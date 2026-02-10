El frigorífico que creó las hamburguesas Paty despidió a casi 200 trabajadores

La planta de General Pico, una de las más afectadas por los despidos, operaba con una faena diaria muy por debajo de su capacidad habitual

El frigorífico General Pico, creador de las reconocidas hamburguesas Paty, desvinculó a 194 trabajadores. La firma, propiedad del empresario Ernesto “Tito” Lowenstein, atraviesa una delicada situación financiera, con una deuda que supera los $30.000 millones.

Los despidos alcanzaron a empleados de las tres plantas que la firma tiene en la provincia. Unos 156 fueron en General Pico, cerca de 30 en Trenel y ocho en Arata, según confirmaron fuentes con conocimiento del caso.

Hace menos de un mes, la compañía ya había suspendido a la totalidad de su plantel, integrado por más de 450 trabajadores, como consecuencia de una fuerte baja en las exportaciones, la presión de los costos locales y los vaivenes macroeconómicos propios de la Argentina.

La situación productiva de la compañía se deterioró rápidamente. Hace más de 15 días que la faena pasó de un promedio diario de 600 vacunos a apenas 50 cabezas, una retracción que también impactó en productores, transportistas y comercios de la región.

La empresa justificó los despidos por un “cúmulo de factores”, entre ellos la caída del convenio de exportación con China, el retiro de subsidios energéticos y la devaluación de diciembre de 2023.

Ese escenario llevó a la firma a solicitar un procedimiento preventivo de crisis en enero, que no fue homologado por el gremio y venció el 31 de ese mes. En la presentación, la compañía reconoció que no contaba con fondos para afrontar la totalidad de los salarios de enero y propuso un pago de $500.000 por trabajador.

Según informaron medios locales, las notificaciones de despido llegaron a los domicilios de los empleados mediante telegramas, bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago del 50% de la indemnización en contextos de crisis.

La crisis de Frigorífico Pico se da en un contexto de retracción del negocio exportador de carne. De acuerdo con datos del Indec, las exportaciones cárnicas argentinas cayeron 7,3% en volumen durante 2025.

La baja fue más marcada en los envíos a China, principal destino del sector, que redujo sus importaciones un 12,3% interanual, al pasar de 569.000 toneladas en 2024 a unas 498.000 toneladas en 2025. Su participación dentro del total exportado cayó del 74% al 70%, con un precio promedio cercano a los USD 3.800 por tonelada.

La caída de la faena en el frigorífico Pico coincidió con una etapa de menor participación argentina en exposiciones internacionales de carne

Pese a la caída en los volúmenes, la facturación del sector mostró una mejora, ya que en 2025, los ingresos por exportaciones de carne vacuna crecieron 28,5% interanual, impulsados por precios entre 20% y 30% más altos en mercados como Estados Unidos, Israel y la Unión Europea.

Aun así, ese mayor ingreso de dólares no alcanzó para compensar el impacto negativo en frigoríficos con una alta dependencia del mercado chino. En plantas orientadas al comercio exterior y con estructuras diseñadas para grandes volúmenes de faena, la reducción de la demanda golpeó de lleno sobre la rentabilidad y la continuidad operativa.

La historia detrás de Paty

Ernesto “Tito” Lowenstein es uno de los empresarios más influyentes del sector agroindustrial y alimenticio argentino. Nacido en Entre Ríos y formado como ingeniero industrial, impulsó la modernización de la industria cárnica, promoviendo la elaboración de productos con mayor valor agregado en un rubro tradicionalmente enfocado en la exportación de cortes básicos.

Durante los años ochenta, Lowenstein lideró el nacimiento de Paty, consolidando la hamburguesa como un producto de consumo masivo en el país. A través de Quickfood, la empresa que fundó, desarrolló una línea de producción que abarcó tanto el mercado interno como la exportación de alimentos congelados.

Con el paso del tiempo, Quickfood ganó relevancia en la industria alimenticia argentina. En 2009, la compañía y la marca Paty pasaron a manos del grupo brasileño Marfrig, que absorbió las operaciones y desde entonces maneja la marca en el plano regional.

De hecho, Marfrig aclaró que el frigorífico Pico no tiene vínculo con la marca ni con su situación actual, de manera que la marca Paty mantiene sus operaciones y liderazgo en el mercado sin verse afectada por el conflicto.

Fuera del ámbito alimenticio, Lowenstein también se involucró en el desarrollo del centro de esquí Las Leñas, en Mendoza, considerado uno de los principales destinos turísticos del país.