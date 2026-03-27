Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 27 de marzo

Ante la doble necesidad de potenciar la actividad económica y a la vez sostener la baja de la inflación, el Banco Central se inclinó hoy por privilegiar la primera de ellas. Decidió la baja de 5 puntos en los encajes bancarios a partir de abril , lo que dejará más dinero en la calle y más fondeo para los bancos a la hora de prestar.

En una rueda de negocios con discreto volumen de negocios en los USD 316,4 millones en el segmento de contado (spot), ayer el dólar mayorista notó la tercera caída consecutiva, por 9,50 pesos o 0,7%, a $1.368 , su precio más bajo desde el 14 de octubre del año pasado ($1.360).

Un dólar a la baja contribuyó a nuevas compras del BCRA por USD 57 millones en el mercado, el 18% del monto operado en la plaza mayorista. Las reservas internacionales brutas cedieron en USD 296 millones, a USD 43.536 millones, debido en parte a la caída de la cotización del oro (-3,2% a USD 4.405 la onza).

El Ministerio de Economía lanzó un nuevo bono en dólares con vencimiento posterior a las elecciones presidenciales de 2027 para medir el interés del mercado por títulos que exceden el mandato de Javier Milei . La colocación del Bonar AO28, que se producirá durante la licitación de deuda de este viernes, introduce un mecanismo de financiamiento que permite cubrir vencimientos de deuda externa sin afectar el mercado cambiario, pero los analistas medirán su éxito en función del monto que se coloque y a qué tasa.

El dólar al público e s ofrecido a $1.390 para la venta en el Banco Nación . Así igualó el piso de cotizaciones del 23 de febrero, a la vez un mínimo desde el 13 de octubre de 2025.

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