Guerra en Medio Oriente: el mensaje de Donald Trump impulsó el rebote de los mercados europeos

Las bolsas europeas cerraron al alza tras el anuncio de Trump sobre Irán, poniendo fin a tres jornadas de caídas. (REUTERS/Wolfgang Rattay)

Las bolsas europeas cerraron la jornada del lunes con un repunte generalizado, poniendo fin a tres sesiones consecutivas de caídas. El avance se produjo tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la decisión de posponer cualquier ataque a infraestructuras energéticas iraníes y la posibilidad de una reapertura del estrecho de Ormuz, luego de que Washington calificara de “productivas” las conversaciones con Teherán. Este anuncio revirtió el pesimismo inicial y disparó el apetito por los activos de riesgo, reflejando la sensibilidad de los mercados a la evolución de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que entra en su cuarta semana y ha mantenido en alerta a los inversores.

El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,6% hasta los 576,78 puntos, tras haber caído hasta un 2,5% en el arranque de la sesión. El cambio de tendencia se manifestó de forma abrupta a mediodía, cuando los parqués pasaron del rojo al verde apenas minutos después del mensaje de Trump. “Cada día que pasa sin una resolución ejerce una lenta presión a la baja sobre los mercados, pero la posibilidad de una fuerte subida sigue siendo muy real si hay siquiera un indicio de un alto el fuego creíble”, afirmó John Wyn Evans, director de análisis de mercado de Rathbones.

En la Bolsa española, el selectivo IBEX 35 sumó un 1,04%, hasta los 16.888,2 puntos, después de que Trump indicara que las negociaciones con Irán avanzan y que no habrá ataques durante al menos cinco días. El rebote fue liderado por Arcelor Mittal (5,19%), IAG (4,61%) y Santander (4,05%), mientras que Repsol cayó un 6,47%. Entre las grandes empresas, solo Santander y BBVA (2,87%) cerraron con alzas, mientras que Iberdrola, Telefónica, Inditex y la propia Repsol registraron descensos.

El avance del STOXX 600 reflejó la sensibilidad de los mercados europeos ante la posible reapertura del estrecho de Ormuz. (REUTERS/Kevin Coombs)

En Fráncfort, el DAX 40 subió un 1,22% y terminó en 22.653,86 puntos, aunque acumula una caída del 13,5% desde el inicio de la guerra. El índice llegó a escalar un 3,6% en los mejores momentos de la sesión, pero la negativa iraní a la existencia de negociaciones con Estados Unidos moderó las ganancias. Destacaron las subidas de Brenntag (5,8%), Siemens Energy (4,9%), Siemens (3,7%) y Commerzbank (4,1%), mientras que la inmobiliaria Vonovia y la energética RWE cerraron en negativo.

Los mercados europeos reaccionaron con optimismo a las declaraciones de Trump, aunque la postura de Irán, negando contactos con Washington, mantuvo cierta cautela entre los operadores. El Euro Stoxx 50, que reúne a las 50 principales empresas del continente, avanzó un 1,33%. En la Bolsa de París, el CAC-40 subió un 0,79%, impulsado por ArcelorMittal (5,24%), Kering (4,72%) y Société Générale (4,69%). En Milán, el FTSE MIB ganó un 0,81%, con Telecom Italia (4,69%) y varias entidades bancarias entre los mayores avances.

En contraste, la Bolsa de Londres cerró con un descenso del 0,24% pese a haber llegado a perder más de un 2% en la mañana. El FTSE 100 terminó en 9.894,15 puntos. Destacaron las caídas de BT (-5,93%), BAE Systems (-4,89%) y BP (-4,21%), mientras que subieron Entain (8,24%) y las mineras Antofagasta (7,32%) y Anglo American (5,51%).

El crudo Brent y el gas TTF registraron fuertes caídas tras el mensaje de Trump, aliviando los costos energéticos en Europa. (REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo)

El anuncio estadounidense también impactó en los precios de las materias primas energéticas. El crudo Brent bajó más de un 13% tras los mensajes de Trump y al cierre de la sesión europea se negociaba en 103,18 dólares por barril, un 8,03% menos respecto al viernes. El West Texas Intermediate (WTI) cayó un 7,3% hasta los 91,09 dólares. El gas natural europeo, referencia TTF, descendió un 5,6% hasta los 56,03 euros por megavatio hora. Las aerolíneas, sensibles a estas variaciones, revirtieron sus pérdidas: Air France subió un 3,9% y Lufthansa un 3,4%.

A pesar de la recuperación, el STOXX 600 permanece cerca de una corrección tras haber retrocedido cerca de un 9% desde su máximo histórico de febrero, y la volatilidad sigue marcada por la incertidumbre sobre el conflicto en Oriente Medio y la evolución de los precios de la energía. El oro perdió un 2,91% y la plata avanzó un 0,34%, reflejando la persistente inestabilidad en los mercados de materias primas.

(Con información de Reuters y EFE)