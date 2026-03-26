Dólar fuerte, petróleo volátil y mercados en alerta: por qué el repunte de los activos argentinos sigue limitado

Los mercados globales siguen en tensión por la guerra en Irán y sus efectos sobre la estabilidad de Estados Unidos.

Los bonos y acciones mejoraron en la Argentina, pero no con la fuerza que se esperaba porque la situación de los mercados internacionales vive cambios diarios significativos. La volatilidad alcanza velocidades poco frecuentes.

De hecho, el VIX, llamado el “Indice del Miedo” porque es la medida de la volatilidad, sigue cerca de los 25 puntos, lo que equivale a un alerta amarillo. A los 30 puntos, surge la alarma.

Es que al conflicto con Irán se agregan los costos inflacionarios que preanuncian recesión en Estados Unidos, según los principales analistas. Además de caída en el empleo, hay desaceleración en el crecimiento de los ingresos por las altas tasas de interés que afectan a la mayoría de la población porque aumenta las cuotas hipotecarias que abarca a la mayoría de la población económicamente activa.

En este escenario se ven las huellas que deja el petróleo. El problema seguirá, aunque se firme la paz, porque recuperar el abastecimiento llevará meses.

Según el analista Matías Togni de la consultora NextBarrel “la conversación pasa esta semana por la obscena manipulación de los futuros del petróleo, WTI y Brent. La semana pasada tuvimos un episodio confuso donde el order book en WTI se llenó de ventas inusuales justo antes de un post de Trump en X. Esta semana fue el turno del Brent donde 15 minutos antes de que declarara un impasse en los ataques, se vio un volumen sospechoso cuando a esa hora en la sesión Europea casi no hay negocios".

“La reacción del mercado es replegarse, al punto de que los volúmenes operados están debajo del promedio histórico. Esto crea confusión y sospechas sobre la verdadera función de los futuros como herramienta de price discovery (precio correcto) y hedging (cobertura). El mercado físico por su parte va por otro carril. En la Argentina, por caso, el Medanito que es el crudo de exportación pasó de Brent -3 a +4 dólares sobre Brent, incluso con las tarifas de los buques petroleros en máximos históricos. Hay que seguir con atención al gasoil que, más allá de las idas y vueltas, sigue siendo el mejor indicador de la severidad de la crisis”, sumó Togni.

A pesar de la buena rueda de ayer en Wall Street y el Nasdaq, la Argentina no le sacó provecho como lo hicieron los países emergentes cuyo principal indicador subió 1,60 por ciento. El de Brasil aumentó 2,4% con la Bolsa de San Pablo en alza de 1,60 por ciento.

Los bonos soberanos locales tuvieron subas de apenas 0,6% y el riesgo país cedió 5 unidades (-1,5%) a 595 puntos. El S&P Merval el índice de las acciones líderes, aumentó 1% en pesos y 2,2% en dólares por el derrumbe de $14 del dólar contado con liquidación (CCL) a $1.453. Lo más destacado fueron la suba de Irsa (5,4%), YPF (3,9%) y BBVA, (3,7%).

El MEP acompaño al CCL con una caída de $18 a $1.404 que lo dejó por debajo del blue que perdió $5 y cerró a 1.420 pesos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 354 millones y el dólar mayorista bajó $13 a 1.377,50 pesos. El inminente ingreso de divisas por la cosecha gruesa hace que la oferta prevalezca. El Banco Central aprovechó la oportunidad para comprar USD 146 millones, que no influyeron en la acumulación de reservas. Las tenencias de la autoridad monetaria en moneda extranjera subieron apenas USD 24 millones a 43.832 millones de dólares. La fortaleza del dólar, que en un mes subió 2% frente a las seis principales monedas del mundo, atenta contra el objetivo del Central de que crezcan las reservas de libre disponibilidad.

Por otra parte, las mediciones salariales no son positivas para el Gobierno. Tomás Amerio, economista en la Fundación Libertad y Progreso, destacó que “el índice de salarios de enero registró una suba mensual de 2,5%, por debajo de la inflación oficial de 2,9%, lo que implica una caída en el poder adquisitivo de los trabajadores al inicio del año. El deterioro fue más pronunciado en el sector público, cuyos salarios aumentaron 1,8% mensual, mientras que el privado registrado avanzó 2,1% y el no registrado fue el único que superó la inflación, con un alza de 4,4%”.

“En términos interanuales, el índice total acumuló una suba de 37,7%, traccionada principalmente por el sector privado no registrado (80,6%), en tanto el privado registrado y el público crecieron 28,5% y 30% respectivamente. Estos valores se ubican por debajo de la inflación interanual de enero, que se situó en torno al 32%, lo que confirma que la recuperación del salario real, aunque en curso, aún no logra compensar la pérdida acumulada de los últimos años”, analizó Amerio.

A esto se suman los datos que destaca Sailing Inversiones para explicar la falta de recuperación de los mercados: “La confianza en el Gobierno cayó 1,6 puntos a 46%, cifra casi idéntica a la del mismo mes en la era Macri. La irregularidad del crédito a hogares trepó a 10,6%, nuevo máximo de 20 años (era 2,6% a inicios de 2025)”.

El crecimiento de la economía no se traslada a los asalariados porque se concentra en pocos sectores y esta es la preocupación de la administración libertaria. El más favorecido, además de minería y energía, es el agro.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini ante la crisis petrolera “Estados Unidos dio luz verde de manera temporal a la ampliación del corte con etanol para combustibles (15%) lo que impulsó la cotización del maíz mientras que la confirmación de las reuniones entre Trump y Xi Jinping animó a la demanda por soja, dos noticias positivas para el ingreso de divisas del sector agro”.

El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destaca que “en Chicago, el cierre fue alcista. El trigo se vio apuntalado por la preocupación en torno a los efectos de la sequía en las planicies estadounidenses sobre el cultivo de invierno, junto con las tensiones en el mercado de fertilizantes y la fuerte competitividad del trigo ruso en el mercado internacional. Por su parte, los granos gruesos se desacoplaron del comportamiento del crudo”.

Y continuó: “El maíz encontró impulso en la expectativa de una reducción en el área sembrada en Estados Unidos, captando también interés como instrumento de cobertura frente a la inflación, lo que reforzó la demanda. En tanto, la soja anotó ganancias de la mano de compras de oportunidad, con el mercado manteniendo el foco en una posible ampliación de la política de mezcla en Estados Unidos que podría fortalecer la demanda industrial del complejo”.

La soja cotiza a USD 480 y se acerca a los 500 dólares. A esta altura del año, está 47% por encima de la cotización a la misma fecha del año pasado.

Por otra parte, el Tesoro llamó a licitación el viernes para cubrir vencimientos por $8 billones con la novedad que agregó un nuevo bono en dólares: el AO28 que vence el 31 de octubre de 2028 a una tasa de 6 por ciento. Pero los analistas estiman que, a diferencia del AO27, que vence dentro de esta gestión, supone algo más de riesgo y puede colocarse a USD 95,5, lo que equivale a una tasa algo inferior a 8 por ciento.

Los instrumentos que se licitarán son una LECAP a tasa fija que vence el 17 de julio 2026 (nueva emisión); dos nuevos BONCER, que posiblemente sean los más demandados, con vencimiento el 30 de setiembre de 2027 y el 29 de setiembre de 2028. No falta un BONTE a tasa Tamar (tasa variable) que vence el 26 de febrero de 2026. La tasa Tamar es la que se paga por plazos fijos de entre 30 y 35 días por más de 1.000 millones de pesos. Esa tasa ayer estaba en 26,75% anual. También habrá un nuevo bono dollar linked (atado a la devaluación) con vencimiento el 30 de junio de 2028.

Lo más atractivo pasa por los bonos que se licitan en dólares billete: el AO27 que vence el 29 de octubre de 2027 y el AO28 que vence el 31 de octubre. Ambos dan una tasa de 6% anual que se paga mensualmente y la totalidad del capital al vencimiento. El viernes se licitará un monto máximo de USD 150 millones por bonos y el lunes, en una segunda vuelta, 100 millones de dólares.

Las tasas de las LECAP subieron ligeramente a la espera de la licitación. La que vence a fin de abril rinde 1,88% efectivo mensual y después, a entre mayo y noviembre, rinden entre 2,21 y 2,28% efectivo mensual.

En el mercado ovenight, había cautela. Los principales índices de las Bolsas de Nueva York estaban levemente negativos sin marcar tendencia. El oro retrocedía 0,40% y el futuro del Brent marcaba alzas de 0,40 por ciento. También subían el trigo y la soja. El dólar continuaba en alza frente a las principales monedas del mundo. Nada de esto asegura un buen día para los inversores argentinos.