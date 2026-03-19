Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de niñera en marzo 2026

El salario mínimo de una niñera en marzo 2026 varía según el tipo de jornada y modalidad de contratación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personal de casas particulares recibe en marzo de 2026 un nuevo aumento salarial, dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La actualización alcanza a quienes se dedican al cuidado de niños y personas, y se implementa en todos los regímenes y categorías. El acuerdo establece incrementos escalonados y sumas extraordinarias, contemplando variables como la carga horaria, la antigüedad y la ubicación geográfica del empleo.

El incremento salarial correspondiente a marzo 2026 impacta directamente en las remuneraciones mínimas para quienes trabajan como niñeras. Según la escala oficial, el ajuste del 3% se divide en dos tramos: un 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo. Junto con el aumento, las empleadas domésticas acceden a bonos no remunerativos, cuyo valor depende de la cantidad de horas semanales trabajadas. Estos montos adicionales no forman parte del cálculo para aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios, y se suman al salario habitual.

Las empleadas que cumplen menos de 12 horas semanales reciben un bono de $8.000; quienes trabajan entre 12 y 16 horas acceden a $11.500, mientras que quienes superan las 16 horas semanales suman $20.000 en concepto de bono no remunerativo. Este esquema permite que los ingresos se ajusten según la dedicación, y busca compensar la carga laboral de cada trabajadora.

Además del valor de la hora o el salario mensual, el esquema salarial incluye otros componentes. Se suma un 1% por cada año de antigüedad con el mismo empleador, y un 30% adicional para quienes trabajan en zonas definidas como desfavorables. Estos porcentajes se aplican automáticamente si corresponde, de acuerdo al convenio vigente.

El contexto económico también influye sobre la realidad del sector. El costo de vida aumenta de manera sostenida y presiona sobre los ingresos tanto de las familias empleadoras como del personal. En enero de 2026, la Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo de cuatro integrantes alcanza $623.990, con un incremento del 5,8% respecto al mes anterior. Para hogares de cinco personas, el monto es de $656.301, y para tres integrantes, $496.769. La Canasta Básica Total, que contempla todos los gastos esenciales, asciende a $1.360.299 en el mismo período, con una suba del 3,9%.

Los bonos no remunerativos aumentan el ingreso mensual, dependiendo de la cantidad de horas trabajadas por semana (Grosby)

A continuación, se detallan los valores actualizados y las respuestas a las principales consultas sobre el salario de las niñeras y empleadas domésticas en marzo de 2026.

¿Cuánto cobra una niñera por 8 horas?

El cálculo para una jornada de 8 horas parte del valor de la hora determinada para la categoría de asistencia y cuidado de personas. En marzo de 2026, la tarifa mínima por hora con retiro es de $3.599,86 y sin retiro de $4.012,14. Por lo tanto, el ingreso por una jornada de 8 horas queda así:

Con retiro: $3.599,86 x 8 = $28.798,88 por día

Sin retiro: $4.012,14 x 8 = $32.097,12 por día

En ambos casos, si la persona supera las 16 horas semanales, corresponde sumar el bono no remunerativo de $20.000 proporcional al mes. Este bono se distribuye junto con el salario, incrementando el ingreso mensual.

El esquema contempla que estos valores son mínimos y pueden variar si la niñera cuenta con años de antigüedad o presta servicios en zona desfavorable. En esos casos, al monto base se le agrega el 1% anual correspondiente y, si aplica, el 30% adicional por región.

¿Cuánto cobra una niñera por hora en Argentina en 2026?

Para el mes de marzo de 2026, la escala oficial de la CNTCP establece los siguientes valores mínimos para niñeras en la categoría de asistencia y cuidado de personas:

Por hora con retiro: $3.599,86

Por hora sin retiro: $4.012,14

Estas cifras corresponden al salario básico mínimo y no incluyen los adicionales por antigüedad ni por zona desfavorable. Además, quienes superan ciertos umbrales horarios acceden a un bono no remunerativo, que incrementa el ingreso mensual pero no se suma al valor de la hora individual en el recibo de sueldo.

En el caso de las tareas generales, la tarifa por hora con retiro es de $3.348,37 y sin retiro de $3.599,86, aunque para el cuidado de niños corresponde aplicar los valores de la categoría específica.

¿Cuánto cobrarías por cuidar niños por hora?

El monto a cobrar por cuidar niños por hora depende del régimen de trabajo y la modalidad del vínculo laboral:

Régimen con retiro: El valor mínimo es de $3.599,86 por hora.

Régimen sin retiro: El valor mínimo asciende a $4.012,14 por hora.

Estos montos son los establecidos por la autoridad laboral nacional y corresponden a la remuneración mínima. El valor puede incrementarse según la experiencia de la niñera, la antigüedad en el puesto y la ubicación del empleo. Si corresponde el adicional por zona desfavorable, se suma un 30% extra sobre el sueldo mínimo. Por cada año trabajado con el mismo empleador se suma un 1% adicional.

Si la trabajadora cumple más de 16 horas semanales, debe recibir un bono no remunerativo de $20.000 mensuales, que se incorpora al salario habitual, aunque no modifica el valor de la hora en el recibo.

¿Cuánto se cobra por cuidar a un niño de 2 horas?

Para calcular el ingreso por un servicio de dos horas, es necesario multiplicar el valor de la hora según la modalidad:

Con retiro: $3.599,86 x 2 = $7.199,72

Sin retiro: $4.012,14 x 2 = $8.024,28

Estos valores constituyen el piso salarial para marzo de 2026, conforme a la escala oficial vigente. No incluyen adicionales por antigüedad o zona desfavorable, que deben sumarse si corresponde.

Si la prestación de dos horas es parte de un esquema semanal que supera las 16 horas, la trabajadora accederá al bono mensual de $20.000, que se distribuye proporcionalmente junto al salario. Para quienes cumplen menos de 12 horas semanales el bono es de $8.000, y para quienes trabajan entre 12 y 16 horas es de $11.500.

¿Cuánto se cobra por día una niñera?

El ingreso diario de una niñera se calcula en función de la cantidad de horas trabajadas y la modalidad de contratación. Para una jornada completa de 8 horas, con retiro, el salario diario es de $28.798,88; sin retiro, asciende a $32.097,12.

Si la jornada es parcial, se multiplica la tarifa horaria correspondiente por la cantidad de horas trabajadas ese día. Por ejemplo:

4 horas con retiro: $3.599,86 x 4 = $14.399,44

4 horas sin retiro: $4.012,14 x 4 = $16.048,56

Para quienes cumplen más de 16 horas semanales, el bono no remunerativo de $20.000 se suma al ingreso mensual y, en un cálculo diario, puede prorratearse según la cantidad de días trabajados al mes.

Los adicionales por antigüedad y zona desfavorable se aplican sobre el salario base y se suman de manera automática si la trabajadora cumple con los requisitos. El esquema salarial está diseñado para que cada componente incremente el ingreso según las circunstancias y la trayectoria laboral de la empleada.