Las acciones y los bonos argentinos suben en Wall Street en un día de recuperación para los mercados globales

Las bolsas asimilan de manera positiva las novedades sobre el conflicto en Oriente Medio.

Las bolsas internacionales reaccionaron este lunes con ganancias firmes de hasta 2% en índices de referencia ante una desescalada de las acciones militares anunciadas por los EEUU contra Irán.

En ese marco, los activos bursátiles argentinos operan en sintonía con tono positivo. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un 2% en pesos, en los 2.780.000 puntos.

Asimismo, entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street las cotizaciones exhiben alzas generalizadas de hasta 4%, lideradas por los títulos bancarios, con Supervielle y Banco Francés al frente (+4,2%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:50 horas)

Los bonos soberanos Globales -con ley extranjera- avanzan un 0,9% en promedio, con alzas más amplias en los títulos públicos de mayor duration. El riesgo país argentino recorta 27 unidades para la Argentina, en los 600 puntos básicos.

El descenso de los precios del petróleo -de hasta 8% en el WTI de EEUU, y de 10% en el Brent del Mar del Norte- afecta a las acciones argentinas del rubro, como YPF (-1,2%) y Vista Energy (-1,5%).

“El Merval logró sostenerse, traccionado por las acciones energéticas, que se benefician de la escalada del petróleo, mientras que los bonos en moneda local tuvieron una buena performance, impulsados por la mayor liquidez del sistema financiero. Por el lado del Gobierno, el equilibrio fiscal se mantiene pese a la caída en la recaudación, y el BCRA continúa comprando divisas, aunque a un ritmo insuficiente para recomponer las reservas internacionales“, aportó Cohen Aliados Financieros en un reporte.

“A pesar de un escenario internacional más incierto y un frente interno más tenso, el tipo de cambio se mantiene firme y se aleja progresivamente del techo de la banda. Sin embargo, dos focos de atención dominan la agenda de las próximas semanas: la persistente caída del tipo de cambio real y el eventual desarme de posiciones de carry trade ante tasas que no dejan de bajar“, añadieron desde Cohen.

Los principales índices de Wall Street registraban alzas generalizadas el lunes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había ordenado al ejército posponer los ataques contra centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes tras mantener “conversaciones productivas” con Teherán.

No obstante, la agencia de noticias iraní FARS rebatió la declaración de Trump, citando a una fuente que afirmó que no hubo comunicación directa con Estados Unidos, ni a través de intermediarios. El ejército israelí afirmó que estaba llevando a cabo ataques contra Irán.

Los mercados mundiales experimentaban una fuerte recuperación tras los comentarios de Trump. El índice paneuropeo STOXX 600 y los metales preciosos subían, mientras que el crudo caía, indicando una mejora en el apetito por el riesgo.

“El mercado se despertó el lunes con algunas noticias potencialmente buenas procedentes de Oriente Medio. Sin embargo, para que cualquier repunte de alivio tenga continuidad, es probable que se necesite un seguimiento tangible en el frente geopolítico”, afirmó Chris Larkin, analista de E-Trade de Morgan Stanley.

“Seguimos viviendo en un mercado impulsado por los titulares y, con una agenda económica escasa esta semana, la atención seguirá centrada en los precios del petróleo y la política”, agregó a Reuters.

Los precios del crudo perdían más de un 7% en EEUU, mientras qiue las acciones de los gigantes de la energía Exxon Mobil y Chevron cedían un 1,2% y un 0,6%, respectivamente, mientras que Occidental Petroleum bajaba un 1,6%. El índice energético del mercado neoyorquino restaba un 0,3%, siendo el único sector que declinaba.

Dada la incidencia del combustible en sus costos, las acciones de las aerolíneas norteamericanas se disparaban, con alzas superiores al 4,5% de American Airlines y United Airlines, al igual que las operadoras de cruceros Carnival Corporation, Norwegian Cruise Lines y Viking Holdings, que ganaban más de un 5,5% cada una.