Economía

El BCRA habilitó a los bancos a girar el 60% de sus dividendos de 2025 en tres cuotas

La autoridad monetaria mantuvo el porcentaje que las entidades financieras pueden distribuir entre los accionistas. La medida rige únicamente para el ejercicio del año pasado y no para las utilidades retenidas

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El BCRA habilitó a los
El BCRA habilitó a los bancos a girar el 60% de sus dividendos de 2025 en tres cuotas. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que los bancos con autorización previa podrán distribuir hasta el 60% de sus dividendos correspondientes al ejercicio 2025, realizando el pago en tres cuotas mensuales, iguales y no acumulables.

La nueva disposición del Central establece que, hasta el 31 de diciembre de 2026, las entidades financieras que cuenten con habilitación oficial podrán girar sus utilidades al exterior. El pago de cada cuota se hará efectivo a partir del tercer día hábil de mayo y de cada mes en que se concrete la distribución.

Desde el organismo monetario remarcaron que el porcentaje es el mismo que rigió para el año pasado. La diferencia radica en que el año pasado los bancos tenían permitido repartir dividendos retenidos en hasta 10 cuotas. En cambio, en 2026 sólo se podrán transferir los resultados de 2025.

Según lo comunicado oficialmente por el BCRA, el monto total a distribuir no podrá superar el 60% del resultado del ejercicio correspondiente al año pasado, neto de las reservas legales y estatutarias cuya constitución sea obligatoria y se encuentren registradas a la misma fecha. Esta condición busca asegurar que las entidades mantengan niveles adecuados de capitalización antes de proceder con la distribución de utilidades.

Los bancos no podrán girar
Los bancos no podrán girar los dividendos retenidos previos a 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

La medida requiere que toda distribución de resultados se ajuste a lo informado en el Régimen Informativo Plan de Negocios y Proyecciones, así como en el Informe de Autoevaluación del Capital. De acuerdo con el texto, “el cómputo de los conceptos previstos en las Secciones 2. a 5. de ese texto ordenado y del importe límite a distribuir deberá realizarse en moneda homogénea de la fecha de la asamblea”.

La resolución determina que solo podrán acceder a la distribución de resultados las entidades que hayan recibido autorización específica del Banco Central y que cumplan con los parámetros de capital y transparencia exigidos en la normativa vigente. El límite del 60% apunta a preservar la solidez del sistema financiero argentino, al tiempo que permite cierta flexibilidad para el reparto de utilidades bajo supervisión estricta.

El BCRA compra dólares, pero caen las reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 52 ruedas consecutivas con saldo comprador de divisas en un escenario de calma cambiaria. Este jueves, la entidad incorporó USD 132 millones, la cifra más alta del mes, y lleva adquiridos más de USD 3.600 millones en lo que va del año, aunque las reservas internacionales anotaron su séptima baja seguida.

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Desde el inicio de la cuarta etapa del programa monetario, en enero, el BCRA sumó USD 3.611 millones a las reservas, superando un tercio del objetivo anual fijado para 2026. Las proyecciones oficiales sitúan la acumulación neta de reservas para ese año entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, según la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales totalizaron USD 43.702 millones, lo que representa una merma de USD 793 millones frente al día anterior, vinculada a una baja de aproximadamente USD 600 millones en la valuación de activos que componen el patrimonio del BCRA.

Al finalizar el mes pasado, el nivel de reservas había llegado a USD 46.905 millones, el mayor desde el inicio de la gestión actual y el más elevado en seis años, después de los USD 47.448 millones alcanzados entonces. Los pagos de deuda y las variaciones en la valuación de activos influyeron en estos movimientos.

El objetivo de acumulación de reservas se vio limitado por las necesidades financieras del Tesoro, que recurrió al BCRA para hacerse de divisas y cumplir con vencimientos, lo que ralentizó el crecimiento del stock a lo largo del año.

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