Nuevas rutas aéreas: cuánto cuesta un pasaje en avión a Tandil, Olavarría o Paraná

Nuevos destinos como Tres Arroyos y Coronel Suárez incorporan conexiones aéreas regulares

Una nueva etapa en la conectividad aérea comenzó cuando Humming Airways implementó un esquema de rutas con foco en ciudades del interior bonaerense y destinos con actividad industrial y agropecuaria. La compañía, fundada por Santiago Leopoldo Lugones, Francisco Simón Errecart y Danilo Enrique Massalin Dammann, se propuso conectar a la ciudad de Buenos Aires con localidades como Tandil, Olavarría, Tres Arroyos y Coronel Suárez, además de mantener operaciones en plazas turísticas como Villa Gesell, Concordia y Paraná.

El ajuste de la red de vuelos respondió a la dinámica de la demanda, con énfasis en el segmento corporativo. Durante el verano, la empresa suspendió temporalmente servicios hacia puntos como Tandil, Olavarría, Villa María y Venado Tuerto, priorizando destinos turísticos. A partir de marzo, el plan incluyó la reincorporación de ciudades industriales y agropecuarias en el cronograma. El nuevo esquema separó rutas que antes funcionaban bajo un modelo triangular. Ahora, los trayectos Buenos Aires–Olavarría–Coronel Suárez y Buenos Aires–Tandil–Tres Arroyos operan con dos frecuencias semanales desde el Aeroparque Jorge Newbery.

La elección de estos destinos se apoyó en la relevancia económica de ciudades que, hasta el momento, carecían de conexiones aéreas regulares. En el caso de Tres Arroyos y Coronel Suárez, la presencia de industrias vinculadas a la agroindustria y el sector cárnico determinó la inclusión en el mapa de la aerolínea. El modelo de Humming Airways combina la priorización de ciudades con fuerte actividad económica y la ausencia de vuelos directos.

La flota de la empresa se compone de un MetroLiner 23, un avión con capacidad para 19 pasajeros. Esta elección permite aterrizar en aeródromos que no cuentan con infraestructura para aeronaves de gran porte. En ciudades como Tres Arroyos, la limitación de la pista solo habilita la operación de modelos pequeños, lo que determina la estrategia comercial y técnica de la compañía.

Tarifario de pasajes aéreos disponibles

Paquetes corporativos o múltiples vuelos: Entre USD 110 ($155.650) y USD 130 ($183.950) por tramo, según la cantidad de viajes contratados.

Compra individual a través de la web: Entre USD 160 ($226.400) y USD 180 ($254.700) por tramo.

Abonos mensuales para Tres Arroyos: Entre USD 110 ($155.650) y USD 150 ($212.250) , con utilización flexible de tramos dentro de un período.

Vuelos a Concordia: USD 135 ($191.025) por tramo, con salidas martes y jueves.

Vuelos a Villa Gesell: USD 93,10 ($131.637) por tramo, los miércoles, viernes y domingos.

Vuelos a Paraná: USD 115 ($162.725) por tramo, según la información publicada.



Una característica distintiva del sistema radica en que los pasajes no son nominales. Esto permite que diferentes miembros de una familia o empleados de una empresa puedan utilizar los mismos pasajes, lo que responde a la flexibilidad requerida por el segmento empresarial. La empresa también establece acuerdos con compañías radicadas en cada ciudad para garantizar una ocupación mínima en los vuelos, asegurando la viabilidad económica de cada ruta.

Actualmente, los vuelos entre Buenos Aires y Concordia tienen un valor de USD 135 ($191.025) por tramo. La oferta contempla salidas los martes y jueves, con horarios matutinos para la ida y vespertinos para el regreso. La duración estimada del vuelo es de 55 minutos. Para quienes eligen viajar a Villa Gesell, el precio por tramo es de USD 93,10 ($131.637), con frecuencias los miércoles, viernes y domingos durante gran parte del año. El vuelo también dura aproximadamente 55 minutos.

En el caso de Paraná, el pasaje tiene un valor de USD 115 ($162.725) por tramo, según la información publicada en la web de la empresa. El esquema tarifario muestra que los precios pueden variar en función del destino, la frecuencia y la modalidad de contratación. Cada tramo adquirido como parte de un paquete mensual o corporativo resulta más económico que la compra individual.

La política de expansión de Humming Airways incluye el análisis para la adquisición de uno o dos aviones adicionales. La ampliación de la flota permitiría sumar más rutas regionales y aumentar la frecuencia de vuelos. Entre los destinos que se consideran para el futuro, surge la posibilidad de operar vuelos hacia Uruguay, apuntando a ciudades con perfil industrial como Melo, Rivera, Salto y Paysandú.

El nacimiento de la compañía se relacionó con la desregulación del mercado aerocomercial nacional. La flexibilización de los trámites para la creación de nuevas compañías aéreas favoreció la entrada de jugadores como Humming Airways, que inicialmente operó con un avión alquilado y, hacia fines de 2025, concretó la compra de su propio Metro 23 por USD 1.400.000 ($1.981.000.000). La empresa explicó que esta inversión permitió reducir costos y ajustar las tarifas.

El diseño del negocio apunta a la sostenibilidad de rutas que históricamente no resultaron rentables para operadores de mayor tamaño. Los acuerdos con empresas locales garantizan una ocupación mínima y contribuyen a la continuidad de los vuelos, mientras que la flexibilidad tarifaria y operativa se adapta a las necesidades de clientes corporativos y particulares.

La estrategia de la aerolínea se consolidó a partir de acuerdos y alianzas con actores de diversos sectores productivos. La presencia en ciudades industriales y agropecuarias, sumada a la flexibilidad para operar en pistas de menor tamaño, posicionó a la empresa como una alternativa para quienes requieren viajes frecuentes o conexiones rápidas entre el interior y la capital.

El proceso de reorganización de rutas y frecuencias muestra cómo la conectividad aérea de la provincia de Buenos Aires se adapta a la demanda real de pasajeros y al perfil productivo de cada localidad. Con la perspectiva de ampliar la red y sumar nuevos destinos, el panorama del transporte aéreo regional presenta opciones que buscan equilibrar costos, servicios y accesibilidad.