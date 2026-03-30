Economía

El Banco Central aceleró la compra de dólares: sumó USD 208 millones, la segunda cifra más alta del año

La autoridad monetaria hilvanó 57 jornadas consecutivas con saldo comprador. Por qué cayeron las reservas internacionales

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El BCRA encadenó 57 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Agustin Marcarian
El BCRA encadenó 57 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Agustin Marcarian

En las últimas 57 ruedas cambiarias, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró mantener una tendencia sostenida de compras netas de divisas, algo que no se registraba desde 2007. Solo este lunes, la entidad incorporó USD 208 millones, llevando el total adquirido en lo que va de 2026 a más de 4.000 millones de dólares.

Desde que comenzó la cuarta fase del actual esquema monetario en enero, el BCRA sumó USD 4.245 millones, cifra que ya representa más del 42% del objetivo anual fijado por el equipo económico. En el comienzo de la semana, realizó la segunda mayor compra de 2026 tras los USD 214 millones del 11 de febrero.

Para sostener este ritmo, el Central optó por aumentar la emisión de pesos, sin absorber el excedente mediante los instrumentos tradicionales. En paralelo, el Tesoro Nacional utilizó colocaciones de deuda en el mercado local para retirar parte de esa liquidez, con el propósito de mantener bajo control la cantidad de pesos en circulación, la base monetaria, la inflación y la cotización del dólar.

Según proyecciones oficiales, las compras netas de divisas podrían ubicarse entre 10.000 y 17.000 millones de dólares en 2026, dependiendo de la demanda de pesos y la disponibilidad de dólares en el mercado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que el ritmo de acumulación de reservas responderá a la demanda de moneda local y al flujo de divisas. Hasta el momento, lo adquirido equivale al 39% de la meta anual.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales quedaron en USD 43.381 millones, tras una baja diaria de 331 millones de dólares. Desde la entidad monetaria explicaron que la reducción se explica porque comenzaron los movimientos propios de fin de mes y por el pago de deuda a organismos internacionales por 180 millones de dólares.

Al finalizar el mes pasado, las reservas habían trepado a USD 46.905 millones, el mayor nivel en seis años y el más alto desde el inicio de la actual administración, cuando se ubicaban en 47.448 millones de dólares. Los pagos de compromisos externos y las fluctuaciones en la valuación de activos explican las variaciones recientes.

En tanto, la acumulación de reservas se vio limitada por las necesidades del Tesoro, que requirió dólares al BCRA para afrontar pagos de deuda, lo que redujo el margen de crecimiento. Buena parte de los ingresos de divisas provino de exportaciones agropecuarias y de emisiones de deuda realizadas por empresas y provincias. Luego de las elecciones legislativas de octubre de 2025, las colocaciones de bonos y obligaciones negociables superaron los 11.000 millones de dólares.

El dólar volvió a subir

Este lunes, el dólar mayorista cerró en $1.398, tras avanzar 15,50 pesos o 1,1% y marcar su mayor valor desde el 13 de marzo, en una jornada con operaciones por 405,4 millones de dólares en el segmento de contado. En el transcurso de abril, el tipo de cambio oficial acumula un alza de apenas un peso y, en lo que va de 2026, registra una baja de 57 pesos, equivalente a un retroceso de 3,9 por ciento.

El Banco Central estableció para la jornada un límite superior en su esquema de bandas cambiarias de $1.653,70, por lo que la cotización mayorista se mantiene 255,70 pesos (18,3%) por debajo de ese tope para la libre flotación.

La distancia respecto al techo de la banda le permite al Banco Central continuar sumando reservas en el mercado de contado, sin provocar una presión significativa sobre el precio del dólar. El contexto coincide con el inicio de la mayor oferta de divisas por parte del sector agrícola, que suele incrementarse durante esta etapa del año.

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