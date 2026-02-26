Aumentaron las expectativas de inflación en todo el país: los argentinos proyectan que se acerque al 36% este año

Las expectativas de inflación empeoran en todas las regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya marca su octavo mes de aceleración consecutivo, la expectativas de inflación aumentaron en todas las regiones del país, lo que evidencia un cambio en la percepción de los argentinos.

Así surge de una encuesta elaborada en febrero por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella. Según el informe, la inflación esperada promedio para los próximos 12 meses se ubicó en 35,7% a nivel nacional, lo que implica un aumento de 4,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior (31,5%). La mediana se ubicó en 30%, 5 puntos porcentuales por encima del mes previo.

Por regiones, el Gran Buenos Aires lidera las expectativas de inflación con un 39,4%, seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 36,8% y el Interior del país con 33,9%. Frente al mes anterior, todas las regiones muestran un aumento, que se acentúa especialmente en el Interior.

Expectativa de inflación nacional para los próximos 12 meses (CIF- UTDT)

En cuanto al nivel educativo de los hogares, aquellos con secundario completo o inferior proyectan una inflación promedio anual de 36,3%, frente al 35,5% del mes previo, mientras que la mediana se mantiene en 30%. Entre los hogares con estudios terciarios o universitarios, el promedio esperado sube de 29,2% a 35,4%, y la mediana de 25% a 30%.

Un informe de Fundación Capital señala que el aumento en las expectativas de inflación entre los hogares de menores ingresos puede relacionarse a las mayores subas en rubros como alimentos, servicios del hogar y artículos de cuidado personal, de más peso en la canasta de consumo de la población de menor poder adquisitivo.

En esta edición, el CIF incluyó una pregunta especial sobre la inflación percibida en los últimos 12 meses: los encuestados percibieron un nivel general de precios promedio de 38,4% y una mediana de 30%.

En tanto, la inflación esperada se situó en 3,65% de promedio y 3% de mediana. En comparación con enero (3,71% y 3%, respectivamente), el promedio muestra una leve caída, mientras que la mediana se mantiene sin cambios.

Los encuestados percibieron un nivel general de precios promedio de 38,4% y una mediana de 30%. REUTERS/Agustin Marcarian

Qué dicen los relevamientos de alimentos de febrero

De acuerdo a la consultora LCG, en la tercera semana de febrero, los precios de Alimentos y Bebidas registraron un incremento del 0,5% semanal, de acuerdo con el relevamiento privado del índice LCG. Con este dato, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se aceleró al 3,4% mensual.

El avance estuvo impulsado principalmente por el rubro Carnes, que mostró un aumento del 1,9% en la semana y explicó 0,58 puntos porcentuales del alza total. También se destacaron las subas en Verduras (1,4%) y Aceites (0,5%), aunque con una incidencia menor sobre el nivel general.

Otros incrementos se observaron en Comidas listas para llevar (0,3%) y en Productos de panificación, cereales y pastas (0,2%), mientras que el resto de los rubros tuvo variaciones acotadas.

En contraste, varias categorías registraron caídas que moderaron el resultado final. Azúcar, miel, dulces y cacao retrocedió 1,2%, Bebidas e infusiones para consumir en el hogar cayó 0,9%, al igual que Frutas (-0,9%).

El avance de la inflación en alimentos estuvo impulsado principalmente por el rubro Carnes. REUTERS/Kaylee Greenlee Beal/File Photo

También bajaron los Productos lácteos y huevos (-0,8%). En términos de incidencia, estas disminuciones restaron en conjunto 0,3 puntos porcentuales al índice semanal.

Por su parte, Analytica, para el mismo período, registró una variación semanal de 0,8% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 2,6%.

El mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en carnes y derivados (+4,2%) y pescados y mariscos (+4,0%). Entre las categorías con menores aumentos se encuentran aguas, gaseosas y jugos (+1,4%) y panes y cereales (+0,9%).

“Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante febrero”, proyectó Analytica.