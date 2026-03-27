Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 27 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.390 en el Banco Nación. El dólar mayorista operó en un mínimo desde octubre. El BCRA lleva comprados casi USD 4.000 millones en el mercado

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13:04 hsHoy

¿A cuánto se ofrece el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.390 para la venta en el Banco Nación. Así igualó el piso de cotizaciones del 23 de febrero, a la vez un mínimo desde el 13 de octubre de 2025.

13:02 hsHoy

El Gobierno estrena un nuevo bono en dólares: qué puede pasar con la tasa y qué sale a testear Caputo

Economía lanzó un nuevo título, cuyo vencimiento cae después de las elecciones presidenciales de 2027, a fin de evaluar el interés del mercado local. Los parámetros con los que los analistas medirán el éxito de la colocación

El Bonar AO28 busca captar dólares en el sistema financiero local y extender el horizonte de vencimientos más allá de 2027.. REUTERS/Agustín Marcarian
El Bonar AO28 busca captar dólares en el sistema financiero local y extender el horizonte de vencimientos más allá de 2027.. REUTERS/Agustín Marcarian

El Ministerio de Economía lanzó un nuevo bono en dólares con vencimiento posterior a las elecciones presidenciales de 2027 para medir el interés del mercado por títulos que exceden el mandato de Javier Milei. La colocación del Bonar AO28, que se producirá durante la licitación de deuda de este viernes, introduce un mecanismo de financiamiento que permite cubrir vencimientos de deuda externa sin afectar el mercado cambiario, pero los analistas medirán su éxito en función del monto que se coloque y a qué tasa.

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13:00 hsHoy

El BCRA compró USD 57 millones en el mercado

Un dólar a la baja contribuyó a nuevas compras del BCRA por USD 57 millones en el mercado, el 18% del monto operado en la plaza mayorista. Las reservas internacionales brutas cedieron en USD 296 millones, a USD 43.536 millones, debido en parte a la caída de la cotización del oro (-3,2% a USD 4.405 la onza).

13:00 hsHoy

El dólar tocó un nuevo mínimo desde octubre y está 20% por debajo del techo de la banda

La divisa mayorista bajó por tercer día seguido y ayer cerró a 1.368 pesos. La brecha con el límite superior es la más alta desde junio del año pasado

El dólar oficial anota una baja de 6% en 2026. REUTERS/Willy Kurniawan
El dólar oficial anota una baja de 6% en 2026. REUTERS/Willy Kurniawan

En una rueda de negocios con discreto volumen de negocios en los USD 316,4 millones en el segmento de contado (spot), ayer el dólar mayorista notó la tercera caída consecutiva, por 9,50 pesos o 0,7%, a $1.368, su precio más bajo desde el 14 de octubre del año pasado ($1.360).

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13:00 hsHoy

El Banco Central reduce los encajes bancarios desde abril para reactivar la economía

La baja será de 5 puntos porcentuales. Apunta a que los bancos tengan mayor liquidez para prestar. La elección entre más actividad o menos inflación

Foto de archivo: entrada del edificio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo
Foto de archivo: entrada del edificio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Ante la doble necesidad de potenciar la actividad económica y a la vez sostener la baja de la inflación, el Banco Central se inclinó hoy por privilegiar la primera de ellas. Decidió la baja de 5 puntos en los encajes bancarios a partir de abril, lo que dejará más dinero en la calle y más fondeo para los bancos a la hora de prestar.

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