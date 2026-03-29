Récord negativo en turismo internacional: en 2025 salieron por esa vía USD 7.221 millones más de los que ingresaron a la Argentina

vacations, turista, extranjeros, turismo, pasajes, tripulante de cabina, azafata, boarding pass, ticket de vuelo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo internacional tiene dos caras bien definidas. Una es la del “turismo receptivo”, que hace referencia a los extranjeros que visitan y pasan sus vacaciones en el país; la otra, la del “turismo emisivo”, de los argentinos que viajan al exterior.

El primer caso la actividad se traduce en “dólares que entran al país” y el segundo en “dólares que salen”. Por eso algunos aconsejan alguna forma de equilibrio entre ambas caras o que la balanza se incline a favor del turismo receptivo.

Pero en la Argentina ocurre lo opuesto. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en 2025 viajaron al extranjero 18.838.900 argentinos, mientras que llegaron al país 8.775.600 visitantes de otros países, considerando tanto a “turistas” como a “excursionistas” (personas que ingresaron al país, pero se fueron en el mismo día). Esos números marcan un déficit de más de 10 millones de personas.

Esa diferencia condujo a que el año pasado salieran muchos más dólares de los que entraron. De acuerdo al último informe de Balanza de pagos, en 2025 el turismo receptivo permitió el ingreso de USD 4.852 millones. Al mismo tiempo, los argentinos gastaron fuera del país USD 12.072 millones. De lo que resulta que el turismo internacional dejó un saldo negativo de USD 7.221 millones.

FOTO DE ARCHIVO: Un empleado de un banco cuenta billetes de dólares estadounidenses en una sucursal en Hanoi, Vietnam 16 de mayo de 2016. REUTERS/Kham/Archivo

No es un dato menor: esos USD 7.221 millones equivalen al 40% de los vencimientos de deuda en dólares que debe enfrentar Argentina este año. Sólo con ese monto, se podría cancelar casi la totalidad de los vencimientos en concepto de bonos en manos privadas, que totalizan USD 7.400 millones.

Un dato histórico negativo

El déficit de más de USD 7.000 millones marcó un récord histórico. De acuerdo a la base de datos del Indec, nunca antes desde que se mide el concepto “viajes” en la Balanza de pagos se había registrado un rojo tan grande. El déficit más marcado antes del año pasado se había dado en 2017, con un saldo de -USD 6.008 millones. Es decir que se superó el anterior récord negativo por USD 1.213 millones.

Al analizar los números históricos del Indec (parten de 1994), se pueden encontrar otros datos interesantes. Se deduce por ejemplo que el ingreso promedio anual de dólares por turismo es de USD 3.668 millones, por lo que el resultado logrado en 2025 fue positivo en ese sentido, ya que superó la media por USD 1.184 millones.

El problema que que el egreso de dólares (USD 12.072 millones) más que duplicó el promedio histórico de salida de divisas (USD 5.299 millones). De ahí se concluye que el problema no fue tanto la llegada de extranjeros al país, sino la enorme cantidad de argentinos que viajaron al exterior.

Resulta interesante también analizar lo ocurrido en los últimos 20 años, por tomar un período de tiempo más acotado, que refleje mejor lo que ocurre en la actualidad. De 2005 a 2025, el ingreso promedio de dólares por turismo receptivo fue de USD 4.330 millones y la salida por turismo emisivo promedió los USD 6.246 millones. Eso significa que en las últimas dos décadas se perdieron USD 1.631 millones por año.

Otro dato a destacar, es que en los últimos 31 años sólo hubo cuatro con saldo positivo y en ninguno de ellos se llegó siquiera a los USD 500 millones a favor. Los mejores años en materia de turismo internacional fueron 2006 (balance positivo de USD 243 millones), 2007 (USD 390 millones), 2008 (USD 78 millones) y 2010 (USD 38 millones).

Finalmente, un número de relevancia que vale la pena ser mencionado, es que en los últimos 31 años (del dato más antiguo al más reciente), la actividad turística internacional significó la pérdida de USD 52.192 millones, un número que supera ampliamente la reservas internacionales del Banco Central. En total ingresaron USD 117.376 millones por turismo receptivo, pero salieron USD 169.568 millones por turismo emisivo.