Semáforo de economías regionales: crecen los sectores en rojo y se profundiza el deterioro

Las economías regionales se enfrentan a un panorama complejo, con una mayoría de rubros que presentan retrocesos. La principal problemática de los sectores “en rojo” se vincula con el precio que reciben los productores, lo que afecta la rentabilidad y las posibilidades de seguir en actividad.

Así surge del Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro, que registró 4 actividades en verde, 7 en amarillo y 8 en rojo durante enero. En relación al mes previo, se notó una desmejora, dado que las actividades lechera y manisera cambiaron de la categoría amarilla a la roja.

El indicador incluye tres componentes: negocio, productivo y mercado. El primero evalúa la evolución del precio y el costo; el segundo mide el área o stock y la producción, y el último, la evolución de las exportaciones y las importaciones de las producciones, así como el consumo interno.

Semáforo de economías regionales (Coninagro)

Entre las actividades que continúan en terreno negativo aparecen la yerba mate, el arroz, la papa, el vino y el mosto, las hortalizas y el algodón, a las que este mes se agregan el maní y la leche.

En la mayoría de los casos, la dificultad central está en la ecuación de negocio: los precios que perciben los productores avanzan muy poco o quedan por detrás de la inflación y del incremento de los costos operativos, lo que erosiona la rentabilidad y complica la recuperación de estas economías.

Respecto a la lechería, el paso a rojo se explica principalmente por el deterioro del componente de negocio. El precio que recibe el productor por litro de leche se mantiene sin cambios desde hace diez meses, en torno a los $470. En términos interanuales, esto implica una suba de apenas 8%, muy por debajo de la inflación.

El componente productivo se mantiene sin grandes cambios en los niveles de producción, mientras que el componente de mercado enfrenta un panorama complejo, con un incremento de las importaciones (+50%) en relación con las exportaciones (+20%).

En cuanto a la producción manisera, se observó un deterioro del componente de negocio, combinado con proyecciones poco favorables en el plano productivo. El precio en dólares de la tonelada pagada al productor se encuentra estancado desde hace ocho meses, en torno a los USD 594.

Se añaden las malas proyecciones para la campaña 2025/26, con una caída proyectada del 25% en el área sembrada (132 mil hectáreas menos) y una reducción del 13% en la producción (215 mil toneladas).

En suma, si bien la demanda externa se mantuvo relativamente estable, las importaciones aumentaron 12%.

Cabe mencionar también que, según consignó Folha de São Paulo, en el último año, 40.000 trabajadores del sector yerbatero de Misiones migraron a Brasil, reflejando un aumento significativo del éxodo rural hacia ese país debido a la crisis derivada de la eliminación del precio mínimo de la yerba mate. Esto provocó una caída drástica en el valor de la hoja verde e impidió a muchos continuar con sus labores.

En perspectiva histórica, “entre las situaciones más comprometidas se destacan la vitivinicultura y los cítricos dulces, que registraron indicadores en rojo en más del 70% de los meses. Les siguen la actividad citrícola, con el 67% de los meses en rojo, y la lechería, con el 65%”, detalló Coninagro.

Semáforo de Economías Regionales entre 2018 y 2026 (Coninagro)

En contraposición, las actividades en verde fueron bovinos, ovinos, granos y miel. “En todos estos sectores se observó un buen componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación. Este resultado se complementó con un buen desempeño en los mercados y con indicadores productivos que acompañaron”, destacó Coninagro.

Las actividades que permanecieron en amarillo incluyeron forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, aves y porcinos. Estos sectores mostraron resultados variados: los precios no alcanzaron a compensar la inflación, la demanda se mantuvo estable y los costos continuaron elevados. Bajo estas condiciones, los períodos de recuperación resultaron prolongados y persistieron obstáculos para consolidar mejoras sostenidas.

Comercio exterior

Para el comercio exterior, las 19 actividades agropecuarias y economías regionales relevadas sumaron exportaciones por USD 5.032 millones, un aumento del 44% frente al promedio histórico de la última década para ese mes (USD 4.072 millones).

La composición de las ventas externas presentó una alta concentración: el 80% de los ingresos correspondió a los complejos granarios (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) y el sector bovino aportó otro 9%. El 11% restante, equivalente a unos USD 525 millones, correspondió al resto de las economías regionales.

Las 19 actividades agropecuarias y economías regionales relevadas sumaron exportaciones por USD 5.032 millones

Respecto de las importaciones, en enero se realizaron compras externas por USD 82 millones, frente a los USD 5.032 millones exportados. El complejo granario representó el 30% del total importado, seguido por la actividad forestal (22%), el sector porcino (11%) y el algodonero (10%). El 11% restante se distribuyó entre otras actividades con menor participación.

Al comparar los datos con el promedio del mismo período de los últimos diez años, las diferencias entre sectores se vuelven más marcadas: algunos muestran fuertes avances en sus exportaciones y otros registran retrocesos significativos.

Entre los que más crecieron se destacó el complejo de peras y manzanas, con ventas externas por USD 26 millones, un 95% por encima de su promedio histórico. Le siguió la actividad arrocera, que exportó USD 25 millones, con un aumento del 92% respecto del promedio del primer mes de los últimos años.

En el extremo opuesto, la actividad avícola registró la mayor caída, con exportaciones por USD 8 millones, un 73% por debajo de su promedio histórico.

En materia de importaciones, el mayor dinamismo se observó en el sector bovino, cuyas compras externas llegaron a USD 9 millones, un 138% más que su promedio histórico, aunque se trata de montos poco representativos frente a un sector que exporta más de USD 3.000 millones al año.

En contraste, las importaciones de peras y manzanas y de arroz cayeron con fuerza en términos porcentuales, aunque en valores absolutos siguen siendo marginales y en conjunto representan apenas el 1% del total importado en enero.