Jornada financiera: las acciones argentinas subieron en Wall Street y el riesgo país quedó debajo de 600 puntos

Las acciones y los bonos argentinos sostuvieron el tono alcista.

Un mejor clima inversor, aún sujeto a la información que minuto a minuto arroja el conflicto en Medio Oriente, habilitó a subas de las acciones en el exterior y el mercado local, con precios del petróleo en retroceso. En el escenario doméstico también resaltó una nueva caída para el dólar y el riesgo país, que perforó el piso de los 600 puntos básicos nuevamente.

Los bonos argentinos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una ganancia de 0,6% en el día, con un riesgo país de JP Morgan que descontó 13 unidades, en los 595 puntos básicos, un mínimo desde el 13 de marzo.

El índice accionario líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires mejoró un 1%, en los 2.805.317 puntos, alentado por la subida registrada en bancos y también sociedades energéticas tras el receso del martes.

Mientras que los principales indicadores de Wall Street avanzaron en un rango de 0,5% a 0,8%, los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York reflejaron cifras positivas en su mayoría. Destacaron los papeles de Banco Francés (+4,1%), IRSA (+3,7%), Telecom (+3,6%) y Supervielle (+3,2%).

La moderación de los mercados de divisas contrastó con el repunte de la renta variable y la caída de los precios del crudo, con los futuros del Brent del Mar del Norte para entregar en mayo que descontaron 1,3%, a USD 103,20 el barril. El crudo ligero de Texas cedió 1,2% en Nueva York, a 91,23 dólares.

Las acciones estadounidenses subieron aunque no quedaron en sus precios máximos de la media rueda, mientras los inversores sopesaban los informes de que Estados Unidos se ha acercado a Irán con un plan para detener los combates, lo que generó cautelosas esperanzas de una tregua en una guerra que después de un mes aún continúa sacudiendo a los mercados.

“Mientras la Casa Blanca, a través de Karoline Leavitt, proyecta una imagen de control total afirmando que la Operación Furia Épica está cerca de cumplir sus objetivos y que Irán busca una ‘rampa de salida’, Teherán ha respondido con una postura desafiante, el ministro Araghchi negó negociaciones directas y advirtió que el control del estrecho de Ormuz es una ‘derrota para el enemigo’ que persistirá incluso tras el conflicto", resumió Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.

En el análisis doméstico, “los rendimientos de las Lecap y Boncap se ubican por debajo del 30% anual, incluso perforando la inflación esperada por el REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA) del 26% para todo 2026. El equipo económico confía en que el ingreso de los dólares de la soja en abril neutralizará cualquier salto cambiario, permitiendo que las tasas de crédito sigan cediendo para impulsar la actividad en sintonía con las colocaciones a plazo fijo”, enfatizó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Aunque el monto operado en la rueda no fue para destacar tras dos días sin operaciones, por unos USD 354,3 millones en el segmento de contado, el dólar comercial volvió a inclinarse por una baja de 13 pesos o 0,9%, a $1.377,50, para anotar a lo largo de marzo un descenso de $19,50 o 1,4 por ciento.

Dado el calendario de feriados, al tercer mes del año le quedan solo cuatro rondas de negocios. En 2026 el tipo de cambio oficial descuenta 77,50 pesos o 5,3%, un movimiento que se escinde de una inflación acumulada próxima al 9% en el trimestre y también a la continua ampliación de las bandas cambiarias en la misma magnitud.

“La divisa abrió la jornada en $1.392 y, tras las primeras operaciones, se desplomó rápidamente hasta los $1.375, marcando mínimos que no se veían desde febrero. Desde el inicio, el día estuvo condicionado por un claro flujo vendedor que no dio respiro a lo largo de toda la rueda. Cada intento de recuperación o de estabilización en la zona de $1.380 fue rápidamente contenido por la oferta, que se mantuvo constante durante toda la jornada”, observó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El esquema cambiario del Banco Central estableció para la fecha una banda superior en los $1.646,09 , que dejó al dólar mayorista a 268,59 pesos o 19,5% de ese límite de libre flotación, la mayor brecha desde el 30 de junio del año pasado (19,6%), prácticamente nueve meses atrás.

La caída del dólar se trasladó al público, pues en el Banco Nación la divisa quedó ofrecida a 1.400 pesos para la venta, con una baja de diez pesos o 0,7 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.402,60 para la venta y $1.352,87 para la compra.

El Banco Central compró USD 146 millones en el mercado de cambios, es decir el 41,2% de la oferta de contado (spot). Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 24 millones, a 43.832 millones de dólares.

El dólar blue se acopló a la tendencia general y recortó cinco pesos o 0,4%, a $1.420, para ampliar a 110 pesos o 7,2% la caída en el recorrido de 2026.

Los contratos de dólar futuro operaron todos con bajas de más de 1%, según datos de A3 Mercados. La postura para fin de abril cayó 16,50 pesos o 1,2%, a $1.412,50, esto es a 289,05 pesos o 20,5% del techo de las bandas cambiarias previsto para el cierre del mes próximo, en los 1.701,55 pesos.