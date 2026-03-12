Economía

Semáforo de economías regionales: crecen los sectores en rojo y se profundiza el deterioro

Varios rubros se mantienen en terreno negativo, afectados principalmente por los precios a los productores

Guardar
Hay 4 actividades en verde,
Hay 4 actividades en verde, 7 en amarillo y 8 en rojo. EFE/ Jesús Diges

Las economías regionales se enfrentan a un panorama complejo, con una mayoría de rubros que presentan retrocesos. La principal problemática de los sectores “en rojo” se vincula con el precio que reciben los productores, lo que afecta la rentabilidad y las posibilidades de seguir en actividad.

Así surge del Semáforo de Economías Regionales elaborado por Coninagro, que registró 4 actividades en verde, 7 en amarillo y 8 en rojo durante enero. En relación al mes previo, se notó una desmejora, dado que las actividades lechera y manisera cambiaron de la categoría amarilla a la roja.

El indicador incluye tres componentes: negocio, productivo y mercado. El primero evalúa la evolución del precio y el costo; el segundo mide el área o stock y la producción, y el último, la evolución de las exportaciones y las importaciones de las producciones, así como el consumo interno.

Semáforo de economías regionales (Coninagro)
Semáforo de economías regionales (Coninagro)

Entre las actividades que continúan en terreno negativo aparecen la yerba mate, el arroz, la papa, el vino y el mosto, las hortalizas y el algodón, a las que este mes se agregan el maní y la leche.

En la mayoría de los casos, la dificultad central está en la ecuación de negocio: los precios que perciben los productores avanzan muy poco o quedan por detrás de la inflación y del incremento de los costos operativos, lo que erosiona la rentabilidad y complica la recuperación de estas economías.

Respecto a la lechería, el paso a rojo se explica principalmente por el deterioro del componente de negocio. El precio que recibe el productor por litro de leche se mantiene sin cambios desde hace diez meses, en torno a los $470. En términos interanuales, esto implica una suba de apenas 8%, muy por debajo de la inflación.

El componente productivo se mantiene sin grandes cambios en los niveles de producción, mientras que el componente de mercado enfrenta un panorama complejo, con un incremento de las importaciones (+50%) en relación con las exportaciones (+20%).

Entre las actividades que continúan
Entre las actividades que continúan en terreno negativo aparecen la yerba mate, el arroz, la papa, el vino y el mosto, las hortalizas y el algodón. REUTERS/César Olmedo

En cuanto a la producción manisera, se observó un deterioro del componente de negocio, combinado con proyecciones poco favorables en el plano productivo. El precio en dólares de la tonelada pagada al productor se encuentra estancado desde hace ocho meses, en torno a los USD 594.

Se añaden las malas proyecciones para la campaña 2025/26, con una caída proyectada del 25% en el área sembrada (132 mil hectáreas menos) y una reducción del 13% en la producción (215 mil toneladas).

En suma, si bien la demanda externa se mantuvo relativamente estable, las importaciones aumentaron 12%.

Cabe mencionar también que, según consignó Folha de São Paulo, en el último año, 40.000 trabajadores del sector yerbatero de Misiones migraron a Brasil, reflejando un aumento significativo del éxodo rural hacia ese país debido a la crisis derivada de la eliminación del precio mínimo de la yerba mate. Esto provocó una caída drástica en el valor de la hoja verde e impidió a muchos continuar con sus labores.

En perspectiva histórica, “entre las situaciones más comprometidas se destacan la vitivinicultura y los cítricos dulces, que registraron indicadores en rojo en más del 70% de los meses. Les siguen la actividad citrícola, con el 67% de los meses en rojo, y la lechería, con el 65%”, detalló Coninagro.

Semáforo de Economías Regionales entre
Semáforo de Economías Regionales entre 2018 y 2026 (Coninagro)

En contraposición, las actividades en verde fueron bovinos, ovinos, granos y miel. “En todos estos sectores se observó un buen componente de negocio, con precios que crecieron por encima de la inflación. Este resultado se complementó con un buen desempeño en los mercados y con indicadores productivos que acompañaron”, destacó Coninagro.

Las actividades que permanecieron en amarillo incluyeron forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, aves y porcinos. Estos sectores mostraron resultados variados: los precios no alcanzaron a compensar la inflación, la demanda se mantuvo estable y los costos continuaron elevados. Bajo estas condiciones, los períodos de recuperación resultaron prolongados y persistieron obstáculos para consolidar mejoras sostenidas.

Comercio exterior

Para el comercio exterior, las 19 actividades agropecuarias y economías regionales relevadas sumaron exportaciones por USD 5.032 millones, un aumento del 44% frente al promedio histórico de la última década para ese mes (USD 4.072 millones).

La composición de las ventas externas presentó una alta concentración: el 80% de los ingresos correspondió a los complejos granarios (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) y el sector bovino aportó otro 9%. El 11% restante, equivalente a unos USD 525 millones, correspondió al resto de las economías regionales.

Las 19 actividades agropecuarias y
Las 19 actividades agropecuarias y economías regionales relevadas sumaron exportaciones por USD 5.032 millones

Respecto de las importaciones, en enero se realizaron compras externas por USD 82 millones, frente a los USD 5.032 millones exportados. El complejo granario representó el 30% del total importado, seguido por la actividad forestal (22%), el sector porcino (11%) y el algodonero (10%). El 11% restante se distribuyó entre otras actividades con menor participación.

Al comparar los datos con el promedio del mismo período de los últimos diez años, las diferencias entre sectores se vuelven más marcadas: algunos muestran fuertes avances en sus exportaciones y otros registran retrocesos significativos.

Entre los que más crecieron se destacó el complejo de peras y manzanas, con ventas externas por USD 26 millones, un 95% por encima de su promedio histórico. Le siguió la actividad arrocera, que exportó USD 25 millones, con un aumento del 92% respecto del promedio del primer mes de los últimos años.

En el extremo opuesto, la actividad avícola registró la mayor caída, con exportaciones por USD 8 millones, un 73% por debajo de su promedio histórico.

En materia de importaciones, el mayor dinamismo se observó en el sector bovino, cuyas compras externas llegaron a USD 9 millones, un 138% más que su promedio histórico, aunque se trata de montos poco representativos frente a un sector que exporta más de USD 3.000 millones al año.

En contraste, las importaciones de peras y manzanas y de arroz cayeron con fuerza en términos porcentuales, aunque en valores absolutos siguen siendo marginales y en conjunto representan apenas el 1% del total importado en enero.

Temas Relacionados

economías regionalesactividadúltimas noticiasagro

Últimas Noticias

La suba de la nafta presiona a la inflación de marzo y deja sin margen al Gobierno para inyectar pesos en la economía

El precio del barril sigue aumentando y en el mercado local los incrementos ya superan el 8% en el mes. El Tesoro buscaría refinanciar vencimientos en la licitación de hoy para mantener a raya la cantidad de dinero

La suba de la nafta

Hoy se publica el dato de inflación de febrero: qué esperan los especialistas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) va a dar a conocer a cuánto corrieron los precios en el segundo mes. Los analistas consideran que el indicador oscilará entre 2,8% y 3 por ciento. Lo que espera Milei para después del primer trimestre

Hoy se publica el dato

Baja de precios de hasta 25% en autos 0 km: qué modelos se abarataron tras la reducción de impuestos

El recorte impositivo se tiene que trasladar a los valores para que valga la pena la medida. Los vehículos más caros bajaron entre un 12 y un 25%, pero arrastraron a modelos que no estaban alcanzados por “internos”

Baja de precios de hasta

Mercados volátiles: cuál es el dato global que inquieta a los inversores y proyecta una inflación más elevada

El aumento de combustibles, producto del conflicto en Medio Oriente, genera incertidumbre respecto a la dinámica inflacionaria futura. Por qué los activos argentinos capean mejor la tormenta que el resto de la región

Mercados volátiles: cuál es el

Ranking mundial: la Argentina se posiciona como el segundo país con mayor cantidad de dólares fuera del sistema

El Banco Central reveló que los argentinos mantienen cerca de USD 250.000 millones al margen del circuito formal, una cifra superada solo por Rusia. El plan del Gobierno para sacar esos billetes del colchón

Ranking mundial: la Argentina se
DEPORTES
Marco Trungelliti avanza en Kigali,

Marco Trungelliti avanza en Kigali, el Challenger africano que ganó en 2024

Los mejores memes y reacciones en las redes tras el empate de Boca Juniors con San Lorenzo: Claudio Úbeda y Weigandt, los elegidos

10 frases de Úbeda tras el empate de Boca Juniors: los silbidos, el dardo a San Lorenzo y por qué no hizo más cambios

Tras el empate entre Boca y San Lorenzo, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

El Inter Miami de Messi igualó 0-0 ante Nashville por el partido de ida de los octavos de la Concachampions

TELESHOW
El tierno posteo de Indiana

El tierno posteo de Indiana Cubero a su novio Thiago Silvero para celebrar sus tres meses de amor: “Mi vida”

Gran Hermano: quiénes fueron los siete participantes que salieron de placa antes de la gala de eliminación

Dalma Maradona recordó el día en que su padre Diego hizo realidad su sueño de conocer a los Backstreet Boys

La contundente decisión que tomó Gran Hermano tras los comentarios racistas de Carmiña hacia Mavinga

Dos participantes fueron eliminados de MasterChef y se despidieron entre lágrimas y confesiones

INFOBAE AMÉRICA

Centroamérica y República Dominicana muestran

Centroamérica y República Dominicana muestran su músculo exportador en Panamá durante Expocomer 2026

Fernanda Laguna: “El arte es como una de esas máquinas del pasado que no se sabe para qué sirven”

Los libros que eligió Daniel Divinsky, el editor de Mafalda: promesa cumplida

Los actores escandinavos se hacen notar en los Oscar y la industria del cine global

Por qué la conciencia sigue siendo el mayor misterio de la ciencia