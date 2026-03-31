Fin de semana XXL: cuánto tendrá que gastar una familia en combustible y peajes para ir a la Costa Atlántica en auto

El fin de semana próximo es XXL y empieza el jueves. El aumento del combustible incidirá fuertemente en el costo de viajar a la Costa Atlántica

Este jueves, combinando el feriado del 2 de abril y el inicio de Semana Santa, comienza el segundo fin de semana extra largo consecutivo, en el que muchos argentinos aprovecharán 4 días continuados de descanso para viajar a destinos turísticos no muy alejados que permitan aprovechar al máximo posible con poco tiempo de viaje.

El mayor caudal de turistas seguramente elegirá entre la variada oferta que tiene en la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires, lo que implicará que muchos recorrerán hasta un máximo de 400 kilómetros como los que separan el AMBA con Mar del Plata, pero el viaje será lento por el caudal de tránsito, demorando ente 6 y 8 horas de permanencia en la ruta.

Con los aumentos del precio del combustible que se están dando en todo el mundo a causa del conflicto en el Golfo Pérsico, enfrentar el fin de semana largo tendrá un mayor impacto en el bolsillo de los argentinos también, tanto sea con autos nafteros o con vehículos de mayor porte como las pick-up medianas que cargan gasoil premium.

El precio de la nafta y el gasoil en CABA es menor que en la provincia de Buenos Aires, por lo cual el monto sube para el regreso (REUTERS/Agustín Marcarian)

Si se toma los precios de los combustibles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), dependiendo de la marca porque no es precio fijo, el litro de nafta Súper cuesta $1.960, la nafta Premium $2.162, el Gasoil Grado 2 está en $ 2.025 y el diésel premium $2.225. El problema para calcular el costo que tendrá el viaje en combustible es que una vez en el interior de la provincia de Buenos Aires, los precios son otros, más altos, con el litro de Súper en $2.027, de nafta Premium en $2.215, Gasoil Grado $2.081 y el diésel premium en $2.294.

Cuántos tanques para el viaje

Entonces, considerando que el viaje represente un tanque de ida, uno de uso en destino y otro de regreso, habrá que calcular que el primer tanque será más barato y los otro dos más caros.

Poniendo ejemplos útiles para tres distintos tipos de vehículos y sus costos, si se hace el viaje en un auto compacto chico o mediano, como puede ser un Fiat Cronos, Peugeot 208, Chevrolet Onix, Toyota Yaris, o VW Polo, el promedio de capacidad de estos autos es 43 litros, con lo que el tanque de Súper a la ida saliendo de CABA sería aproximadamente de $84.200, y los otros dos tanques de $87.100 cada uno, totalizando $258.400. Algo similar ocurriría con un SUV compacto como un Chevrolet Tracker o un Peugeot 2008, con tanques de 45 y 47 litros.

En cambio, si el viaje se hace en un SUV mediano como un Ford Territory, con un tanque que puede llegar hasta los 60 litros, el costo de llenar un tanque en CABA es de $117.600 y los otros dos de $121.600, totalizando unos $360.800, que podría atenuarse con una mayor autonomía que reduzca el uso de combustible a 2 tanques y medio, con lo cual el costo aproximado sería de unos $300.000.

Tanto sea entre CABA y Mar del Plata como yendo al Partido de la Costa o Pinamar, se deben pagar 4 peajes que totalizan $38.000

En cambio, si el viaje se hace en una pick-up, que tiene tanque de 80 litros de gasoil premium, que ofrece mucha mayor autonomía, el fin de semana XXL podría hacerse con dos tanques completos. Así, aunque el litro es más caro, la cuenta cambia. Llenar un tanque en CABA costará unos $178.000 y completar el otro tanque en destino durante el fin de semana con autonomía para regresar otros $183.500, con lo cual el gasto final en combustible será de unos 361.500 pesos.

El costo de los peajes bonaerenses

Los peajes también se tienen que sumar a la cuenta. El viaje a la Costa Atlántica bonaerense desde CABA tiene el costo más alto del país en este concepto. En el viaje de ida se deben pasar 3 peajes. En Dock Sud y Hudson cuestan $2.700 sin Telepase en hora pico y $2.653 con Telepase.

En Samborombón el precio sube a $7.000 y $6.954, respectivamente. Yendo a Mar del Plata o continuando desde Dolores por la ruta 2, queda el peaje de Maipú, que tiene el mismo precio.

Para quienes van al Partido de la Costa o Pinamar, este último peaje no se paga pero sí se pasa por La Huella al entrar a la ruta 11, que también tiene un costo de unos 7.000 pesos.

De este modo, yendo a Mar del Plata o a Pinamar, el costo en peajes que se debe sumar viajando el fin de semana extra asciende a $38.800 para ida y vuelta.