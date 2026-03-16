El mercado automotor se reactiva: las ventas de 0 km suben un 20% en las dos primeras semanas de marzo

Las ventas en marzo están un 20% arriba de 2025 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la recuperación del acceso a datos parciales del mercado automotor, marzo empieza a mostrar sus primeros números tras dos semanas de operaciones con una recuperación del nivel de ventas de autos 0 km.

Hasta el viernes 14 inclusive, ya se llevan patentados 17.002 automóviles, que aunque parezcan pocos si se piensa en un total cercano a 52.000 unidades, representa una suba del 19,9% interanual, el dato que más mira la industria para evaluar cómo marchan las cosas. Si bien respecto a febrero todavía el mercado está un 10% abajo, en el acumulado de enero a mitad de marzo prácticamente se recuperó lo perdido entre enero y febrero con una baja mínima que apenas está en el 2%.

“Es una excelente noticia ver como los usuarios respondieron a las ofertas de financiación y la decisión de no aumentar los precios”, dijeron en una de las automotrices líderes este lunes. “Es una nueva dinámica a la que nos tenemos que acostumbrar. Si la gente no compra es porque no convalida los precios. El precio lo sigue poniendo el cliente y las marcas lo tenemos que entender”, reconocieron.

Las pick-up dominan las dos primeras semanas de ventas con Toyota Hilux como líder y Ford Ranger en segundo lugar

Si bien hubo bajas de precios en algunos modelos, la realidad indica que eso ocurrió únicamente con una baja porción del mercado, producto de la decisión de eliminar el impuesto interno desde el 1 de abril, lo que permitió que los autos más caros tuvieran bajas de precio de entre el 12% y el 25% en la mayoría de los casos ya en marzo, adelantándose a la medida.

Eso empujó a los modelos que estaban cerca de ese límite a reacomodarse a la baja también, porque de otro modo quedarían con precios muy similares a los modelos de alta gama en su nuevo posicionamiento dentro de la escala del mercado, e incluso terminó impactando en las pick-up de las versiones más equipadas, las que estaban en la franja de los 80 a los 105 millones de pesos, que ya empezaron a bajar a través de la decisión de Volkswagen de aplicar una reducción del 6% en toda la gama de la pick-up Amarok.

El nuevo Toyota Yaris Cross ya está en el Top5 de ventas de marzo con 2 semanas en el mercado. (Toyota Argentina)

Los números de marzo en alza

El tercer mes del año ya muestra algunos datos de relevancia en el detalle de marcas y modelos. Toyota parece ya en recuperación franca de los modelos que vienen importados de Brasil y las primeras ventas del nuevo Yaris Cross, que sumados a la performance de la pick-up Hilux, le permitió vender hasta el momento 2.816 unidades y superar por más de 1.100 a su más próximo seguidor, Volkswagen, que alcanzó los 1.643 patentamientos.

Pero la sorpresa la está dando Chevrolet, que se posicionó en tercer lugar a mitad de marzo con 1.536 unidades, muy cerca de VW y por delante de Ford (1.268) y Fiat (1.211), que completan las 5 marcas que lideran el mercado.

Al mirar el detalle de los modelos, lidera la Toyota Hilux con una notoria distancia con el resto, al sumar ya 925 unidades contra 514 de Ford Ranger, que se ubica en segundo puesto. El tercer puesto del Chevrolet Onix, con 501 ventas, explica por qué General Motors se mantiene tercera entre las marcas gracias a una apuesta de no aumentar precios dos meses consecutivos, lo que le permite por primera vez quedar parcialmente por delante de los referentes del segmento.

Chevrolet puso tercero al Onix y cuarto al Tracker. La política de no aumentar precios ni en febrero ni en marzo traccionó las ventas

El cuarto modelo es el otro responsable de la suba de Chevrolet, y por las mismas razones, el Tracker argentino, que alcanza 488 patentamientos y es además el SUV que se impone con dos semanas de actividad en marzo. Sin embargo, una de las sorpresas la da el modelo que acaba de llegar al mercado para pelear por el liderazgo en 2026, el Toyota Yaris Cross, que patentó ya 477 unidades y supera al Yaris hatchback por apenas 5 automóviles, confirmando la buena aceptación en los usuarios.

Los diez modelos que lideran en la preferencia del mercado en lo que va del mes son el Ford Territory (457), el Toyota Corolla Cross (419), el Peugeot 208 (414), y el Fiat Cronos (371). Se espera una recuperación de Volkswagen, líder de ventas en el acumulado del año, para las dos próximas. De momento sus modelos más importantes están en los puestos 11 a 13 con Taos como líder con 354 unidades, seguido de Amarok con 342 y Tera con 318. En tanto el puesto 15 lo tiene el mejor fabricante chino, Baic, con 300 unidades del BJ30 tras dos semanas de operaciones.