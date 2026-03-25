Cómo funcionan los nuevos autos híbridos con mayor autonomía que ya están disponibles en la Argentina

El nuevo Fiat 600 Hybrid, el primer modelo de Stellantis con microhibridación en Argentina que permite propulsión eléctrica, se exhibe estacionado bajo un cielo nublado. (Infobae)

Cuando en 2021 se planteó que la Unión Europea prohibiría desde 2035 la fabricación y venta de vehículos propulsados por motores de combustión interna alimentados por combustibles derivados del petróleo, la carrera por bajar los costos de fabricación de los autos eléctricos comenzó a ser la principal meta de todas las compañías automotrices.

La única que se mantuvo firme y sin alterar su plan anterior, que incluía la diversificación de tecnologías para poder ofrecer las mejor opción de acuerdo a la necesidad de cada región fue Toyota, que más allá de haber sido pionera en el desarrollo de motores híbridos desde comienzos de siglo, tenía encaminados también los autos propulsados por hidrógeno a través del sistema de pila de combustible.

Cinco años después, ante la evidencia de una tecnología que no consiguió aumentar su producción a una escala suficiente como para bajar el costo de los vehículos, la movilidad puramente eléctrica empezó a ralentizar su crecimiento, obligando a los grandes fabricantes a rediseñar sus programas hacia la producción de vehículos que contemplen la combinación de un motor eléctrico con uno de combustión para sobrevivir y mantener una cuota de automóviles sustentables en su oferta de productos.

En muy poco tiempo, la capacidad tecnológica de las automotrices encontró al menos dos soluciones muy eficientes para que los motores de gasolina sean más eficientes y generen menos emisiones contaminantes.

Leapmotor presentará este año en Argentina sus modelos con autonomía de rango extendido

Dos desarrollos nuevos muy eficientes

Una fue convertirlos en generadores de energía únicamente, de modo tal que su función no sea mover las ruedas sino cargar la batería de un motor eléctrico que sí lo hace. La otra fue un ingenioso sistema por el cual, incluso con una pequeña batería de litio y un motor eléctrico de baja potencia y arquitectura de 48 volts, un auto microhíbrido (Mild-Hybrid), consiga el rendimiento de un híbrido convencional con menor peso del conjunto.

Ambas tecnologías ya están en el mercado argentino. La primera llegó hace tres años de la mano de Nissan y su sistema e-Power con el que equiparon los SUV Nissan X-Trail que llegan importados de Japón. Pero las condiciones económicas y arancelarias argentinas impidieron que ese vehículo tuviera volumen de unidades por la restricción de importaciones, ni un precio competitivo que le permitiera ventas razonables.

Sin embargo, la tecnología fue tomada como una solución innovadora y terminó siendo adoptada por otros fabricantes para crear los autos eléctricos de rango extendidos, hoy conocidos con la sigla EREV (Extended Range Electriv Vehicle).

El primer sistema de autonomía extendida fue creado por Nissan a través de sus modelos e-Power

La adoptaron entre otros BYD y Leapmotor, ambas marcas chinas que están entrando al mercado argentino, pero también Ford para aplicar a la pick-up F150 Lightning que dejó de ser eléctrica a fines de año pasado, encuentren una solución que les permita seguir teniendo sensación de conducción eléctrica, pero sin pensar en la autonomía limitada es este tipo de vehículos y su alto costo para lograrla.

El motor térmico, en estos casos, funciona a muy bajas revoluciones, casi como si fuese un motor estacionario, con lo que se carga la batería que permite mover las ruedas. Solo en caso de necesitar una aceleración fuerte, el complemento de potencia entra en escena con consumo adicional de combustible. Esta tecnología permite autonomías superiores a los 1.000 km, dependiendo de la capacidad del tanque de combustible y el uso del motor.

Super Mild-HYbrid

Pero la gran novedad fue probablemente la que produjo Stellantis al cambiar la ubicación del motor eléctrico en los vehículos Mild-Hybrid, ya que lo ubicó sobre la caja de cambios, que necesariamente tiene que ser una caja de accionamiento eléctrico para pasar las marchas, y de ese modo, incluso con poca potencia disponible por tratarse de un motor de apenas 24 CV, mueve las ruedas sin que el motor térmico se entere.

El nuevo Citroën C4 Híbrido que se presentó oficialmente en Argentina hace pocos días, incorpora el nuevo sistema Mild-Hybrid de Stellantis con autonomía eléctrica. (Stellantis Argentina)

El primer vehículo que llegó a Argentina con esta tecnología fue el Alfa Romeo Tonale, que en Europa se comercializa como una marca de Stellantis, pero que en el mercado local llega por medio de un importador, la familia Belcastro, y que lo presentó en octubre de 2024 como una gran novedad.

Pero a partir del programa establecido por el Gobierno para permitir que cada año 50.000 autos híbridos y eléctricos se puedan importar sin pagar el arancel extrazona del 35%, Stellantis Argentina trajo primero el Fiat 600 Hybrid y ahora sumó también el Citroën C4 Híbrido, que tienen esa misma tecnología, por la cual un Mild-Hybrid logra prácticamente el mismo rendimiento de un híbrido autorecargable.

Lo más interesante de estos microhíbridos súper eficientes, es que pueden hacer algo que este tipo de vehículos no conseguía anteriormente, como es circular en modo únicamente eléctrico por más que algunos pocos metros. Tanto el Fiat como el Citroën, a menos de 30 km/h son capaces de circular unos 1.000 metros, siempre y cuando se administre el uso del acelerador con poca presión del pie derecho. Pero incluso, sabiendo administrar con suavidad las aceleraciones, por encima de los 50 km/h y para trayectos cortos de unos 500 metros, también se puede mantener apagado el motor de gasolina y seguir solo con electricidad.

Esto genera un ahorro de combustible incluso en conducción suburbana y también en ruta, que permite consumo promedio de 4,5 litros cada 100 km en el primer caso y de 5,5 litros para la misma distancia en el segundo escenario. Así, el tanque de combustible de 44 litros del Fiat 600 tiene una autonomía que supera los 700 km y el Citroén C4 pueda superar los 800 kilómetros con sus 50 litros.