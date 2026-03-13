Economía

Cuánto cuesta alquilar un departamento de dos ambientes, barrio por barrio

Las zonas más económicas fueron las que presentaron los mayores aumentos en febrero. Las variaciones de precios

Guardar
Lugano se posiciona como la
Lugano se posiciona como la alternativa más económica

Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires continúan en aumento pero las subas varían de acuerdo a la región y el barrio. En promedio, se registró un incremento de 3,5% en febrero, por encima de la inflación, que fue 2,9 por ciento.

Según un informe de Zonaprop, los precios de los nuevos contratos de alquiler anotan un incremento acumulado de 34,8% en los últimos 12 meses, superando tanto la inflación, que fue del 33,1%, como el ajuste del Índice para Contratos de Locación (ICL), que alcanzó el 33,9 por ciento.

Como referencia, el valor de alquiler para un monoambiente se ubica en $679.578 por mes. En el caso de los departamentos de dos ambientes, la media asciende a $790.801 mensuales. Aquellas personas que optan por una propiedad de mayor tamaño, específicamente de tres ambientes, deben considerar un costo promedio de $1.060.751 cada mes.

Evolución de los alquileres en
Evolución de los alquileres en CABA (Zonaprop)

Por barrios, Puerto Madero encabeza la lista de los más costosos, con un precio promedio para un departamento de dos ambientes que alcanza los $1.322.428 mensuales.

En el ranking de zonas con mayores precios continúan Palermo, donde el alquiler medio se sitúa en $891.258, y Núñez, con un promedio de $878.433.

En el extremo opuesto, Lugano se posiciona como la alternativa más económica, con un valor promedio de $643.142 por mes. También figuran Floresta, donde el alquiler ronda los $674.060, y Liniers, con $679.318.

Respecto a las variaciones de precios, el portal inmobiliario indicó que los barrios con mayores incrementos anuales fueron Lugano (51,3%), Villa Pueyrredón (42,2%), Mataderos (39%), Palermo (36.1%), Saavedra (35%), Santa Rita (34,5%) y Paternal (33,9%).

Puerto Madero encabeza la lista
Puerto Madero encabeza la lista de los barrios más costosos (Zonaprop)

En cuanto a aquellos que subieron por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos 12 meses, figuran San Cristóbal (27%), San Telmo (26,6%) y Parque Avellaneda (25,2%).

En la comparativa por zonas, se encuentra que el Sur, Corredor Norte y el Noroeste fueron los que más aumentaron, con un avance de 43,8%, 36% y 36,4%, respectivamente.

Las diferencias en el ritmo de aumento de los alquileres entre los distintos barrios pueden estar vinculadas a factores como la demanda específica en cada zona, la disponibilidad de propiedades, el acceso a servicios y transporte, y las características urbanas o de desarrollo inmobiliario.

Además, la cercanía a polos comerciales, centros educativos o áreas de esparcimiento puede influir en la preferencia de los inquilinos y, por lo tanto, en la dinámica de los precios

Zonaprop destacó que desde el inicio de la pandemia, la oferta de alquileres mostró una caída constante hasta llegar a un mínimo histórico en febrero de 2023. En enero de 2024, tras la derogación de la Ley de Alquileres, la cantidad de departamentos disponibles para alquiler tradicional en la Ciudad de Buenos Aires experimentó un aumento del 62% en comparación con el mes anterior.

Desde el inicio de la
Desde el inicio de la pandemia, la oferta de alquileres mostró una caída constante hasta llegar a un mínimo histórico en febrero de 2023

Luego de ese salto, el crecimiento de la oferta comenzó a desacelerarse. En febrero, se registró una baja del 6,1%. Actualmente, el volumen de oferta es 2,7 veces mayor que el nivel observado en febrero de 2023, cuando se alcanzó el mínimo.

Precios de venta

También se relevó la evolución de los precios de venta de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires. Tras un período de tres meses sin variaciones, los valores comenzaron a mostrar subas: en febrero, el metro cuadrado aumentó un 0,2% y se posicionó en 2.455 dólares. El incremento acumulado en los últimos doce meses fue de 1,15%.

El precio promedio de un monoambiente se encuentra en USD 108.337. Para los departamentos de dos ambientes, la cifra asciende a USD 129.998, mientras que las unidades de tres ambientes llegan a los USD 178.850.

Entre los barrios con valores más elevados, Puerto Madero lidera con un precio de USD 6.152 por metro cuadrado, seguido por Núñez (USD 3.413/m²) y Palermo (USD 3.390/m²).

En el segmento más accesible, Lugano registra el precio más bajo, con USD 1.098 por metro cuadrado. A continuación se ubican Nueva Pompeya (USD 1.478/m²) y La Boca (USD 1.560/m²).

Temas Relacionados

alquileresciudad de buenos airesúltimas noticiasdepartamentos

Últimas Noticias

El economista Iván Ordoñez analizó cómo impacta la guerra en el agro: “Esto, a priori, es una mala noticia para el productor”

El especialista explicó por qué los aumentos en combustibles y fertilizantes afectan la rentabilidad y también habló del precio de los granos

El economista Iván Ordoñez analizó

Dólar hoy en vivo: a qué precio se ofrecen las principales cotizaciones éste viernes 13 de marzo

El mercado cambiario cierra la semana con la mirada puesta en la evolución de los precios y en el impacto de la coyuntura internacional sobre los activos argentinos

Dólar hoy en vivo: a

La guerra en Medio Oriente prolonga la volatilidad del mercado: cómo están el petróleo y las bolsas del mundo

Los valores de referencia del crudo y los principales indicadores bursátiles muestran movimientos moderados en una jornada marcada por incertidumbre y volatilidad en los mercados globales

La guerra en Medio Oriente

Efecto Vaca Muerta: qué cambios dispuso el Gobierno en el sistema de transporte de gas natural

La nueva matriz energética obliga a realizar una reasignación integral, adecuando la infraestructura al nuevo contexto

Efecto Vaca Muerta: qué cambios

El economista Camilo Tiscornia consideró “ambicioso que la inflación llegue a 0 en agosto”

El economista hizo sus previsiones sobre cómo evolucionarán los precios durante los próximos meses, tras el dato de febrero

El economista Camilo Tiscornia consideró
DEPORTES
Strippers, pipas de agua y

Strippers, pipas de agua y bolsos con dinero: la filmación policial de la escandalosa fiesta privada de los New England Patriots

Franco Colapinto correrá la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1: largará desde la 16ª posición

La contundente postura de Flavio Briatore sobre el rendimiento de Alpine: la exigencia que marcó para Colapinto y Gasly

Un funcionario del Gobierno denunció a Riquelme por la reventa de entradas en el estadio de Boca

Briatore confirmó que Mercedes negocia la compra de Alpine: el detrás de escena del tema que mantiene en vilo a la F1

TELESHOW
Cómo es y cuánto cuesta

Cómo es y cuánto cuesta el paradisíaco hotel de Maldivas en el que se hospedan Wanda Nara y Martín Migueles

Mirtha Legrand fue a ver Company con Juana Viale y se emocionó hasta las lágrimas: “Mejor que en Estados Unidos”

Andrea del Boca desafió a Santiago del Moro durante la gala de Gran Hermano

Cinthia Fernández enfrentó las críticas por presenciar el juicio de Emily Ceco: “Me destrozó su historia”

El club de fans de Carmiña Masi la defendió luego de sus dichos racistas en Gran Hermano: “Los jueces de la moral”

INFOBAE AMÉRICA

Exportaciones panameñas caen en enero

Exportaciones panameñas caen en enero y suman $65.8 millones

Accidente fatal en bulevar Los Próceres deja una persona fallecida y genera fuerte congestión en San Salvador

Cómo un simple vaso reutilizable de silicona busca transformar la hidratación en las maratones

Efecto del cambio climático: el ascenso del nivel del mar modifica la rotación de la Tierra y alarga los días como nunca antes

El momento en que un estallido interrumpe una entrevista con un funcionario iraní durante una marcha en Teherán