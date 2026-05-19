A qué prestar atención en las primarias del sur y noreste de Estados Unidos: el respaldo de Trump se pone a prueba

Las primarias en varios estados estadounidenses redefinen alianzas y estrategias de cara a las próximas elecciones presidenciales (Reuters)

En las elecciones primarias del martes, el peso de las alianzas políticas y el papel de las figuras nacionales definirán el futuro inmediato de varias contiendas clave en el sur y noreste de Estados Unidos.

La influencia de Donald Trump será un factor determinante para numerosos candidatos republicanos que enfrentan desafíos internos y una agenda demócrata que busca consolidar apoyos de cara a las presidenciales de 2028, según informa la agencia de noticias estadounidense AP News.

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El presidente estadounidense refuerza su rol como referente en las internas republicanas y pone a prueba su capacidad de influir en candidaturas clave (EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL)

El contexto de estos comicios del año 2026 está marcado por maniobras legislativas y judiciales, como la decisión de la gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey, quien la semana pasada pospuso las primarias en cuatro de los siete distritos congresionales del estado hasta el 11 de agosto.

Esta medida, respaldada por una resolución reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos, el máximo tribunal del país, responde a cambios en los distritos electorales con el propósito de reducir la representación mayoritaria afroestadounidense en la Cámara de Representantes.

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El secretario de Estado de Alabama confirmó que los sufragios emitidos este martes en los primeros, segundos, sextos y séptimos distritos serán anulados, en tanto las autoridades restauran los límites de distritos previamente trazados por los republicanos.

La gobernadora de Alabama introduce cambios de última hora en el calendario electoral tras una decisión judicial que impacta a miles de votantes (AP Foto/Julie Bennett, Archivo)

A escala nacional, Trump demostró reiteradamente su capacidad para movilizar a los votantes republicanos en las primarias, aun cuando su popularidad general disminuye fuera del partido. En esta ocasión, en Kentucky, respalda al candidato novato Ed Gallrein frente al representante Thomas Massie en Kentucky.

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Massie, quien ocupa el cargo desde 2012, sostuvo una relación tensa con el mandatario tras haber impulsado la publicación de los archivos sobre Jeffrey Epstein, rechazar el apoyo a la guerra contra Irán y votar en contra de la principal reforma fiscal impulsada por la administración Trump el año anterior.

El sábado por la noche, el senador republicano por Luisiana, Bill Cassidy, no logró pasar al balotaje tras no haber podido restablecer su relación con Trump después de su voto a favor de la condena presidencial en el segundo juicio político hace cinco años.

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Días antes, en Indiana, el presidente consiguió remover a cinco de los siete legisladores republicanos que votaron en contra de su plan de redistribución electoral, según detalla la agencia de noticias estadounidense AP News.

El aspirante republicano en Kentucky, con el respaldo de Trump, busca desplazar a un legislador con larga trayectoria en el Congreso (AP Photo/Jon Cherry)

El respaldo millonario y la división demócrata en Georgia y Pensilvania

En Georgia, la batalla por la nominación republicana a la gobernación enfrenta al actual vicegobernador Burt Jones, apoyado por Trump y, según información de AP News, financiado con USD 19 millones de su propio patrimonio familiar, contra el magnate del sector salud Rick Jackson, quien invirtió más de USD 83 millones en su campaña.

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El poder de recomendación del presidente se mide en este territorio frente a una campaña rival con recursos sustancialmente superiores.

La carrera para el Senado por Georgia, en cambio, no cuenta con la intervención de Trump, que se abstuvo de apoyar públicamente a ningún aspirante. La contienda presenta un grupo numeroso de candidatos que buscan competir contra el actual senador demócrata Jon Ossoff, único candidato en la interna de su partido.

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El vicegobernador de Georgia apuesta por la nominación republicana, apoyado por recursos propios y el aval del presidente (REUTERS/Alyssa Pointer)

En Pensilvania, el gobernador demócrata Josh Shapiro procura consolidar el liderazgo de su sector y establecer su influencia previo a un eventual lanzamiento presidencial en 2028.

Apoyado por buena imagen pública, Shapiro impulsa candidaturas a la Cámara de Representantes como las de la alcaldesa de Scranton, Paige Cognetti; el presidente del sindicato estatal de bomberos, Bob Brooks, y la expresentadora de noticias, Janelle Stelson.

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En todos los casos, el gobernador enfrenta resistencia de sectores demócratas que aspiran a desbancar a sus aliados y contener un eventual avance de Shapiro a nivel nacional.

El gobernador demócrata de Pennsylvania promueve a sus aliados en elecciones legislativas y consolida su perfil nacional (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

De acuerdo con el calendario electoral, si ningún candidato logra superar el 50 % de los votos en las primarias del martes, las segundas vueltas se celebrarán el 16 de junio en los estados afectados.

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Para el puesto que quedó vacante por el fallecimiento del representante David Scott de Georgia, quien buscaba su decimotercer mandato a los 80 años, la autoridad electoral estatal confirmó que los sufragios a su favor serán anulados.

La nominación demócrata se dirimirá entre cinco postulantes y, dado el peso electoral del distrito a favor de ese partido, el ganador se considera seguro para las generales. Una elección especial programada para el 28 de julio definirá quién finalizará el actual período del escaño y, en caso de no haber mayoría absoluta, el desempate será el 25 de agosto.

David Scott, recientemente fallecido, deja una vacante con fuerte peso simbólico en la representación demócrata (REUTERS/Aaron P. Bernstein/File Photo)

Los republicanos críticos a Trump en Georgia: dos trayectorias divergentes

Georgia es el escenario de dos candidaturas con pasado en la administración estatal que representan comportamientos opuestos en relación con la figura de Trump.

Brad Raffensperger, secretario de Estado que se negó a revertir los resultados de las elecciones de 2020 solicitados por el presidente en su primer mandato, concursa ahora por la gobernación como republicano.

Además, el exvicegobernador Geoff Duncan, quien también se manifestó en contra de los intentos de invalidar la derrota republicana, busca la nominación demócrata.

Dos exfuncionarios estatales de Georgia enfrentan el desafío de conquistar nuevos electorados tras distanciarse de la línea partidaria tradicional (REUTERS)

Raffensperger invirtió recursos personales para subrayar su historial conservador previo a sus desacuerdos públicos con Trump, en un esfuerzo por revertir la desconfianza de la base republicana.

Duncan, por su parte, procura convencer a los votantes demócratas de que su alejamiento de posturas restrictivas sobre derechos reproductivos, control de armas y expansión de la cobertura sanitaria en Georgia es genuino, tras haber modificado sus posiciones previas.

El martes se elegirá también el reemplazo del senador republicano por Alabama, Barry Moore, quien recibió el respaldo de Trump para ocupar el puesto que deja Tommy Tuberville, ahora candidato a gobernador, según pudo establecer AP News.

El senador de Alabama opta por competir por la gobernación, abriendo paso a una contienda renovada en el Senado estadounidense (REUTERS/Kylie Cooper)

Un escenario marcado por disputas internas y nuevas reglas electorales

Las primarias de Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregón y Pennsylvania transcurren en un escenario marcado por la influencia del presidente Trump en el Partido Republicano y por la reacción ante liderazgos demócratas como el de Josh Shapiro.

Las nuevas reglas de distribución electoral en Alabama impactan la validez de los votos en más de la mitad de los distritos del estado, y la posibilidad de que ninguna candidatura alcance la mayoría absoluta llevará varias definiciones a una segunda vuelta en junio.

A esto se suma el despliegue de campañas millonarias y una creciente polarización interna tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata, que condicionan la agenda política previa a las presidenciales.