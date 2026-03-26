El Secretario de Finanzas defendió los números de la economía: “No creo que la gente esté peor”

Entrevista al secretario de Finanzas, Federico Furiase en A24

La discusión sobre el verdadero estado de la economía argentina se intensificó en una entrevista televisiva en la que Federico Furiase, secretario de Finanzas, defendió la gestión oficial con datos y argumentos centrados en lo que describe como una estabilización macroeconómica reflejada en el bolsillo de la gente. En diálogo con A24, el funcionario expuso la visión del Ministerio de Economía sobre el rumbo de la coyuntura, respondió sobre el impacto en la vida cotidiana y abordó las inquietudes sobre el acceso al crédito, el consumo, el empleo y el poder de compra.

El funcionario rechazó la idea de que la sociedad esté peor que antes del cambio de rumbo. “No creo que esté peor. Me parece que el punto de partida era una inflación que corría al 1 % diario. Tenía riesgo de hiperinflación, ¿no? Entonces, es importante el punto de partida”, expresó. Furiase describió un panorama previo de “un nivel de consumo que era insostenible y era la contrapartida de la caída en la demanda de dinero, que los pesos te quemaban y salías al supermercado a sobreestoquearte. Eso es insostenible y a la larga termina desincentivando inversión, consumo, empleo. Por eso Argentina no crece desde el año 2005”.

Según Furiase, la economía argentina atraviesa un momento de cambio estructural tras un período de fuerte inestabilidad. “En términos de lo que veo de la economía, es una economía que se estabilizó”, afirmó al comienzo de la entrevista. El secretario describió un escenario en el que la inflación descendió, el acceso a insumos para empresas se normalizó y las tasas de interés registraron una baja pronunciada, lo que permitió extender el horizonte de las decisiones económicas de familias y empresas.

Federico Furiase, secretario de Finanzas

El secretario argumentó que, antes de este proceso, predominaba la incertidumbre y la urgencia. “Los pesos te quemaban, tenías que salir a sobreestoquearte, compraban de más, aceite, atún, porque los pesos te quemaban. No podías hacer una inversión a mediano plazo. Estabas todo el tiempo mirando dónde está el dólar, a cuánto va a estar el costo de reposición de la mercadería. No tenías insumos para importar. Todo eso cambió rotundamente a partir de la estabilización macroeconómica”, remarcó.

El funcionario sostuvo que la economía mostró mejoras en variables clave, como la disponibilidad de insumos, la baja en el costo financiero y el acceso al crédito, tanto para empresas como para familias. “Hoy las empresas pueden tener los insumos, tienen acceso al crédito. Podés estirar el horizonte de inversión porque tenés estabilidad macroeconómica en términos del dólar, las tasas de interés están bajando. Gente que no podía acceder a un crédito, encuentro familias de clase media que pueden obtener un crédito hipotecario y eso te cambia la vida rotundamente”, señaló Furiase en A24.

El secretario de Finanzas vinculó la nueva dinámica con una transformación en los incentivos económicos y comerciales. “Antes había un esquema macroeconómico que en la micro de cada familia o de cada empresa, ¿qué pasaba? Tenías protección comercial, con lo cual trabajabas con márgenes muy altos, no había incentivo a competir y a bajar costos, y ese costo lo pagaba el consumidor con precios muy altos y escasez de producto. Ahora tenés una macroeconomía estabilizada con una apertura comercial que permite ganar escala, bajás de regulaciones, tenés baja de aranceles, baja de impuestos, baja del costo financiero. Y en ese contexto el incentivo es competir, bajar costos, ser eficientes, ganar escala y eso va en beneficio del consumidor, que tiene precios mucho mejores, más competitivos y más abundancia de productos”.

Consultado sobre la percepción social de que el dinero no alcanza o que muchos comercios muestran caídas en ventas, Furiase sostuvo que esas experiencias reflejan situaciones particulares y no la tendencia general. “Yo creo que esas son historias que pueden ser ciertas historias particulares y no se cuenta la otra cara de la moneda. La economía, cuando mirás el producto bruto interno acumulado diciembre veinticinco, diciembre veintitrés, creció diez coma tres por ciento. El consumo privado está en niveles récord. Lo que pasa es que hay un cambio en la composición de consumo. Pasaste de bienes de consumo masivo porque te quemaban los pesos y ahora vas a electrodomésticos, a una casa, viajes, autos... El consumo privado está en máximos históricos. Creció siete coma nueve por ciento el año pasado, la economía creció cuatro coma cuatro por ciento”, sostuvo.

El secretario subrayó el papel del crédito en la reactivación de la demanda de bienes durables. “Nosotros recibimos un crédito que era cuatro puntos del producto, crédito a familias y a empresas, y gracias al superávit fiscal, la estabilización macroeconómica y la baja de la inflación, hoy eso es nueve puntos del producto. Y eso impulsó el consumo de bienes durables, impulsó el consumo de electrodomésticos, autos”, explicó. En relación a la desaceleración reciente, atribuyó el fenómeno a la incertidumbre política durante las elecciones, que elevó el riesgo país y generó aumentos puntuales de precios y tarifas.

Sobre la evolución de la inflación, Furiase consideró que “la inflación es un fenómeno monetario” y que los indicadores monetarios actuales anticipan un descenso. “Cualquier agregado monetario que mires está viajando al 20 % interanual, muy por debajo de la inflación. Eso te anticipa que la inflación va a bajar y eso va a permitir que los salarios nuevamente empiecen a recuperarse en términos reales junto con el crédito, porque están bajando las tasas de interés muy fuertemente”, aseguró.

Al referirse a los meses recientes, el secretario reconoció que marzo suele registrar presiones inflacionarias por factores estacionales, como el inicio de clases y aumentos de combustibles, pero insistió en que el esquema macroeconómico se mantiene sólido. “La solidez del programa macroeconómico, que en el ruido de las elecciones se bancó una dolarización del 50 % del M2, de la cantidad de dinero, producto de ese ruido político. Y ahora estás en una crisis internacional que golpea el precio del petróleo y golpea los bonos en dólares de todos los países emergentes. Y aun así tenemos el dólar tranquilo y las tasas de interés en pesos bajando. Eso habla de la fortaleza macroeconómica”, afirmó. Según Furiase, el descenso proyectado de la inflación desde abril dará margen para la recuperación del salario real.

En cuanto a la política de reducción de impuestos y estímulo a la inversión, el secretario destacó: “Se bajaron impuestos por más de dos coma cinco puntos del producto. Todo lo que vamos a tener de inversión. Por el lado del RIGI, hay veinticinco mil millones de dólares ya aprobados y hay unos setenta mil millones de dólares en revisión. La combinación de la reforma laboral, que le baja el costo a las empresas de 18 a 2 %, es muy importante. Junto con la ley de inocencia fiscal, eso va a potenciar el mercado de capitales”.

Consultado acerca de la cantidad de dólares fuera del sistema financiero, Furiase señaló que los depósitos en dólares suman cuarenta mil millones y que la regularización de los fondos externos llevará tiempo, aunque anticipó que la “estabilización macroeconómica, la seguridad jurídica, junto con la ley de inocencia fiscal, no tengo dudas de que eso va a traccionar”. Estimó que los argentinos tienen 170 mil millones de dólares fuera del sistema y proyectó un impacto positivo si ingresa solo el 10 % de ese monto.

El secretario resaltó el potencial de sectores como energía y minería. “Fíjate lo que son el sector de energía y minería. Esa balanza comercial era deficitaria históricamente en siete mil millones de dólares, hoy está en doce mil millones y al 2030 es cuarenta y cinco mil millones de dólares. Pero esto le cambia la vida a la gente”, sostuvo.

En materia de financiamiento, Furiase indicó que están cubiertos los vencimientos de deuda externa hasta el fin del mandato presidencial. “Argentina estamos en un proceso donde tenemos todas las fuentes de financiamiento para hacer frente a los vencimientos de capital en moneda extranjera con el sector privado de julio veintiséis, enero veintisiete y julio veintisiete, lo que resta del mandato de, del presidente. Son fuentes de financiamiento que tienen que ver con el mercado local de capitales, donde ahí vemos potencial, fuentes de financiamiento que tienen que ver con privatizaciones y venta de activos y otras fuentes de financiamiento en las que estamos trabajando hace varios meses y que en el corto plazo la vamos a anunciar. Son fuentes de financiamiento más baratas de lo que hoy costaría salir al mercado con este nivel de riesgo país de seiscientos puntos básicos”.

Sobre el empleo, el secretario respondió a inquietudes por el incremento de la informalidad. “El empleo creció cuatrocientos mil desde diciembre, desde el último, del tercer trimestre veinticinco al tercero del veintitrés. El empleo privado creció en cuatrocientos mil. El tema es que está, digamos, el componente que está tirando es informal e independientes”, reconoció. Furiase consideró a la reforma laboral como un paso importante para abordar la informalidad: “La informalidad de Argentina es casi el cuarenta por ciento. Para resolver este tema es que hicimos la reforma laboral, que le baja el costo a las empresas del nuevo empleo del dieciocho al tres por ciento y además crea el FAL, que es un fondo que le va a dar mayor previsibilidad a los empresarios y esto es mayor incentivo a contratar nuevos puestos de trabajo”.

El secretario insistió en que las prioridades del equipo económico pasan por mantener la estabilidad macro, reducir impuestos y costos financieros, y continuar con la agenda de reformas. “Nuestro trabajo es mantener la estabilidad macro, bajar impuestos, bajamos más de dos coma cinco puntos del producto, bajar el costo financiero. Nosotros recibimos un riesgo país en tres mil puntos básicos. Hoy está en seiscientos puntos básicos y va a seguir bajando con esta estrategia de financiamiento que tenemos. El riesgo país no es una variable financiera, es un componente del costo financiero que tienen las familias y las empresas. Hicimos desregulaciones y bajamos aranceles”.