Efecto Vaca Muerta: qué cambios dispuso el Gobierno en el sistema de transporte de gas natural

El Gobierno dispuso que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) avance con una reasignación completa de las capacidades del sistema de transporte de gas natural, con el fin de ajustarlo a la actual matriz de abastecimiento energético del país. En este sentido, el desarrollo de Vaca Muerta en los últimos meses cobró especial relevancia.

Mediante la Resolución 66/2026, se revisó el esquema vigente, que había sido concebido en un contexto en el que las cuencas Norte y Austral concentraban una porción significativa de la producción.

El declive estructural de esas cuencas dejó contratos y trayectos firmes vinculados a volúmenes de gas que ya no están disponibles. Como resultado, parte de la capacidad reservada quedó sin posibilidad de uso, algunas rutas perdieron viabilidad técnica y se generaron mayores costos para las industrias del Litoral y la región Centro. A su vez, a criterio del Ejecutivo, surgieron distorsiones en la asignación del transporte que encarecían el suministro y reducían la eficiencia del sistema.

La producción actual se concentra en la Cuenca Neuquina, impulsada por Vaca Muerta, y el transporte debe alinearse con esa realidad. La reorganización ajusta los contratos para que reflejen la disponibilidad efectiva de gas por cuenca, asegurando un reparto equitativo para que las distribuidoras cubran primero su demanda prioritaria y luego el resto de la demanda ininterrumpible.

Según informó la Secretaría de Energía, cada distribuidora contará con rutas asociadas a cuencas con gas real —en la mayoría de los casos, la Cuenca Neuquina—, sin modificar los contratos de los cargadores directos con las transportistas.

La medida también dispone que Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) suspendan los contratos de transporte firme vinculados al esquema anterior para optimizar el uso de la capacidad existente, especialmente en el Gasoducto Perito Moreno.

Asimismo, el ENARGAS convocará a una consulta pública como parte del proceso de adecuación regulatoria y aprobación de los nuevos cuadros tarifarios.

El diagnóstico oficial que llevó a tomar la decisión:

Las rutas de transporte firme actuales fueron definidas según disponibilidades de gas del pasado

Existen contratos que obligan a “cargar” gas en zonas donde hoy no hay gas disponible, como por ejemplo Salta

Las distribuidoras tienen contratadas rutas que no pueden llenarse con gas real de cuenca

Hay más capacidad firme vendida que gas disponible en las cuencas Austral y Norte. Esto genera distorsiones para industrias del Litoral y Centro que reciben rutas inservibles y luego no pueden comprar gas o lo pagan muy caro

Distribuidoras con excedentes de transporte revendían capacidad a comercializadores, generando asimetrías y precios altísimos

Hubo presentaciones de industrias (ejemplo: Santa Fe) ante Defensa de la Competencia por estas distorsiones

El sistema actual se sostiene con parches (instrucciones puntuales a ENARSA) que no resuelven el problema estructural

“El resultado será un sistema más eficiente y transparente: se eliminarán rutas que no pueden utilizarse, se corregirán distorsiones que perjudicaban a la industria, se reducirán prácticas arbitrarias de reventa de transporte y se dejará atrás un esquema sostenido por parches, avanzando hacia una solución estructural y definitiva del transporte de gas en la Argentina”, señalaron desde la cartera energética.

Los cambios que habrá con la reorganización serán los siguientes:

Se ajustan los contratos de transporte para que reflejen la disponibilidad real de gas por cuenca

Se asegura que la demanda prioritaria (usuarios residenciales) tenga la capacidad firme necesaria

Cada distribuidora tendrá rutas contratadas exclusivamente desde cuencas con gas real

La mayoría migrará a 100% Cuenca Neuquina, salvo casos puntuales con abastecimiento desde el Sur

Se mantienen sin cambios los contratos firmes de grandes consumidores, generadores y comercializadores.

El Estado dicta un decreto que instruye a la Secretaría a ejecutar el reordenamiento según sus competencias