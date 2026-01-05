Economía

El Gobierno enfrentará vencimientos de deuda por casi USD 20.000 millones durante 2026

A pocos días de la cancelación de su primer compromiso por más de USD 4.200 millones, el equipo económico aún debe encontrar mecanismos para solventar los abultados pagos correspondientes a este año

Este año vencen alrededor de USD 18.000 millones. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Gobierno avanza en un préstamo REPO con bancos internacionales para cubrir los vencimientos por USD 4.215 millones de esta semana pero el desafío no se agota allí. Este año vencen alrededor de USD 18.000 millones y las reservas netas están prácticamente en cero, a la vez que persiste el rojo en la cuenta corriente.

Más en detalle, vencen unos USD 7.400 millones en concepto de bonos en manos privadas, USD 2.600 millones del FMI (neto de desembolsos), USD 300 millones del Club de París, USD 4.200 millones de “otros organismos internacionales”, USD 2.200 millones de Bopreales y USD 1.200 millones de los préstamos REPO del BCRA.

La consultora 1816 asume un rollover en los vencimientos de “otros organismos internacionales”, lo cual reduciría el monto a USD 13.800 millones.

Vencimientos en dólares del Tesoro
Vencimientos en dólares del Tesoro y el BCRA en la era Milei (1816)

En paralelo, la acumulación de reservas no deja de ser un tema menor para el Ejecutivo. “Aunque las reservas netas están lejos de aquel rojo de USD 11.000 millones heredado a inicios de la gestión, siguen en estado crítico: suman USD 2.000 millones a valor de mercado, y están prácticamente en cero al sustraer las amortizaciones de Bopreal a 1 año. Pero muestran un saldo negativo de USD 7.600 millones una vez descontadas las posiciones en oro y DEGs”, destacó GMA Capital.

Si bien el Banco Central busca sumar hasta USD 10.000 millones mediante compras de hasta el 5% del volumen diario negociado en el MLC, la posibilidad de acumular reservas sigue atada a la disponibilidad de divisas.

A ese límite se agrega una cuenta corriente cambiaria deficitaria por USD 1.163 millones (-0,3% del PIB), un calendario exigente de vencimientos por USD 12.633 millones y un contexto estacional adverso: menor demanda de pesos en los meses de verano y una oferta de dólares acotada que, hasta el ingreso de la cosecha, tensiona la capacidad de compra en el inicio de 2026.

“Con estas restricciones, la cuenta financiera está llamada a ganar protagonismo. En un escenario de tipo de cambio real multilateral estable, la acumulación de reservas requerirá un repunte de la inversión extranjera directa o una mejora en la capacidad de financiamiento. El desafío del BCRA será, entonces, múltiple: sostener el ritmo de compras en el mercado mientras consolida un marco macroeconómico que haga viables esas fuentes de dólares”, consideró GMA.

Reservas netas a valor de mercado (GMA Capital)

Cabe recordar que la autoridad monetaria comunicó recientemente que a partir de este mes las bandas de flotación del dólar se ajustarán de acuerdo con la inflación mensual. Asimismo, precisó que, si la demanda de dinero se consolida, podría adquirir hasta USD 17.000 millones para reforzar las reservas internacionales.

Desde Invecq resaltaron que la cuenta corriente registró en noviembre pasado un déficit de USD 1.163 millones, lo que implicó una corrección significativa frente al rojo de USD 2.599 millones observado en octubre. La mejora se explicó principalmente por el comercio de bienes, que volvió a terreno positivo con un superávit de USD 535 millones, tras el déficit de USD 677 millones del mes previo.

Aun así, el resultado siguió siendo acotado, condicionado por el adelantamiento de la liquidación del complejo agroexportador en septiembre.

“En diciembre la dinámica habría sido similar. La cuenta corriente volvería a exhibir un resultado negativo, aunque acotado, en parte porque el déficit por ingreso primario sería considerablemente menor (en noviembre se pagaron USD 800 millones al FMI en concepto de intereses). Incluso, no debe descartarse un leve superávit”, señaló Invecq.

La cuenta corriente registró en noviembre pasado un déficit de USD 1.163 millones. REUTERS/Enrique Marcarian

“Hacia adelante, la variable clave será la evolución de la demanda de dinero y del atesoramiento en dólares del sector privado“, consideró el informe.

En ese marco, en lo inmediato, el próximo viernes 9 de enero vencen USD 4.215 millones en concepto de Bonares y Globales y aún se debe cubrir la mitad, motivo por el cual está sobre la mesa un repo por alrededor de USD 2.000 millones con bancos internacionales. El inconveniente reside en las garantías que se ofrecerían —habitualmente bonos— y en la falta de definiciones claras sobre cómo se afrontarán los vencimientos restantes de 2026.

De momento, el equipo económico logró obtener ingresos por USD 700 millones por la concesión de cuatro represas hidroeléctricas del Comahue.

