Economía

Efecto Vaca Muerta: qué cambios dispuso el Gobierno en el sistema de transporte de gas natural

La nueva matriz energética obliga a realizar una reasignación integral, adecuando la infraestructura al nuevo contexto

Guardar
La reorganización ajusta los contratos
La reorganización ajusta los contratos para que reflejen la disponibilidad efectiva de gas por cuenca neuquina. REUTERS/Martin Cossarini

El Gobierno dispuso que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) avance con una reasignación completa de las capacidades del sistema de transporte de gas natural, con el fin de ajustarlo a la actual matriz de abastecimiento energético del país. En este sentido, el desarrollo de Vaca Muerta en los últimos meses cobró especial relevancia.

Mediante la Resolución 66/2026, se revisó el esquema vigente, que había sido concebido en un contexto en el que las cuencas Norte y Austral concentraban una porción significativa de la producción.

El declive estructural de esas cuencas dejó contratos y trayectos firmes vinculados a volúmenes de gas que ya no están disponibles. Como resultado, parte de la capacidad reservada quedó sin posibilidad de uso, algunas rutas perdieron viabilidad técnica y se generaron mayores costos para las industrias del Litoral y la región Centro. A su vez, a criterio del Ejecutivo, surgieron distorsiones en la asignación del transporte que encarecían el suministro y reducían la eficiencia del sistema.

Surgieron distorsiones en la asignación
Surgieron distorsiones en la asignación del transporte que encarecían el suministro y reducían la eficiencia del sistema. REUTERS/Alexander Villegas/File Photo

La producción actual se concentra en la Cuenca Neuquina, impulsada por Vaca Muerta, y el transporte debe alinearse con esa realidad. La reorganización ajusta los contratos para que reflejen la disponibilidad efectiva de gas por cuenca, asegurando un reparto equitativo para que las distribuidoras cubran primero su demanda prioritaria y luego el resto de la demanda ininterrumpible.

Según informó la Secretaría de Energía, cada distribuidora contará con rutas asociadas a cuencas con gas real —en la mayoría de los casos, la Cuenca Neuquina—, sin modificar los contratos de los cargadores directos con las transportistas.

La medida también dispone que Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) suspendan los contratos de transporte firme vinculados al esquema anterior para optimizar el uso de la capacidad existente, especialmente en el Gasoducto Perito Moreno.

Asimismo, el ENARGAS convocará a una consulta pública como parte del proceso de adecuación regulatoria y aprobación de los nuevos cuadros tarifarios.

El diagnóstico oficial que llevó a tomar la decisión:

  • Las rutas de transporte firme actuales fueron definidas según disponibilidades de gas del pasado
  • Existen contratos que obligan a “cargar” gas en zonas donde hoy no hay gas disponible, como por ejemplo Salta
  • Las distribuidoras tienen contratadas rutas que no pueden llenarse con gas real de cuenca
  • Hay más capacidad firme vendida que gas disponible en las cuencas Austral y Norte. Esto genera distorsiones para industrias del Litoral y Centro que reciben rutas inservibles y luego no pueden comprar gas o lo pagan muy caro
  • Distribuidoras con excedentes de transporte revendían capacidad a comercializadores, generando asimetrías y precios altísimos
  • Hubo presentaciones de industrias (ejemplo: Santa Fe) ante Defensa de la Competencia por estas distorsiones
  • El sistema actual se sostiene con parches (instrucciones puntuales a ENARSA) que no resuelven el problema estructural
El ENARGAS convocará a una
El ENARGAS convocará a una consulta pública como parte del proceso de adecuación regulatoria y aprobación de los nuevos cuadros tarifarios

“El resultado será un sistema más eficiente y transparente: se eliminarán rutas que no pueden utilizarse, se corregirán distorsiones que perjudicaban a la industria, se reducirán prácticas arbitrarias de reventa de transporte y se dejará atrás un esquema sostenido por parches, avanzando hacia una solución estructural y definitiva del transporte de gas en la Argentina”, señalaron desde la cartera energética.

Los cambios que habrá con la reorganización serán los siguientes:

  • Se ajustan los contratos de transporte para que reflejen la disponibilidad real de gas por cuenca
  • Se asegura que la demanda prioritaria (usuarios residenciales) tenga la capacidad firme necesaria
  • Cada distribuidora tendrá rutas contratadas exclusivamente desde cuencas con gas real
  • La mayoría migrará a 100% Cuenca Neuquina, salvo casos puntuales con abastecimiento desde el Sur
  • Se mantienen sin cambios los contratos firmes de grandes consumidores, generadores y comercializadores.
  • El Estado dicta un decreto que instruye a la Secretaría a ejecutar el reordenamiento según sus competencias

Temas Relacionados

vaca muertagasúltimas noticiasenergía

Últimas Noticias

El economista Iván Ordoñez analizó cómo impacta la guerra en el agro: “Esto, a priori, es una mala noticia para el productor”

El especialista explicó por qué los aumentos en combustibles y fertilizantes afectan la rentabilidad y también habló del precio de los granos

El economista Iván Ordoñez analizó

Dólar hoy en vivo: a qué precio se ofrecen las principales cotizaciones éste viernes 13 de marzo

El mercado cambiario cierra la semana con la mirada puesta en la evolución de los precios y en el impacto de la coyuntura internacional sobre los activos argentinos

Dólar hoy en vivo: a

La guerra en Medio Oriente prolonga la volatilidad del mercado: cómo están el petróleo y las bolsas del mundo

Los valores de referencia del crudo y los principales indicadores bursátiles muestran movimientos moderados en una jornada marcada por incertidumbre y volatilidad en los mercados globales

La guerra en Medio Oriente

El economista Camilo Tiscornia consideró “ambicioso que la inflación llegue a 0 en agosto”

El economista hizo sus previsiones sobre cómo evolucionarán los precios durante los próximos meses, tras el dato de febrero

El economista Camilo Tiscornia consideró

Primer fallo contra la reforma laboral: la Justicia rechazó el tope a las indemnizaciones

Un juez cordobés anuló el mecanismo que fijaba el recálculo de sumas en litigios laborales iniciados antes del cambio normativo y determinó que se aplique el sistema anterior para actualizar los montos

Primer fallo contra la reforma
DEPORTES
Strippers, pipas de agua y

Strippers, pipas de agua y bolsos con dinero: la filmación policial de la escandalosa fiesta privada de los New England Patriots

Franco Colapinto correrá la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1: largará desde la 16ª posición

La contundente postura de Flavio Briatore sobre el rendimiento de Alpine: la exigencia que marcó para Colapinto y Gasly

Un funcionario del Gobierno denunció a Riquelme por la reventa de entradas en el estadio de Boca

Briatore confirmó que Mercedes negocia la compra de Alpine: el detrás de escena del tema que mantiene en vilo a la F1

TELESHOW
Cómo es y cuánto cuesta

Cómo es y cuánto cuesta el paradisíaco hotel de Maldivas en el que se hospedan Wanda Nara y Martín Migueles

Mirtha Legrand fue a ver Company con Juana Viale y se emocionó hasta las lágrimas: “Mejor que en Estados Unidos”

Andrea del Boca desafió a Santiago del Moro durante la gala de Gran Hermano

Cinthia Fernández enfrentó las críticas por presenciar el juicio de Emily Ceco: “Me destrozó su historia”

El club de fans de Carmiña Masi la defendió luego de sus dichos racistas en Gran Hermano: “Los jueces de la moral”

INFOBAE AMÉRICA

Exportaciones panameñas caen en enero

Exportaciones panameñas caen en enero y suman $65.8 millones

Accidente fatal en bulevar Los Próceres deja una persona fallecida y genera fuerte congestión en San Salvador

Cómo un simple vaso reutilizable de silicona busca transformar la hidratación en las maratones

Efecto del cambio climático: el ascenso del nivel del mar modifica la rotación de la Tierra y alarga los días como nunca antes

El momento en que un estallido interrumpe una entrevista con un funcionario iraní durante una marcha en Teherán