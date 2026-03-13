Uno por uno, todos los modelos de autos 0Km que bajaron de precio en marzo

Las terminales automotrices ajustaron listas y estrategias para conservar volumen de ventas tras los cambios regulatorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante marzo, el mercado automotor argentino experimentó una reducción de precios en diversos modelos de vehículos 0Km. La eliminación del impuesto interno al lujo y la reacción de las terminales frente a la competencia aceleraron un proceso de reacomodamiento que derivó en bajas en un amplio rango de modelos. Las rebajas alcanzaron tanto a automóviles que estaban sujetos al tributo como a aquellos cuyo valor se ubicaba cerca del umbral del impuesto, modificando la estructura de precios en el segmento de gama media y alta.

Las terminales automotrices, en un contexto de competencia intensificada, implementaron rebajas de distinta magnitud según la cercanía de los modelos al antiguo límite del impuesto y su posicionamiento en el mercado. Este fenómeno estuvo acompañado de comentarios de actores del sector como importadores y directores de ventas, quienes explicaron que los automóviles de mayor precio suelen subsidiar los valores competitivos de los modelos más accesibles. Al desaparecer el impuesto, las automotrices ajustaron los precios para conservar la competitividad y el volumen de ventas.

Cinco marcas activaron reducciones en sus listas: Peugeot, Volkswagen, BMW, Fiat y DS Automobiles. Las rebajas, en algunos casos, superaron el 15%, y se aplicaron de modo inmediato sobre versiones específicas. A continuación, se detallan los modelos y los nuevos valores de referencia tras los cambios de marzo.

Peugeot 3008 GT

La marca Peugeot ajustó el precio del modelo 3008 GT, de origen francés, que migró de $77.940.000 a $66.249.000, lo que representó una baja del 15%. Este SUV de estilo fastback, importado en una sola versión GT, incorporó líneas aerodinámicas y la identidad de diseño más reciente de la firma. El vehículo equipa un motor 1.6 THP turbo con una potencia de 180 CV y 300 Nm de torque, junto a una transmisión automática de seis velocidades. En materia de seguridad, ofrece seis airbags, visión 360°, control de crucero adaptativo con función Stop&Go, asistente de mantenimiento de carril, cambio de carril semiautomático, frenado autónomo de emergencia y reconocimiento ampliado de señales de tránsito.

Peugeot 3008 GT El SUV francés recibió una disminución del 15% en su valor de lista en marzo

Peugeot 5008 GT

El Peugeot 5008 GT, también de producción francesa, experimentó una reducción de $82.230.000 a $70.717.800, equivalente al 14%. Este SUV, con capacidad para siete pasajeros y ofrecido en una única versión, comparte motorización y muchos sistemas de seguridad con el 3008, entre ellos seis airbags, cámaras 360° y asistencias avanzadas a la conducción.

eugeot 5008 GT Este modelo de siete plazas bajó un 14% en los concesionarios locales

Peugeot 408

En el caso del Peugeot 408 –denominado 308 GT en algunas listas de precios, aunque corresponde a la cifra de la rebaja específica– la terminal redujo su valor de $74.650.000 a $64.945.500, con una caída del 13%. Este modelo renovó su propuesta, adoptó un diseño fastback y sumó un motor 1.6 turbo de 215 CV junto a una transmisión automática de ocho velocidades. El equipamiento de seguridad incluye seis airbags y más de diez sistemas de asistencia, como frenado automático de emergencia, alerta de cambio involuntario de carril, asistencia al estacionamiento con visión 360° y reconocimiento de señales de velocidad.

El Peugeot 408 GT suma equipamiento de seguridad y motorización eficiente en la gama de autos Peugeot (Stellantis)

Volkswagen Vento GLI

La alemana Volkswagen modificó el precio del Vento GLI, que descendió de $77.818.800 a $72.746.050, lo que refleja una baja del 7%. El modelo, posicionado en el segmento de los sedanes deportivos, respondió a la necesidad de conservar atractivo frente a los nuevos valores de la competencia.

Volkswagen Tiguan Life 250TSI y R-Line 250TSI

En el rubro de los SUVs, Volkswagen aplicó recortes en la gama Tiguan. La versión Life 250TSI bajó de $84.320.800 a $77.574.100 (9%), mientras la R-Line 250TSI pasó de $88.748.800 a $81.647.800 (8%). Estas variantes, con motorización turbo, integran la oferta de utilitarios deportivos en el mercado local y se ubicaban cerca del límite del impuesto antes de los cambios regulatorios.

El Nuevo Volkswagen Tiguan 2026, uno de los modelos que redujo su precio en marzo tras la eliminación del impuesto interno y el reacomodamiento del mercado automotor en Argentina, se muestra elegante en un entorno moderno. (Volkswagen Argentina)

BMW 118 Advantage y 320i

BMW fue uno de los primeros importadores en anunciar ajustes. El modelo 118 Advantage redujo su precio de USD 48.900 a USD 47.900, equivalente a un 2%. El 320i, que se encontraba próximo al límite del impuesto, también bajó, de USD 61.900 a USD 61.400, lo que representa un recorte cercano al 1%. Estas modificaciones tuvieron el objetivo de ajustar la distancia respecto a los nuevos valores de los competidores directos para mantener su posicionamiento en el segmento premium.

Fiat 600 Hybrid

La marca Fiat incluyó al 600 Hybrid en el cupo de vehículos híbridos y eléctricos con incentivo oficial. El precio pasó de $49.340.000 a $39.950.000, una reducción del 19% válida exclusivamente para operaciones de pago contado, sin financiación. El ajuste permitió al modelo competir en mejores condiciones frente a una oferta que comenzó a readecuarse tras los cambios en la política tributaria.

El Fiat 600 Hybrid, fabricado por Stellantis, presenta una baja de precios en el mercado argentino debido al reacomodamiento generado por la eliminación del impuesto interno a los automóviles. (Stellantis Argentina)

DS Automobiles DS3 y DS4

La francesa DS Automobiles actualizó los valores de los modelos DS3 y DS4, ambos sin carga del impuesto interno. El DS3 bajó de USD 49.800 a USD 46.500 y el DS4 de USD 55.500 a USD 51.800, con una retracción del 6,6% en cada caso. La terminal ya había reducido el valor del DS7 Plug-in Hybrid en meses previos y extendió la política de rebajas a los modelos que no tributaban, en línea con el efecto cascada que se registró en el sector.

Fiat Titano Endurance 4x2

Stellantis realizó una reducción destacada en el segmento de pick-ups con la Fiat Titano Endurance 4x2. La versión de entrada de gama modificó su valor de $50.230.000 a $39.900.000, lo que representó una baja del 20%. Este ajuste convirtió a la Titano Endurance 4x2 con caja manual en la pick-up mediana más accesible del mercado argentino durante marzo, ubicándose como una alternativa competitiva para quienes buscan un vehículo utilitario dentro del segmento.