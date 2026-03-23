Economía

El precio del petróleo crudo cayó con fuerza tras el anuncio del freno de los ataques de EEUU a Irán

Tanto el WTI como el Brent, valores de referencia para el mercado energético mundial, respondieron con una baja a las declaraciones de Donald Trump

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El anuncio del presidente de los EEUU, Donald Trump, sobre una pausa en los ataques a las plantas de energía de Irán durante 5 días generó un caída de 8% en el precio del barril de petróleo crudo WTI. El valor de referencia en el mercado de EEUU se ubicó alrededor de 90 dólares tras conocerse la noticia.

También se reflejó una baja inmediata en el precio del barril Brent. En ese caso, el descenso fue del 6% y ubicó al barril de refencia europea algo por debajo de la barrera de los 100 dólares.

Caida del crudo WTI despues
Caida del crudo WTI despues del anucio de Trump

Esos valores en baja para el petróleo se dieron al mismo tiempo que las principales bolsas europeas, que habían acumulado pérdidas de más del 2% durante la mañana, se recuperaban hacia las 11:30 GMT. La reacción refleja el alivio de los inversores ante la primera señal concreta de distensión desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán el 28 de febrero, en un conflicto que ya dejó más de 2.000 muertos y que la Agencia Internacional de Energía había calificado como la peor crisis energética mundial en décadas.

Trump anunció hoy una pausa de cinco días en los ataques militares contra la infraestructura energética de Irán, tras describir conversaciones “muy buenas y productivas” con el gobierno de Teherán orientadas a una“resolución completa y total” del conflicto.

El giro diplomático llegó días después de que el propio mandatario había dado un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, y en medio de amenazas cruzadas: la Guardia Revolucionaria iraní había prometido atacar plantas eléctricas que abastecen bases estadounidenses, mientras el Consejo de Defensa de Irán advertíaque minaría todo el golfo Pérsico ante cualquier ataque a sus costas.

Caida del crudo Brent despues
Caida del crudo Brent despues del anucio de Trump

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