorífico Pico, el creador de las hamburguesas Paty -hoy, la marca está en manos de la brasileña Marfrig-, que despidió recientemente a más de 180 trabajadores en sus plantas de La Pampa, consecuencia de la pérdida de contratos de exportación, un endeudamiento superior a $30.000 millones y la devaluación de diciembre de 2023. La empresa está a la espera de la llegada de un inversor para mejorar su flujo de caja.

Imagen RN6UBGKEPNATBAMRW3LF3NDDA4

El derrumbe de la demanda interna es el telón de fondo de esta crisis sectorial. De acuerdo con la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo per cápita anual de carne vacuna cayó a 47,3 kilos por habitante (febrero 2025-febrero 2026), el registro más bajo en dos décadas, con una baja interanual del 2,5 por ciento.

A eso se suma que el sector perdió participación dentro del destino de la producción nacional: en 2014, el mercado interno absorbía el 94,8% del total; en 2025, esa proporción se redujo al 68 por ciento.

El desplome responde a múltiples factores acumulativos: una sequía severa que afectó el ciclo productivo entre 2021 y 2024, inundaciones recientes en 2024 y 2025, la consiguiente disminución del stock de madres y la oferta de hacienda, el atraso en la zafra de terneros y, finalmente, el impacto negativo de la devaluación en los costos productivos. Según Ciccra, el precio relativo del animal en pie tocó un récord histórico y los cortes monitoreados por el Indec acumularon subas próximas al 60% en los últimos cinco meses.

Temas Relacionados

carnefrigorificoconsumo de carnequiebradespidoscórdobaúltimas noticias

Últimas Noticias

Las jubilaciones mínimas con bono cayeron 6% en el último año, según la UCA

Los adultos mayores que cobran el haber mínimo continúan viendo deteriorado su poder adquisitivo. Cómo evolucionaron los haberes en las últimas dos décadas

Las jubilaciones mínimas con bono cayeron 6% en el último año, según la UCA

Cierra marzo con un leve aumento en el patentamiento de autos 0 km: cuáles son los modelos más vendidos

Tras dos meses con leves caídas, el cierre del primer trimestre muestra números en verde para el mercado automotor. Toyota recuperó el liderazgo y 3 SUV compactos pelean por el primer puesto del segmento

Cierra marzo con un leve aumento en el patentamiento de autos 0 km: cuáles son los modelos más vendidos

Compras por más de USD 4.200 millones: dónde van los dólares que suma el Banco Central

La semana pasada, con los feriados, la entidad tuvo el menor registro de adquisición de dólares del año y se respetó el límite del 5% diario del volumen operado en el mercado. El Tesoro también pierde depósitos a pesar de las licitaciones del Bonar 2027

Compras por más de USD 4.200 millones: dónde van los dólares que suma el Banco Central

Javier Milei criticó a los economistas que piden tolerar más inflación para poder crecer

El mandatario expresó su desacuerdo con quienes consideran que el avance de los precios es necesario para impulsar la economía, y defendió su postura con referencias a la teoría económica

Javier Milei criticó a los economistas que piden tolerar más inflación para poder crecer

La AGIP extendió el plazo para que bares, hoteles y restaurantes pidan la exención de ABL en la Ciudad

La medida busca aliviar la caída de la actividad en el sector gastronómico y hotelero, uno de los más golpeados por la retracción del consumo en la Ciudad

La AGIP extendió el plazo para que bares, hoteles y restaurantes pidan la exención de ABL en la Ciudad
DEPORTES
Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Italia enfrenta a Bosnia en el Repechaje en busca de volver a una Copa del Mundo tras 12 años: Mateo Retegui será titular

Argentinos Juniors visita a Aldosivi por el partido pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura

El posteo de Franco Colapinto tras confirmar su exhibición en Buenos Aires con un Fórmula 1: la advertencia a los vecinos

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
El conmovedor homenaje de Nico Vázquez a su hermano después de ganar el ACE de Oro: “Siempre guiándome”

El conmovedor homenaje de Nico Vázquez a su hermano después de ganar el ACE de Oro: “Siempre guiándome”

El motivo por el que la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a Turquía en un avión de línea y con escala

Horacio Pagani volvió a ganar la quiniela y se enteró al aire: “Lo repartimos entre todos”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala: las fotos más tiernas junto a su hija y la palabra que resume una nueva vida

Toboganes, vértigo y risas: así es el imponente viaje de Laila Roth por la Gran Muralla China

INFOBAE AMÉRICA

Células “zombi”: cómo funciona la técnica que podría revivir bacterias mediante trasplantes genéticos

Células “zombi”: cómo funciona la técnica que podría revivir bacterias mediante trasplantes genéticos

Qatar advirtió del “precedente peligroso” de atacar infraestructura civil y exigió consenso regional sobre el futuro del estrecho de Ormuz

Trump descartó destruir las reservas de uranio enriquecido de Irán: “Están enterradas”

Panamá gradúa 25 nuevos controladores y acelera relevo en sistema aéreo

A los 16 años murió Sugar, la perra surfista que fue incluida en el salón de la fama