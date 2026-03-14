Economía

De la mano de YPF, la empresa de servicios petroleros más importante del mundo se sumó al “Instituto Vaca Muerta”

Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera de mayoría estatal, y el CEO se SLB, Olivier Le Peuch, recorrieron Loma Campana, bloque original de la joya energética argentina. Cuál es el precio “break even” de YPF, en momentos en que el precio del barril de petróleo supera los 100 dólares

Guardar
Olivier Le Peuch (SLB) y
Olivier Le Peuch (SLB) y Horacio Marín (YPF) se saludan en el marco de la visita a Loma Campana.

El desarrollo de los recursos no convencionales en la provincia de Neuquén sumó un nuevo hito de colaboración institucional y técnica. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, encabezó junto a Olivier Le Peuch, CEO de SLB, una visita oficial a las operaciones de Loma Campana, el activo de shale oil más relevante de la Argentina. El encuentro tuvo como eje central la revisión de los estándares operativos alcanzados en el núcleo de Vaca Muerta y la firma de un convenio de capacitación técnica para los trabajadores del sector.

Loma Campana se mantiene como el bloque de mayor productividad de la formación. Operado por YPF en asociación con la estadounidense Chevron desde el año 2013, este yacimiento representó el primer desarrollo de shale oil a gran escala en el país, marcando un punto de inflexión en la industria hidrocarburífera nacional. En este escenario, la comitiva técnica recorrió equipos de perforación y sets de fractura para evaluar el desempeño de la tecnología aplicada en el terreno.

Eficiencia operativa y costos de producción

Durante el recorrido, las autoridades de la petrolera de bandera compartieron los indicadores que consolidan la competitividad del área frente a otras cuencas internacionales. YPF reportó que su producción propia ya supera los 200.000 barriles diarios, alcanzando niveles de productividad comparables con operaciones de referencia en los Estados Unidos.

Uno de los datos centrales de la jornada fue la evolución del “lifting cost” en las operaciones “core" de la compañía, que actualmente se sitúa en torno a los 4,2 dólares por barril. Asimismo, el precio de “breakeven” (punto de equilibrio) se ubica en la zona de los 40 dólares, lo que otorga una mayor resiliencia a los proyectos frente a la volatilidad de los precios internacionales del crudo. En este sentido, es importante recordar que el precio internacional del barril de crudo hoy supera los USD 100, presionado por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Varios ingenieros con cascos de
Varios ingenieros con cascos de seguridad y uniformes de trabajo de YPF y SLB conversan durante una visita a una instalación energética, enfocados en las operaciones.

En términos de optimización de procesos, la empresa registró avances significativos en un período de tres años. Entre enero de 2023 y enero de 2026, la velocidad de perforación se incrementó en un 66%, mientras que la velocidad de fractura mostró una mejora del 61%. Estos resultados han sido vinculados directamente al aporte de soluciones tecnológicas de perforación y completación de pozos provistas por SLB en su participación como socio estratégico.

El rol de SLB en la industria global

La presencia de Olivier Le Peuch en territorio argentino subraya la importancia estratégica de Vaca Muerta en el mapa energético mundial. Le Peuch, quien lidera SLB desde agosto de 2019, cuenta con una trayectoria de 35 años en la firma, habiendo ocupado posiciones clave como la dirección de operaciones, la presidencia del grupo Cameron y la de terminación de pozos. Su gestión al frente de la compañía coincidió con el cambio de identidad de la histórica Schlumberger hacia la actual denominación SLB, proceso iniciado en 2019.

SLB es considerada la empresa líder a nivel mundial en servicios tecnológicos para la industria de la energía. Fundada en 1926 por los hermanos Conrad y Marcel Schlumberger en Francia, la firma es reconocida históricamente por la invención del perfilaje eléctrico, una innovación que transformó la exploración petrolera. En la actualidad, además de sus servicios tradicionales, la compañía ha diversificado su enfoque hacia la descarbonización y el desarrollo de nuevas energías.

Cabe destacar que la relación entre la dirección de las empresas locales y la firma de servicios cuenta con antecedentes institucionales. Miguel Galuccio, actual CEO de Vista y predecesor en la conducción de YPF, desempeñó funciones jerárquicas en Schlumberger hasta 2012, ocupando la presidencia de “Integrated Project Management” y la gerencia general para México y América Central antes de regresar a la Argentina.

Capacitación y formación: el Instituto Vaca Muerta

Como parte del cierre de la visita, Marín y Le Peuch suscribieron la carta de adhesión al Instituto Vaca Muerta (IVM). Se trata de una iniciativa conjunta entre las principales operadoras del sector, el gobierno de la provincia del Neuquén y el municipio de la ciudad capital.

El IVM tiene como objetivo central la formación de nuevos cuadros técnicos para dar respuesta a la creciente demanda laboral del sector no convencional. La institución, cuya inauguración está programada para el próximo 16 de marzo en el Polo Tecnológico de Neuquén, ofrecerá programas de formación basados en la práctica real, con un enfoque específico en la seguridad operativa y la excelencia técnica.

“Es un orgullo mostrar los resultados que alcanzamos en Vaca Muerta que nos ubican en una posición muy competitiva a nivel mundial”, señaló Horacio Marín durante el encuentro. Por su parte, Le Peuch destacó que la formación neuquina representa una de las oportunidades de energía no convencional más importantes del mundo y ratificó el compromiso de la compañía de aportar tecnología y experiencia para sostener la eficiencia de clase mundial alcanzada en la cuenca.

De la recorrida también participaron Carmen Rando Bejar, presidente para las Américas de SLB, y Patricio Whitney, director general de la firma para la región que comprende Argentina, Bolivia y Chile.

Temas Relacionados

YPFSLBVaca MuertaLoma CampanaHoracio MarínOlivier Le PeuchChevronIVMÚltimas noticias

Últimas Noticias

El pulso de la actividad económica: cómo están los distintos sectores y qué desafíos enfrentan para el resto del año

Los analistas explican las razones detrás de la recuperación parcial y las dificultades de las industrias orientadas al mercado interno

El pulso de la actividad

Semana financiera: el peso resistió el repunte global del dólar, pero el riesgo país se acercó a los 600 puntos

La estabilidad cambiaria permitió que la moneda nacional se aprecie respecto al billete estadounidense. El impacto de la guerra en Irán se sintió en los bonos argentinos. El Gobierno logró colocar otros USD 250 millones en la última licitación de deuda

Semana financiera: el peso resistió

En el primer bimestre hubo récord histórico de pesca de calamar, la especie que más atrae a la flota china

La captura en el Mar Argentino superó las 120.000 toneladas, duplicando la cifra de igual período de 2025. En la semana, comisiones del Senado emitieron dictamen a favor de que la Argentina adhiera a un acuerdo internacional para combatir la pesca ilegal

En el primer bimestre hubo

La Provincia de Buenos Aires no adherirá a los cambios que impulsa el gobierno nacional en la VTV: la respuesta de Sturzenegger

El gobierno de Axel Kicillof confirmó su decisión este viernes y mantendrá el esquema de chequeos anuales para autos de más de dos años. Las diferencias entre sistemas y la presentación de verificadores que rechazó Nación

La Provincia de Buenos Aires

El gobierno de Estados Unidos volvió a apoyar a la Argentina en el juicio por YPF

Reforzó acciones de apoyo previas mediante la presentación de un Memorandum ante la Cámara de Apelaciones y en respaldo de una moción de emergencia presentada por el gobierno argentino. Según el gobierno de Trump, las exigencias  de los demandantes admitidas por la jueza Loretta Preska, “son excesivamente intrusivas”

El gobierno de Estados Unidos
DEPORTES
Juan Estévez avanzó a la

Juan Estévez avanzó a la final del M15 de La Plata y buscará el título ante el brasileño Bruno Fernandez

Lionel Messi buscará su gol 900 en la visita del Inter Miami al Charlotte FC por la MLS: hora, TV y formaciones

El motivo detrás de la arenga viral de los jugadores del Chelsea con el árbitro en la mitad de la cancha

Franco Colapinto largará desde la 12ª posición el Gran Premio de China de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

La gran remontada de Los Pumas ante España para meterse en las semifinales del Seven de Nueva York

TELESHOW
Quiénes son los tres argentinos

Quiénes son los tres argentinos nominados a los Premios Oscar 2026

Tobika, Marttein y Joaquina deslumbran con sus shows en el arranque de la segunda jornada de Lollapalooza

El fuerte cruce entre Eliana Guercio y Carolina Molinari: “Querés instalar que tuve algo con tu ex”

El reclamo de Gustavo Garzón contra los recortes en discapacidad: “¿Cómo les digo a mis hijos que no hay plata?”

El plan de entrecasa de Evangelina Anderson mientras Ian Lucas celebraba su cumpleaños

INFOBAE AMÉRICA

Un centro petrolero de Emiratos

Un centro petrolero de Emiratos Árabes Unidos sufrió un incendio tras un ataque con drones por parte de Irán

Estudio alerta sobre deterioro del Pacífico panameño por sobrepesca, especies invasoras y residuos

Kast anunció un proyecto de ley para reconstruir la región chilena del Biobío tras los devastadores incendios forestales

Retiran multivitamínicos para niños en 25 estados tras detectar niveles incorrectos de vitamina D

Cuotas que oscilan entre $50 y $150 serán canceladas por familias beneficiadas con proyecto habitacional en El Salvador