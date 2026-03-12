Economía

Efecto cascada: cómo el fin del impuesto al lujo ya genera baja de precios en modelos que no lo pagaban y cuáles son

Cuatro marcas reaccionaron rápidamente y aplicaron menores precios a los modelos que estaban cerca del límite a partir del cual pagaban impuestos internos. El reacomodamiento de precios empieza a dar resultados

La eliminación del impuesto interno
La eliminación del impuesto interno a los autos empezó a generar una baja de precios también en modelos que estaban fuera de ese tributo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las bajas de precios que ya se anunciaron y las que llegarán en abril, al tomar vigencia la eliminación del impuesto al lujo para automóviles, el esperado acomodamiento de precios de los 0 km empezó a generar el esperado “efecto cascada” sobre los modelos que no estaban alcanzados por ese distorsivo impuesto, pero tenían su valor muy cerca del límite.

El miércoles se conocieron las decisiones de Volkswagen y BMW de bajar el precio de dos modelos que estaban en esa situación, y este jueves llegó la comunicación de Stellantis, aplicada a dos de sus marcas más populares que importan modelos desde Europa y bajan de precio también.

“Esto va a ocurrir inevitablemente en las próximas semanas. Cuando un auto que costaba más de $103.000.000 baja a $88.000.000, el que tenía un precio de 80.000.000 tiene que bajar para seguir vendiendo ante una oferta de mejor calidad por muy poca diferencia de precio”, comentaron este jueves desde un importador oficial.

La baja de impuestos permitió
La baja de impuestos permitió que también se aplique una reducción de precio en modelos que no pagaban el impuesto al lujo, como el BMW 118 Advatage. (BMW Group Argentina)

En efecto, eso es lo que ocurrió en las últimas 24 horas con las primeras decisiones comerciales, que debería ser solo el comienzo de una “readecuación de precios” que tenga impacto en algunos modelos de la mayoría de las marcas.

Más allá de los autos que ya no pagarán el impuesto, BMW fue el primer importador en anunciar que dos modelos también se acomodaron hacia la baja, como el BMW 118 Advantage, que costaba USD 48.900 y bajó a USD 47.900, y el 320i, que estaba más cerca del límite del impuesto con un precio de USD 61.900 bajó a USD 61.400 para “despegarse” un poco de los nuevos competidores.

“Siempre hay que recordar que los autos más caros de todas las marcas son los que, de alguna manera, subsidian un mejor precio de los más baratos. Las automotrices compiten por volumen en los modelos más accesibles y para eso tienen que ofrecer al menos una versión con un precio competitivo para ganar ventas. Ese precio muchas veces deja a estos autos casi sin margen. Entonces, los de precio más alto por su equipamiento o segmento, son los encargados de equilibrar la balanza. Eso es lo que ahora les permite bajar el precio, y cada marca baja más o menos según cuánto estaba subsidiando los autos más baratos”, explicó un director de ventas de una terminal automotriz local a Infobae.

El Volkswagen Vento GLI bajó
El Volkswagen Vento GLI bajó un 7% como modo de readecuarse a la oferta.

Las terminales argentinas que bajaron de precio

Las dos terminales argentinas que anunciaron ese reacomodamiento de la oferta, Volkswagen y Stellantis, aplicaron distintas bajas estratégicas.

En el caso de la marca alemana, el Volkswagen Vento GLI bajó un 7%, convirtiendo el precio que tenía a comienzos de mes de $77.818.800 en $72.746.050. El otro modelo que bajó fue la gama del SUV Tiguan, donde se aplicó una retracción del 9%, con la versión Life 250TSI que pasó de $84.320.800 a $77.574.100, y la R-Line 250TSI, que pasó de $88.748.800 a los actuales 81.647.800 de pesos.

El Peugeot 408 GT introduce
El Peugeot 408 GT introduce un diseño innovador y tecnología avanzada en el segmento de sedanes alta gama (Stellantis)

Stellantis, por su parte, anunció este jueves que los tres modelos de Peugeot que se importan de Francia también bajan de precio inmediatamente. Son el 308 GT, que tiene una baja del 13% y pasa de $74.650.000 a $64.945.500; el 3008 GT, con una baja del 15% que le permite pasar de $77.940.000 a $66.249.000; y el 5008 GT, sobre el que se aplicó una reducción del 14% por la cual el precio de $82.230.000 es ahora de $70.717.800.

Asimismo, Fiat decidió reducir el valor del 600 Hybrid, auto que entró en el cupo de vehículos híbridos y eléctricos del Gobierno y que tenía un precio de $49.340.000, y que por el resto de marzo tendrá un nuevo precio de $39.950.000, un 19% menos, aplicable solo para operaciones de pago contado sin financiación.

El Fiat 600 Hybrid, fabricado
El Fiat 600 Hybrid, fabricado por Stellantis, presenta una baja de precios en el mercado argentino debido al reacomodamiento generado por la eliminación del impuesto interno a los automóviles. (Stellantis Argentina)

Aunque todavía no hubo bajas de precios de las pick-up, que no estaban alcanzadas por el impuesto interno ya que están clasificados como vehículos comerciales livianos, su nivel de precios tiene muchos modelos en la franja que va de $80.000.000 a $105.000.000, por lo tanto se espera que algunas marcas hagan una reingeniería comercial para mantener el volumen de ventas ante una mayor competencia de SUV grandes.

Inicialmente, la marca que tiene las camionetas más caras, Volkswagen, decidió aplicar una nueva escala de incentivos tácticos para los concesionarios, que tendrán mejores condiciones para vender Amarok con los conocidos descuentos habituales pero con parte de los mismos asumidos por la terminal directamente.

