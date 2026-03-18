“Tienen una gran desventaja”: el CEO global de una automotriz definió cuál es el “punto débil” de las pick-ups chinas

Jim Farley, CEO de Ford, luce orgulloso una camiseta de Argentina (su país de nacimiento) y la nueva Ford Ranger Híbrida enchufable que se fabricará desde 2027 en General Pacheco

No es la primera vez, ni tampoco será la última. Jim Farley, CEO de Ford, es un ejecutivo de alto perfil que ocupa el centro de la escena en el mundo del automóvil, y que no tiene problemas para decir lo que piensa. Incluso al mencionar a las marcas chinas, no cae en los protocolos y la diplomacia de la industria, aun siendo Director Ejecutivo de una marca norteamericana,

Hace algunos meses había asegurado que él y su equipo de ejecutivos del directorio de Ford Motor Company habían probado varios autos de fabricación china, y se habían quedado sorprendidos con algunos modelos y su desempeño, particularmente del Xiaomi SU7.

Ante el retorno de Ford al campeonato mundial de Fórmula 1 este año como socio tecnológico de Red Bull, Farley viajó a Australia a comienzos de marzo, y aprovechó la oportunidad para hacer otras de sus “pruebas de campo” ya habituales.

En este caso se trató de conducir varios, modelos, entre ellos la pick-up BYD Shark 6, que acaba de ponerse en preventa en Argentina este mismo miércoles 18 de marzo. Del mismo modo que ocurrió anteriormente, el CEO de Ford dijo haber quedado impresionado con el rendimiento del vehículo, especialmente en relación con el precio con el que BYD la comercializa en ese país.

La pick-up BYD Shark se empezó a prevender este miércoles en Argentina. Llega para competir con las camionetas nacionales tradicionales. REUTERS/Henry Romero/File Photo

“Es un vehículo muy diferente”, dijo Farley. “Pasé tres días conduciendo Land Cruiser 70, la Shark y Great Wall Cannon Alpha, un híbrido enchufable. En mi opinión, son vehículos totalmente distintos. La Shark es una camioneta, pero si le cargas 500 kg en la caja, no es una Ranger ni una Hilux”, aseguró.

Llamó la atención esa respuesta del ejecutivo americano que, como ya se sabe, nació en Buenos Aires por un cargo ocasional que tuvo su padre en una entidad bancaria, y se crío en San Isidro hasta los 8 años.

Entonces, Farley explicó el punto en cuestión al decir que no ve las camionetas electrificadas chinas, como es la BYD Shark híbrida, del mismo modo que lo hace con las medianas como su propias Ford Ranger.

“Para alguien que no hace eso a diario (cargar 500 kg en la caja) y busca electrificación, es un producto bastante competitivo. Aunque no tengo ni idea de cómo ganan dinero al verla cuando la desarmamos”, enfatizó.

La Toyota Hilux es la pick-up mediana de mayor venta y fabricación de Argentina, y exporta el 80% de su producción

El paralelismo con Argentina

En este punto, las palabras del CEO de Ford sirven como perfecto argumento para entender por qué la industria automotriz argentina apuesta cada vez más a la producción de camionetas con chasis como son la Ranger de Ford, pero también las Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Fiat Titano, Ram Dakota, Chevrolet S10 o Nissan Frontier.

Según Farley, las automotrices chinas no tienen el mismo conocimiento que, por ejemplo, tiene Ford con este tipo de vehículos y sus necesidades. Y si bien él mismo entiende que eso no será algo que perdure en el tiempo, como no lo fue con los autos de uso particular, habrá un proceso de aprendizaje y fortalecimiento que demandará algunos años.

“Ellos no llevan décadas haciéndolo como nuestra Ranger o la Hilux, así que no tienen todo el conocimiento sobre chasis, ni toda la capacidad de remolque y carga útil, ni toda la experiencia”, señaló, haciendo además hincapié en el desarrollo específico que sí tienen las marcas tradicionales.

“No cuentan con todos los proveedores de adaptaciones. Así que parten con una gran desventaja. Pero es un producto bueno, sólido y competitivo”, remarcó.

“La realidad es que especialmente con Great Wall, el panorama ha cambiado por completo en los últimos tres o cuatro años a nivel mundial. Es un producto muy competitivo. He hablado con muchos clientes y son clientes muy informados”, afirmó.

Finalmente, y este es el punto en cuestión, para el Director Ejecutivo de Ford, “las camionetas medianas con chasis de largueros representan una fuente de ganancias global que todas las empresas chinas buscan, por lo que necesitamos a los mejores y más brillantes”.