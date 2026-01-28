Paraguay y Japón conversaron para avanzar en un acuerdo de libre comercio con el Mercosur

La foto de familia de la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, el 20 de diciembre de 2025 (REUTERS/Kiko Sierich)

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, mantuvo una conversación con Motoyuki Ishize, director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Japón. Este es uno de los pactos promovidos por Paraguay, país que ocupa la presidencia semestral del bloque regional.

Según informó la Cancillería paraguaya en un comunicado, durante una reunión realizada en Asunción, los diplomáticos trataron asuntos relacionados con el comercio y la posibilidad de un acuerdo entre Japón y el Mercado Común del Sur (Mercosur), integrado por Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, este último en proceso de adhesión plena.

Tras la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que tuvo lugar el 17 de enero en Asunción, el bloque sudamericano busca concretar nuevas alianzas con otros socios globales, con especial interés en Asia.

Santiago Peña expresó que observan “con enorme atención un acuerdo con Japón”

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, expresó que observan “con enorme atención un acuerdo con Japón”, así como con Corea del Sur y otros países asiáticos.

El pasado 21 de diciembre, Japón y el Mercosur decidieron fortalecer sus relaciones bilaterales mediante la creación de un Marco de Asociación Estratégica, acuerdo alcanzado durante la cumbre semestral del bloque en Foz de Iguazú, Brasil.

En esa ciudad también se anunció el inicio de negociaciones para un acuerdo de preferencias arancelarias con Vietnam, una de las economías de mayor crecimiento en Asia.

El propósito de Japón y el Mercosur es ampliar el comercio bilateral con una reducción de aranceles, la eliminación de tarifas y medidas no arancelarias, para facilitar el acceso a los mercados y reflejar el potencial económico de ambas partes.

Entre los objetivos del Gobierno paraguayo durante su presidencia pro tempore figuran la conclusión de acuerdos comerciales avanzados, como los negociados con Emiratos Árabes Unidos y Canadá, y la continuidad en las conversaciones con Reino Unido, Indonesia y Malasia.