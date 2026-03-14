De la mano de YPF, la empresa de servicios petroleros más importante del mundo se sumó al “Instituto Vaca Muerta”

Olivier Le Peuch (SLB) y Horacio Marín (YPF) se saludan en el marco de la visita a Loma Campana.

El desarrollo de los recursos no convencionales en la provincia de Neuquén sumó un nuevo hito de colaboración institucional y técnica. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, encabezó junto a Olivier Le Peuch, CEO de SLB, una visita oficial a las operaciones de Loma Campana, el activo de shale oil más relevante de la Argentina. El encuentro tuvo como eje central la revisión de los estándares operativos alcanzados en el núcleo de Vaca Muerta y la firma de un convenio de capacitación técnica para los trabajadores del sector.

Loma Campana se mantiene como el bloque de mayor productividad de la formación. Operado por YPF en asociación con la estadounidense Chevron desde el año 2013, este yacimiento representó el primer desarrollo de shale oil a gran escala en el país, marcando un punto de inflexión en la industria hidrocarburífera nacional. En este escenario, la comitiva técnica recorrió equipos de perforación y sets de fractura para evaluar el desempeño de la tecnología aplicada en el terreno.

Eficiencia operativa y costos de producción

Durante el recorrido, las autoridades de la petrolera de bandera compartieron los indicadores que consolidan la competitividad del área frente a otras cuencas internacionales. YPF reportó que su producción propia ya supera los 200.000 barriles diarios, alcanzando niveles de productividad comparables con operaciones de referencia en los Estados Unidos.

Uno de los datos centrales de la jornada fue la evolución del “lifting cost” en las operaciones “core" de la compañía, que actualmente se sitúa en torno a los 4,2 dólares por barril. Asimismo, el precio de “breakeven” (punto de equilibrio) se ubica en la zona de los 40 dólares, lo que otorga una mayor resiliencia a los proyectos frente a la volatilidad de los precios internacionales del crudo. En este sentido, es importante recordar que el precio internacional del barril de crudo hoy supera los USD 100, presionado por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Varios ingenieros con cascos de seguridad y uniformes de trabajo de YPF y SLB conversan durante una visita a una instalación energética, enfocados en las operaciones.

En términos de optimización de procesos, la empresa registró avances significativos en un período de tres años. Entre enero de 2023 y enero de 2026, la velocidad de perforación se incrementó en un 66%, mientras que la velocidad de fractura mostró una mejora del 61%. Estos resultados han sido vinculados directamente al aporte de soluciones tecnológicas de perforación y completación de pozos provistas por SLB en su participación como socio estratégico.

El rol de SLB en la industria global

La presencia de Olivier Le Peuch en territorio argentino subraya la importancia estratégica de Vaca Muerta en el mapa energético mundial. Le Peuch, quien lidera SLB desde agosto de 2019, cuenta con una trayectoria de 35 años en la firma, habiendo ocupado posiciones clave como la dirección de operaciones, la presidencia del grupo Cameron y la de terminación de pozos. Su gestión al frente de la compañía coincidió con el cambio de identidad de la histórica Schlumberger hacia la actual denominación SLB, proceso iniciado en 2019.

SLB es considerada la empresa líder a nivel mundial en servicios tecnológicos para la industria de la energía. Fundada en 1926 por los hermanos Conrad y Marcel Schlumberger en Francia, la firma es reconocida históricamente por la invención del perfilaje eléctrico, una innovación que transformó la exploración petrolera. En la actualidad, además de sus servicios tradicionales, la compañía ha diversificado su enfoque hacia la descarbonización y el desarrollo de nuevas energías.

Cabe destacar que la relación entre la dirección de las empresas locales y la firma de servicios cuenta con antecedentes institucionales. Miguel Galuccio, actual CEO de Vista y predecesor en la conducción de YPF, desempeñó funciones jerárquicas en Schlumberger hasta 2012, ocupando la presidencia de “Integrated Project Management” y la gerencia general para México y América Central antes de regresar a la Argentina.

Capacitación y formación: el Instituto Vaca Muerta

Como parte del cierre de la visita, Marín y Le Peuch suscribieron la carta de adhesión al Instituto Vaca Muerta (IVM). Se trata de una iniciativa conjunta entre las principales operadoras del sector, el gobierno de la provincia del Neuquén y el municipio de la ciudad capital.

El IVM tiene como objetivo central la formación de nuevos cuadros técnicos para dar respuesta a la creciente demanda laboral del sector no convencional. La institución, cuya inauguración está programada para el próximo 16 de marzo en el Polo Tecnológico de Neuquén, ofrecerá programas de formación basados en la práctica real, con un enfoque específico en la seguridad operativa y la excelencia técnica.

“Es un orgullo mostrar los resultados que alcanzamos en Vaca Muerta que nos ubican en una posición muy competitiva a nivel mundial”, señaló Horacio Marín durante el encuentro. Por su parte, Le Peuch destacó que la formación neuquina representa una de las oportunidades de energía no convencional más importantes del mundo y ratificó el compromiso de la compañía de aportar tecnología y experiencia para sostener la eficiencia de clase mundial alcanzada en la cuenca.

De la recorrida también participaron Carmen Rando Bejar, presidente para las Américas de SLB, y Patricio Whitney, director general de la firma para la región que comprende Argentina, Bolivia y Chile.