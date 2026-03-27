Economía

Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $200.000 por mes tras la baja de tasas

El sistema financiero registró recortes de hasta 4 puntos porcentuales en los rendimientos de los depósitos a 30 días en las últimas dos semanas. Los detalles de las nuevas pizarras y el capital inicial necesario en cada entidad

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Primer plano de unas manos sosteniendo una billetera marrón abierta, de la cual sobresalen billetes de 20.000 y 10.000 pesos argentinos con diseños modernos.
Dependiendo de la entidad financiera elegida, el monto inicial para obtener un rendimiento mensual de $200 mil puede variar en más de $3 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escenario para los ahorristas que buscan una renta previsible a través del plazo fijo tradicional sumó un nuevo capítulo de ajustes. Tras un período de relativa estabilidad, las pizarras de las principales entidades financieras argentinas volvieron a moverse a la baja, consolidando una tendencia que obliga a recalcular el capital necesario para obtener una rentabilidad mensual específica.

En los últimos doce días, el sistema financiero registró movimientos descendentes de hasta 4 puntos porcentuales en las Tasas Nominales Anuales (TNA) que ofrecen los bancos. Esta retracción en los rendimientos impacta de manera directa en el bolsillo del inversor minorista, que ahora requiere inmovilizar una cantidad de pesos mayor para alcanzar el mismo objetivo de intereses.

Para aquellos que proyectan obtener una ganancia de $200.000 cada 30 días, el mapa de inversión se ha redibujado. Tomando como referencia la tasa actual del Banco Nación, que se sitúa en el 23% anual, un ahorrista necesita hoy depositar $10.550.000 para generar un rendimiento mensual de 199.438,36 pesos. Si se compara con los valores de mediados de marzo, cuando la entidad oficial ofrecía una TNA del 24,5%, se observa la necesidad de un capital adicional para compensar la caída de 1,5 puntos en el retorno.

El rendimiento en los principales bancos

La dispersión de tasas sigue siendo una característica central del mercado, aunque el techo de los rendimientos se ha desplazado hacia abajo. En el segmento de las entidades de mayor volumen, la mayoría de los bancos privados optó por recortar sus beneficios para los depositantes.

El Banco Macro, por ejemplo, redujo su tasa del 26% al 24% anual en menos de dos semanas. Con este nuevo valor, quien busque cobrar $200.000 de intereses mensuales deberá colocar aproximadamente 10.111.000 pesos. Por su parte, el ICBC también aplicó un ajuste, pasando de una TNA del 24,8% al 23,15% actual, lo que eleva el capital requerido a unos 10.482.000 pesos.

Otras entidades líderes como el Banco Galicia y el BBVA Argentina aplicaron recortes de 2 puntos porcentuales, llevando su tasa del 23% al 21% anual. Bajo este esquema, la barrera de entrada para obtener la renta de $200.000 sube hasta los 11.560.000 pesos. Una situación similar atraviesa el Banco Santander Argentina, cuya tasa descendió del 23% al 22% anual, exigiendo ahora una inversión de 11.030.000 pesos.

Entre las instituciones que decidieron mantener sus condiciones sin cambios en este último tramo se encuentran el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con una TNA del 25% (requiere $9.706.000), el Banco Ciudad con un 21% y el Credicoop, que sostiene un rendimiento del 22% anual.

La situación en entidades digitales y regionales

El segmento de bancos con perfil digital y entidades regionales, que históricamente suele ofrecer tasas más agresivas para captar depósitos, no fue ajeno a la tendencia bajista del sistema. De hecho, en este grupo se registraron los ajustes más pronunciados.

El Banco CMF, que a mediados de mes lideraba las opciones de inversión con una tasa del 32,5%, aplicó un recorte de 3,5 puntos porcentuales para situarse en el 29% anual. Aun con esta baja, sigue siendo una de las opciones que requiere menor capital inicial para alcanzar la meta de los $200.000: unos 8.380.000 pesos. El Banco Bica también ajustó su oferta de un 31% a un 28% anual, lo que sitúa la inversión necesaria en 8.666.000 pesos.

Otras entidades como el Banco Comafi y el Banco de Corrientes también retocaron sus pizarras hacia abajo. El Comafi pasó del 24% al 21% (3 puntos menos), mientras que la entidad correntina bajó un punto para quedar en el 23% anual. En contraste, el Banco de Comercio y el Banco de Formosa optaron por la estabilidad, manteniendo sus tasas en 27% y 21% respectivamente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La banca digital tiende a ofrecer tasas de interés más altas que los bancos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el lado de los bancos provinciales, el Bancor (Córdoba) redujo su TNA del 28% al 27 por ciento. En tanto, el Banco Mariva, que ofrecía un 29% hace doce días, ajustó su rendimiento al 25% anual, elevando el capital necesario para la renta buscada a los $9.700.000.

Actualmente, la tasa más alta la tiene VOII, con un rendimiento del 30% anual. Accediendo a ese producto, los ahorrista deberían invertir $8.100.000 para lograr un rendimiento mensual de 200 mil pesos.

Capital inicial y estrategia de ahorro

La baja generalizada de tasas profundiza la brecha entre el rendimiento del plazo fijo y la evolución de los precios. Para el ahorrista, esto significa que el esfuerzo de ahorro previo para constituir el depósito debe ser mayor. Si hace menos de dos semanas era posible obtener $200.000 mensuales con colocaciones que, en las entidades más competitivas, rondaban los $7,5 millones, hoy ese piso se ha desplazado por encima de los 8,1 millones de pesos.

La decisión de los bancos de recortar hasta 4 puntos porcentuales en un lapso tan breve responde a la necesidad de las instituciones de equilibrar sus balances ante la política monetaria vigente y la liquidez del mercado. Para el inversor, la clave sigue residiendo en la comparación exhaustiva de las pizarras, ya que la diferencia de capital necesario entre la entidad que más paga y la que menos ofrece puede superar los $3 millones para el mismo objetivo de renta mensual.

Al momento de realizar la operación, los especialistas recuerdan que estas tasas corresponden a colocaciones de 30 días realizadas a través de canales digitales. Al vencimiento, el ahorrista tiene la opción de retirar los intereses generados para cubrir gastos corrientes o reinvertirlos. Sin embargo, en un contexto de tasas descendentes, la renovación del capital original más los intereses acumulados ya no garantiza mantener el mismo flujo de fondos mensual si las entidades continúan ajustando sus rendimientos a la baja.

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