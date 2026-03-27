Economía

El Banco Central compró más de USD 4.000 millones en lo que va de 2026

La autoridad monetaria encadenó 56 ruedas seguidas con saldo comprador de divisas y alcanzó el 40% de la meta de compras fijada para todo el año

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El BCRA hilvanó 56 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Enrique Marcarian
El BCRA hilvanó 56 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 56 jornadas seguidas con saldo positivo en la compra de divisas en el mercado cambiario, alcanzando así la racha más extensa desde 2007. Este viernes, incorporó otros USD 48 millones, con lo que el saldo acumulado en 2026 superó los 4.000 millones de dólares.

Desde el inicio de la cuarta etapa del esquema monetario, en enero, la autoridad monetaria sumó USD 4.037 millones, cifra que representa más del 40% de la meta anual de compras establecida por el equipo económico. En la semana, que tuvo dos ruedas hábiles menos por el feriado del Día de la Memoria, sumó 251 millones de dólares.

Para mantener este comportamiento, el BCRA intensificó la emisión de pesos sin retirar el excedente con los instrumentos habituales, mientras que el Tesoro absorbió parte de esos recursos mediante nuevas emisiones de deuda en el mercado local. En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía evitó aumentar la cantidad de pesos en circulación, buscando controlar tanto la base monetaria como el nivel de inflación y el tipo de cambio.

Las estimaciones oficiales sitúan las compras netas de divisas para 2026 entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, en función de la demanda de moneda local y la oferta de dólares en el mercado. Santiago Bausili, presidente del BCRA, remarcó que el ritmo de compras estará determinado principalmente por la demanda de pesos y el flujo de divisas disponibles. Hasta ahora, lo acumulado equivale al 39% del objetivo anual.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales descendieron a USD 43.712 millones, tras un incremento diario de 176 millones de dólares. El aumento responde a la suba en las cotizaciones de activos que integran las reservas, como el oro, cuyo valor subió casi 3% hasta los 4.536 dólares la onza.

El proceso de acumulación de reservas se vio afectado por la demanda de divisas del Tesoro, que acudió al BCRA para hacer frente a vencimientos de deuda, lo que redujo el ritmo de crecimiento. Una proporción significativa de los dólares ingresó a partir de la liquidación de exportaciones agrícolas y la colocación de deuda por parte de empresas y gobiernos provinciales. Tras las elecciones legislativas de octubre de 2025, las emisiones de bonos y obligaciones negociables superaron los 11.000 millones de dólares.

El dólar rebotó

Con un volumen reducido de USD 337,1 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista subió este viernes 14,50 pesos, equivalente a un alza del 1,1%, y cerró en 1.382,50 pesos. De esta manera, cortó una racha de tres jornadas consecutivas en descenso. El jueves, la cotización oficial había llegado a $1.368, su menor valor desde el 14 de octubre de 2025.

Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, señaló: “la inminencia del fin de mes y cierre de posiciones que vencen el martes próximo pudieron haber activado la demanda por cobertura, impactando en el tipo de cambio, que se recuperó parcialmente de las fuertes bajas del comienzo de la semana”.

El Banco Central dio a conocer que el techo de la banda cambiaria quedó en $1.649,13, lo que ubica al dólar oficial a 266,63 pesos o un 19,3% por debajo de ese tope para la libre flotación.

Reducción de encajes

En la semana, el Central decidió reducir en 5 puntos los encajes bancarios a partir de abril, con el objetivo de impulsar la actividad económica en un escenario de inflación en baja. Esta disposición permitirá a las entidades financieras disponer de mayor liquidez para otorgar créditos y aumentará la cantidad de dinero disponible en la economía.

El Directorio resolvió no prorrogar la medida transitoria que, desde agosto y con extensión en noviembre, había incrementado los encajes en cinco puntos porcentuales hasta el 31 de marzo. Bajo la presidencia de Bausili, esa normativa había llevado los encajes al nivel más alto en treinta años.

Desde el 1 de abril, el esquema monetario adoptará mayor flexibilidad para facilitar la remonetización promovida por el Gobierno, orientada a estimular la economía. Hasta el momento, la política monetaria se caracterizaba por un sesgo contractivo. En febrero, la base monetaria registró una caída real del 1%, reflejando el impacto de esa orientación restrictiva en un contexto de recesión en distintos sectores.

Los encajes constituyen una proporción de los depósitos en pesos o dólares que los bancos deben mantener sin movimiento en el Banco Central. Cada vez que un cliente realiza un depósito, la entidad traslada una parte a una cuenta especial en el BCRA, lo que garantiza solvencia ante posibles retiros y funciona como instrumento de política monetaria. Las modificaciones en los niveles de encajes afectan de manera directa la cantidad de dinero en circulación y, por lo tanto, la evolución de la inflación.

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