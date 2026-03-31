La baja de las tasas y la aceleración de las compras del BCRA impulsaron al dólar: ¿corre riesgo el carry trade?

Las compras del BCRA y la baja de tasas impulsó al dólar y reduce el atractivo del carry trade. REUTERS/Willy Kurniawan

Luego de tocar el piso del año de $1.390 la semana pasada, el dólar minorista ganó algo de impulso entre la rueda del última rueda del viernes y la jornada de ayer. La cotización finalizó a $1.420, mientras que el mayorista cerró al borde de los 1.400 pesos. La compra por USD 208 millones que realizó ayer el Banco Central -el segundo monto más elevado del año- fue decisiva para empezar a darle movimiento a la divisa.

Otro de los factores que contribuye para que el tipo de cambio empiece a mostrar tendencia al alza, rompiendo varias semanas de caídas consecutivas, es el hecho que las tasas de interés cayeron significativamente. Los bancos líderes pagan apenas entre 21% y 23% anual por plazos fijos, muy por debajo de la inflación proyectada para el año.

Al mismo tiempo, el informe cambiario del Banco Central confirmó que la demanda de dólares por parte del público se mantiene en niveles altos, aún cuando la divisa se mantuvo con tendencia a la baja durante el arranque de 2026. Solo en febrero, según se detalló, el público compró USD 2.368 millones en febrero. La contracara es un fuerte aumento de los depósitos en moneda extranjera.

Este nivel de atesoramiento en moneda dura también muestra que aún en momento de mayor tranquilidad no cede la tendencia a la dolarización. Una buena parte de esos dólares adquiridos quedan dentro del sistema financiero, por lo que aumenta la capacidad prestable de los bancos en esa moneda.

Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria, manifestó como podría reaccionar el dólar ante la política monetaria más laxa prevista a partir del próximo miércoles 1 de abril, según lo informado por el BCRA: ”La relajación monetaria probablemente implique menor tasa real y más pesos en circulación, lo que históricamente suele traducirse en mayor demanda de cobertura en dólares”. “De todos modos -agregó- la dinámica del tipo de cambio dependerá sobre todo de cómo evolucione la demanda de pesos en la economía. Si el gobierno logra mantener el proceso de desinflación y estabilidad financiera, la reacción del dólar no debería mostrar sobresaltos”.

Una de las preguntas que se hacen los inversores es si la estrategia de apostarle a la tasa en pesos seguirá siendo ganadora. Hoy el carry trade es una alternativa de riesgo: los rendimientos en pesos cayeron significativamente y el dólar viene de niveles muy bajos, por lo que no sería extraño que recupere algo de terreno perdido. Es casi imposible saber cuál podría ser la magnitud del repunte.

Por otra parte, la cosecha de soja que se avecina actúa como una suerte de reaseguro de la oferta de dólares para los próximos meses. Por lo tanto, la posibilidad de una crisis cambiaria luce cada vez más lejana.

El dato más inquietante sigue siendo la dolarización de las familias, aprovechando que ya no hay restricciones cambiarias para el público. Los cerca de USD 5.000 millones adquiridos en el primer bimestre son un llamado de atención y se trata de un argumento que complica la posible liberación de restricciones para el sector corporativo.

En lo que va del año el tipo de cambio real acumula una caída cercana al 10%, producto de la caída del dólar nominal y una inflación que acumulará más de 9% en el primer trimestre.

De hecho, el peso argentino está entre las pocas monedas que se apreció desde el arranque de la guerra. Prácticamente todas las monedas de países emergentes perdieron valor en un escenario de incertidumbre, mientras que Argentina presenta un desafío doble: por un lado se encarece en moneda dura y por otra parte sufre por la mayor competitividad cambiaria de sus socios comerciales.