Las exportaciones del agro en 2025 registraron el tercer mejor resultado en la historia del sector

El índice de cantidades exportadas alcanzó un récord en Productos Primarios (PP) y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) durante 2025. (Revista Chacra)

De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las cadenas agroindustriales argentinas exportaron en forma conjunta USD 51.070 millones en 2025, cifra que se posiciona como el tercer total nominal más alto desde que se tienen registros, confirmando la centralidad del campo en la generación de divisas para el país.

El resultado se dio en un contexto en el cual las exportaciones totales de bienes de la Argentina sumaron USD 87.077 millones. Ese monto solo es superado por el récord nominal alcanzado en 2022, cuando las ventas al exterior llegaron a los USD 88.703 millones. En términos comparativos, el desempeño general de 2025 representó una variación interanual positiva del 9,3% y un incremento del 14,7% respecto al promedio de los últimos cinco años.

El peso de la agroindustria y la participación sectorial

El informe, elaborado por Bruno Ferrari, Emilce Terré y Julio Calzada, destaca que las cadenas agroindustriales explicaron el 58,6% del total exportado en bienes durante el último año. Si bien este “share” o participación se ubica por encima de los niveles registrados en los dos años previos, todavía se encuentra por debajo de los máximos observados entre 2015 y 2022, periodo en el que la incidencia del sector osciló entre el 59,9% y el 68,9%.

Al respecto, los especialistas de la entidad rosarina aclaran que los picos de participación superiores al 65% ocurridos entre 2020 y 2022 respondieron a factores exógenos: “Acontecieron sucesos extraordinarios como la pandemia en 2020, que afectó las exportaciones industriales y energéticas, a lo que se agrega una suba sustancial de los precios internacionales de los commodities agro entre 2021 y 2022”.

Fuera de esos eventos excepcionales, la BCR observa una tendencia hacia la diversificación de la canasta exportadora argentina. Según indica el documento, “se tiende a vislumbrar una mayor solidez en las exportaciones anuales de otros complejos no vinculados al agro, lo cual es positivo desde el punto de vista de la diversificación”.

Récord de cantidades, caída de precios

Uno de los datos más relevantes del informe es la divergencia entre el valor de los productos y el volumen enviado al exterior. El crecimiento del 9,3% en el valor exportado total de Argentina durante 2025 se explica por un incremento del 10,0% en el índice de cantidades, que logró compensar un efecto precio negativo del 0,6%.

Esta tendencia marca un hito para el sector productivo, ya que los precios de exportación han encadenado tres años consecutivos de descensos tras el pico de 2022. En contrapartida, el informe de la BCR subraya que “las cantidades exportadas alcanzaron en 2025 un récord histórico, ante un gran crecimiento del indicador en los últimos dos años”. Esto implica que, a pesar de enfrentar valores de mercado más bajos, el aparato productivo nacional logró colocar volúmenes de mercadería nunca antes vistos.

Específicamente, el índice de cantidades marcó récords en los dos rubros directamente vinculados a la agroindustria: Productos Primarios (PP) y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA). En tanto, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) se mantuvieron por encima del promedio de la última década, aunque todavía lejos de su máximo histórico de 2011.

Desempeño por complejos: ganadores y perdedores

El análisis de los diez principales complejos exportadores del país revela la fuerte presencia del sector primario y sus derivados. Siete de estos diez grupos pertenecen a cadenas agroindustriales: soja, maíz, carne y cueros bovinos, trigo, pesquero, girasol y lácteos. En conjunto, el valor exportado por estos siete complejos representa el 48% de las exportaciones nacionales totales.

Durante 2025, la mayoría de estos sectores experimentó un crecimiento en términos de valor, con algunas excepciones notables. El complejo Maíz registró una caída del 8,3% interanual, mientras que el complejo Automotriz descendió un 1,4%. En la vereda opuesta, los sectores que lideraron el crecimiento fueron el complejo Girasol, con un aumento del 47,0% interanual, el complejos Oro y Plata (28,1% de suba) y el complejo de Carne y Cueros Bovinos, que creció 24,3%.

Sobre el rubro de la carne, el informe ratifica la relevancia de este incremento para el balance final de las cadenas agroindustriales, que permitieron alcanzar el tercer mejor registro histórico.

Minería y energía: los sectores en ascenso

Más allá del predominio del agro, el informe pone el foco en la consolidación de otros sectores clave. El sector de Oro y Plata es el único que ha logrado crecer de forma ininterrumpida durante cinco años consecutivos, pasando de exportar USD 2.365 millones en 2020 a USD 4.877 millones en 2025.

Este fenómeno es particular, ya que responde estrictamente a una cuestión de valor de mercado. “Esto se da en el contexto de un boom en el precio de exportación de oro, ya que el volumen exportado de dicho mineral alcanzó el último año el tercer total más bajo en la última década”, explicaron desde la BCR. A pesar de exportar un 40% menos de volumen que el promedio de la década, el valor alcanzó un récord histórico desde que se tiene registro.

Por otro lado, el sector energético continúa su escalada estructural. El complejo Petrolero-Petroquímico se consolidó en 2025 como el segundo exportador de mayor importancia del país, ubicándose sólo por detrás de la soja. Con ventas por USD 11.495 millones, este sector creció un 15,1% respecto al año anterior y un 135% si se lo compara con los niveles de 2021.

Finalmente, el rubro de Combustibles y Energía (CyE) mantiene una tendencia alcista en sus volúmenes desde 2018, con la única excepción del año de pandemia. Según la BCR, aunque estos volúmenes están recuperando terreno frente a la caída histórica vista entre 2003 y 2017, todavía se encuentran un 26% por debajo del pico máximo alcanzado en el año 2002.