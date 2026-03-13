Cuánto cuesta alquilar un departamento de dos ambientes, barrio por barrio

Lugano se posiciona como la alternativa más económica

Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires continúan en aumento pero las subas varían de acuerdo a la región y el barrio. En promedio, se registró un incremento de 3,5% en febrero, por encima de la inflación, que fue 2,9 por ciento.

Según un informe de Zonaprop, los precios de los nuevos contratos de alquiler anotan un incremento acumulado de 34,8% en los últimos 12 meses, superando tanto la inflación, que fue del 33,1%, como el ajuste del Índice para Contratos de Locación (ICL), que alcanzó el 33,9 por ciento.

Como referencia, el valor de alquiler para un monoambiente se ubica en $679.578 por mes. En el caso de los departamentos de dos ambientes, la media asciende a $790.801 mensuales. Aquellas personas que optan por una propiedad de mayor tamaño, específicamente de tres ambientes, deben considerar un costo promedio de $1.060.751 cada mes.

Evolución de los alquileres en CABA (Zonaprop)

Por barrios, Puerto Madero encabeza la lista de los más costosos, con un precio promedio para un departamento de dos ambientes que alcanza los $1.322.428 mensuales.

En el ranking de zonas con mayores precios continúan Palermo, donde el alquiler medio se sitúa en $891.258, y Núñez, con un promedio de $878.433.

En el extremo opuesto, Lugano se posiciona como la alternativa más económica, con un valor promedio de $643.142 por mes. También figuran Floresta, donde el alquiler ronda los $674.060, y Liniers, con $679.318.

Respecto a las variaciones de precios, el portal inmobiliario indicó que los barrios con mayores incrementos anuales fueron Lugano (51,3%), Villa Pueyrredón (42,2%), Mataderos (39%), Palermo (36.1%), Saavedra (35%), Santa Rita (34,5%) y Paternal (33,9%).

Puerto Madero encabeza la lista de los barrios más costosos (Zonaprop)

En cuanto a aquellos que subieron por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos 12 meses, figuran San Cristóbal (27%), San Telmo (26,6%) y Parque Avellaneda (25,2%).

En la comparativa por zonas, se encuentra que el Sur, Corredor Norte y el Noroeste fueron los que más aumentaron, con un avance de 43,8%, 36% y 36,4%, respectivamente.

Las diferencias en el ritmo de aumento de los alquileres entre los distintos barrios pueden estar vinculadas a factores como la demanda específica en cada zona, la disponibilidad de propiedades, el acceso a servicios y transporte, y las características urbanas o de desarrollo inmobiliario.

Además, la cercanía a polos comerciales, centros educativos o áreas de esparcimiento puede influir en la preferencia de los inquilinos y, por lo tanto, en la dinámica de los precios

Zonaprop destacó que desde el inicio de la pandemia, la oferta de alquileres mostró una caída constante hasta llegar a un mínimo histórico en febrero de 2023. En enero de 2024, tras la derogación de la Ley de Alquileres, la cantidad de departamentos disponibles para alquiler tradicional en la Ciudad de Buenos Aires experimentó un aumento del 62% en comparación con el mes anterior.

Luego de ese salto, el crecimiento de la oferta comenzó a desacelerarse. En febrero, se registró una baja del 6,1%. Actualmente, el volumen de oferta es 2,7 veces mayor que el nivel observado en febrero de 2023, cuando se alcanzó el mínimo.

Precios de venta

También se relevó la evolución de los precios de venta de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires. Tras un período de tres meses sin variaciones, los valores comenzaron a mostrar subas: en febrero, el metro cuadrado aumentó un 0,2% y se posicionó en 2.455 dólares. El incremento acumulado en los últimos doce meses fue de 1,15%.

El precio promedio de un monoambiente se encuentra en USD 108.337. Para los departamentos de dos ambientes, la cifra asciende a USD 129.998, mientras que las unidades de tres ambientes llegan a los USD 178.850.

Entre los barrios con valores más elevados, Puerto Madero lidera con un precio de USD 6.152 por metro cuadrado, seguido por Núñez (USD 3.413/m²) y Palermo (USD 3.390/m²).

En el segmento más accesible, Lugano registra el precio más bajo, con USD 1.098 por metro cuadrado. A continuación se ubican Nueva Pompeya (USD 1.478/m²) y La Boca (USD 1.560/m²).