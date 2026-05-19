Tiroteo en una mezquita de San Diego: cinco muertos y el ataque es investigado como crimen de odio

El ataque en el Islamic Center of San Diego dejó tres muertos y provocó alarma por crímenes de odio en la comunidad musulmana local (REUTERS/Mike Blake)

La mañana del lunes 18 de mayo de 2026, el Islamic Center of San Diego (California), el mayor centro islámico del condado, fue escenario de un ataque armado que dejó un saldo trágico. Dos adolescentes abrieron fuego en el exterior del recinto, matando a tres hombres antes de quitarse la vida a pocos metros del lugar.

La conmoción se extendió entre los asistentes, mientras las autoridades investigan el hecho como un posible crimen de odio que expone la creciente tensión en torno a lugares de culto en Estados Unidos.

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El tiroteo ocurrió durante el inicio de Dhul Hijjah, el mes sagrado islámico, intensificando el impacto emocional en la comunidad musulmana de California (REUTERS/Mike Blake)

Descripción del tiroteo en el templo San Diego y sus víctimas

El ataque se produjo poco antes del mediodía, cuando los dos agresores adolescentes dispararon contra un grupo de personas en la entrada del Islamic Center of San Diego, ubicado en el barrio Clairemont.

Tres hombres murieron en el lugar; uno de ellos era el guardia de seguridad del centro, reconocido por su papel en evitar un daño mayor. Según el jefe de la policía de San Diego, Scott Wahl, la rápida intervención del guardia fue “heroica” y permitió contener la situación en el acceso principal del recinto.

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La identidad de las víctimas no fue revelada oficialmente. Sin embargo, allegados y miembros del centro identificaron al guardia como Amin Abdullah, quien llevaba más de una década trabajando en la institución. La comunidad lo describió como “un hombre valiente que puso su vida por la seguridad de los demás, incluso en sus últimos momentos”.

El Jefe de Policía Scott Wahl, valoró que la intervención heroica del guardia Amin Abdullah evitó una masacre mayor durante el tiroteo en la principal mezquita de San Diego (REUTERS/Mike Blake)

El centro islámico, que también alberga la escuela Al Rashid, estaba en funcionamiento al momento del ataque. Imágenes transmitidas por televisión mostraron a más de una docena de niños siendo evacuados, tomados de la mano y escoltados por la policía fuera del estacionamiento rodeado de patrullas. El resto del personal y los estudiantes resultaron ilesos.

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Un cuarto hombre, trabajador de jardinería en la zona, fue tiroteado por los sospechosos durante su huida, aunque no resultó herido. El centro anunció que permanecería cerrado hasta nuevo aviso.

Un hecho central es que este ataque se suma a una serie de incidentes violentos contra lugares de culto en el país y generó alarma en la comunidad musulmana local y nacional.

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Estudiantes de una escuela adyacente fueron evacuados por personal policial, tras el tiroteo en la mezquita (NBC News)

Perfil y acciones de los responsables del ataque

Los responsables fueron identificados como Cain Clark, de 17 años, y Caleb Vazquez, de 18, ambos residentes de la zona. Horas antes del tiroteo, la madre de uno de los jóvenes alertó a la policía de que su hijo estaba desaparecido, presentaba comportamientos suicidas y había tomado su automóvil y varias armas de fuego.

Al intentar ayudar a los agentes, la mujer mencionó que su hijo probablemente iba acompañado de un amigo, y que ambos vestían ropa de camuflaje.

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Clark era estudiante virtual y estaba próximo a graduarse, según fuentes del distrito escolar. Uno de los agresores tenía relación con la Madison High School, aunque las autoridades no detallaron el vínculo exacto.

Al llegar la policía al centro islámico, los atacantes ya habían abandonado el lugar y, minutos después, fueron encontrados muertos dentro de un vehículo estacionado a pocas calles, producto de disparos autoinfligidos.

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La rápida sucesión de acontecimientos puso en evidencia una planificación previa por parte de los adolescentes, que dejaron una nota cuyo contenido no fue divulgado por las autoridades.

Las autoridades federales y el FBI investigan la presencia de mensajes antiislámicos y motivos de odio en los escritos hallados junto a los atacantes (REUTERS/Mike Blake)

Respuesta policial y acciones preventivas previas al tiroteo

Desde primeras horas del lunes, la policía de San Diego intentó localizar a los adolescentes tras recibir la denuncia de la madre. El aviso incluyó la desaparición de armas y del vehículo familiar. Las autoridades utilizaron lectores automáticos de matrículas y rastrearon el automóvil en áreas cercanas, como el centro comercial Fashion Valley y en las inmediaciones de la escuela Madison.

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La alerta se extendió a las escuelas de la zona, y la policía inició una búsqueda activa. Cuando se reportó el tiroteo en el Islamic Center a las 11:43 horas, los agentes llegaron en apenas cuatro minutos.

A su arribo, hallaron a las tres víctimas mortales en el acceso del recinto y desplegaron un operativo de respuesta que incluyó el aseguramiento de la escuela adyacente y la evacuación ordenada de los niños.

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El uso de tecnología y la coordinación interinstitucional permitieron acotar el riesgo y evitar una tragedia de mayor escala, según fuentes policiales.

Permanece el hermetismo sobre la identidad de las otras víctimas y los detalles del proceso de radicalización de los adolescentes responsables del ataque (REUTERS)

Reacción de la comunidad y autoridades ante el ataque

El impacto del tiroteo se sintió de inmediato en la comunidad musulmana de San Diego y en el resto del país. El imam Taha Hassane, director del Islamic Center, calificó el hecho como “indignante” y destacó que nunca habían experimentado una tragedia de tal magnitud. La institución es conocida por su trabajo en el diálogo interreligioso y la cohesión comunitaria.

Diversos líderes y organizaciones, como la Council on American-Islamic Relations (CAIR), condenaron el ataque y reclamaron acciones contra la incitación al odio. El alcalde de San Diego, Todd Gloria, lo catalogó como “un acto violento de odio” y pidió unidad para combatir la islamofobia.

Figuras políticas nacionales, entre ellas el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también manifestaron su consternación y exigieron el cese del discurso hostil contra las minorías religiosas.

La conmoción se agravó por coincidir el ataque con el inicio del mes de Dhul Hijjah, uno de los periodos sagrados del calendario islámico. El centro islámico enfatizó que las víctimas eran hombres dedicados a la comunidad, “de coraje, sacrificio y fe”.

El líder religioso de la mezquita Taha Hassane, condenó el ataque e hizo un llamado a la unidad contra la islamofobia (REUTERS/Mike Blake)

Investigación en curso y posible motivo del crimen

La policía local, en coordinación con el FBI, abrió una investigación formal bajo la hipótesis de crimen de odio. Según el jefe Wahl, los sospechosos no emitieron amenazas específicas contra el centro, pero sí incurrieron en “retórica generalizada de odio”, según se desprende de los hallazgos iniciales y posibles escritos hallados en el automóvil.

El contenido de la nota dejada por uno de los jóvenes y otros elementos serán analizados mediante órdenes de registro en los próximos días. Las autoridades buscan determinar con precisión los motivos, la posible existencia de influencias externas y si los atacantes tuvieron apoyo o actuaron de manera autónoma.

El tiroteo ocurre en un contexto de aumento de amenazas y ataques contra lugares de culto musulmanes y judíos en Estados Unidos, fenómeno que se intensificó desde el inicio de recientes conflictos internacionales.