El Gobierno estrena un nuevo bono en dólares: qué puede pasar con la tasa y qué sale a testear Caputo

El Bonar AO28 busca captar dólares en el sistema financiero local y extender el horizonte de vencimientos más allá de 2027.. REUTERS/Agustín Marcarian

El Ministerio de Economía lanzó un nuevo bono en dólares con vencimiento posterior a las elecciones presidenciales de 2027 para medir el interés del mercado por títulos que exceden el mandato de Javier Milei. La colocación del Bonar AO28, que se producirá durante la licitación de deuda de este viernes, introduce un mecanismo de financiamiento que permite cubrir vencimientos de deuda externa sin afectar el mercado cambiario, pero los analistas medirán su éxito en función del monto que se coloque y a qué tasa.

El AO28 ofrece una amortización bullet al 31 de octubre de 2028 y un cupón del 6% anual, pagadero mensualmente. Al igual que el Bonar AO27, el monto máximo de emisión es de USD 2.000 millones, con un tope de USD 250 millones por licitación (USD 150 millones en la primera subasta y USD 100 millones en la segunda). Con esta emisión, el Gobierno busca administrar compromisos próximos y obtener liquidez en dólares dentro del sistema financiero argentino.

El nuevo título permite al Tesoro anticipar la gestión de vencimientos futuros y evaluar la demanda de instrumentos que trascienden el calendario electoral, según el análisis de Facimex Valores, una sociedad de bolsa especializada en mercado de capitales. El bono replica el esquema del AO27 en cuanto a monto máximo, pero extiende el horizonte temporal, lo que implica el desafío de captar interés en un entorno de incertidumbre política.

Qué tasa espera el mercado y por qué el AO28 es un test clave

Desde la perspectiva de los analistas, el contexto electoral influye directamente en la estructura de tasas y en la dinámica de la demanda. El Bonar AO27 resultó exitoso, con USD 500 millones colocados a una tasa cercana al 6%, inferior a la prevista inicialmente. Según Christian Buteler, analista financiero, en algún momento el Gobierno debía ofrecer un bono que superara el ciclo presidencial para evitar la concentración de vencimientos antes de octubre de 2027. Buteler advirtió que, si bien la emisión es pequeña en relación con el stock total de deuda, la tasa del AO28 deberá compensar el riesgo electoral, y la referencia del mercado para bonos de ese plazo es de una tasa entre 8% y 8,5 por ciento.

Analistas advierten que el riesgo electoral y el contexto internacional inciden en la tasa que demandará el mercado para el nuevo bono.

Nicolás Guaia, CEO de Max Capital, consideró que la estrategia de Economía es lógica, ya que permite administrar vencimientos y acumular dólares sin recurrir al Mercado Libre de Cambios. Guaia destacó que el AO28 no compite con otros instrumentos y que, debido a su vencimiento posterior al mandato de Milei, es esperable una tasa superior.

Por su parte, Nicolás Cappella, Sales Trader de Invertir en Bolsa (IEB), señaló que la licitación del AO28 funciona como un test para el plan de financiamiento oficial. Para Cappella, la mayoría de los inversores optará por el AO27, que elude el riesgo electoral, mientras que el AO28 deberá ofrecer una tasa más alta, próxima a la TIR del AL30. El éxito de la colocación dependerá de la cercanía de la tasa al AO27 y de la capacidad de captar los USD 250 millones previstos.

A su vez, el entorno global afecta la demanda de los nuevos bonos. Los analistas consultados por Infobae coincidieron en que la coyuntura internacional no favorece el apetito por riesgo, lo que podría llevar al equipo económico a convalidar tasas más elevadas para atraer fondos. En este escenario, la tasa del AO28 será un dato central: si el Gobierno logra pagar un rendimiento similar al AO27, la licitación será considerada exitosa; si la tasa se acerca a la del AL30, reflejará mayor cautela de los inversores.

La comparación entre el AO27 y el AO28 muestra que los inversores prefieren el primero por su menor riesgo político, al vencer antes de las elecciones presidenciales. El AO28, en cambio, pone a prueba la disposición a comprometerse más allá del ciclo actual. El resultado de esta primera colocación servirá como referencia para futuras emisiones y permitirá ajustar la estrategia oficial según la respuesta del mercado.

El resultado de la licitación marcará la pauta para futuras emisiones y la estrategia de financiamiento oficial.

El enfoque de Caputo y la política de financiamiento

La estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, se centra en la venta de activos y el desarrollo del mercado de capitales local. Con el lanzamiento de ambos bonos, el equipo económico busca captar la liquidez en dólares disponible y ofrecer alternativas de cobertura ante la volatilidad política y cambiaria. El AO28, con cupón mensual y vencimiento posterior al mandato, apunta a diversificar plazos y reducir la presión sobre el mercado cambiario.

Durante el 21.° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, Caputo afirmó: “Tenemos opciones más baratas; mientras tengamos estas opciones más baratas, que por ahí el mercado no las sabe, pero se va a enterar en los próximos meses, nosotros vamos a seguir primando lo que es la opción más barata”. Además, aseguró que cuentan con financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, incluyendo el cupón de julio de este año, el de enero y el de julio del año próximo, por aproximadamente 9.000 millones de dólares.

Ahora el mercado está a la expectativa de cuál es ese mecanismo de financiamiento que ya tiene identificado Economía y cuándo y bajo qué condiciones estará disponible. Según pudo saber Infobae con fuentes del entorno del ministro Caputo, será distinto al préstamo con bancos internacionales que se anunció en enero por 3.000 millones de dólares.

La política de financiamiento oficial apuesta a la liquidez interna y a la capacidad del sistema financiero argentino para absorber nuevas emisiones en dólares, evitando recurrir a los mercados internacionales, especialmente tras el reciente repunte del riesgo país. El AO28 se suma a los instrumentos diseñados para administrar la deuda y suavizar el perfil de pagos.

El monitoreo de la curva de rendimientos y la evolución de la demanda serán determinantes para evaluar la viabilidad del esquema planteado por Caputo. El resultado de la licitación del AO28 y la capacidad para sostener colocaciones sucesivas definirán el margen de maniobra del Ministerio de Economía en los próximos meses.