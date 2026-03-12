El gobierno porteño busca financiamiento por USD 1.350 millones para la Línea F de subte

Proyecto de la Línea F

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley para pedir la autorización de financiamiento por hasta USD 1.350 millones para la construcción de la Línea de subte F, a fin de mejorar el sistema de transporte.

El proyecto enviado por el gobierno de Jorge Macri precisa que “la autorización comprende contraer uno o más empréstitos, de forma directa, indirecta o subsidiaria, con organismos multilaterales, bilaterales y regionales de crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo o cualquier otra institución financiera local o internacional, y emitir títulos de deuda en el mercado local e internacional, por hasta la suma total de USD 1.350 millones, o su equivalente en pesos argentinos u otras monedas o unidades de valor”.

Agrega que “el destino del financiamiento será la construcción integral de la Línea F de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comprende la ingeniería, la construcción (obras e instalaciones) y el equipamiento correspondiente, cuyo llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional se encuentra actualmente en trámite”.

Vale recordar que la Ciudad ya había hecho una colocación de deuda internacional en noviembre por USD 600 millones a una tasa del 7,8%. En ese entonces destacaron que se logró obtener ofertas por USD 1.700 millones, casi el triple de lo que se terminó emitiendo.

La nueva línea tendrá un recorrido de 9,8 km de extensión y unirá los barrios del sur y el norte de la Ciudad, permitiendo la combinación con las otras seis líneas de subte existentes.

“Esta inversión permitirá la densificación y transversalidad de la red en el micro y macrocentro, para una mejor y más eficiente respuesta a la demanda de pasajeros”, aseguran desde el gobierno porteño.

La iniciativa surge en un contexto en que la Ciudad enfrenta importantes desafíos en términos de urbanización, movilidad, sostenibilidad ambiental e inclusión social.

Las estimaciones oficiales indican que la Línea F podría convertirse en la de mayor demanda de toda la red de subterráneos porteña. De acuerdo con las proyecciones, el nuevo trazado registraría entre 235.000 y 392.000 transacciones diarias una vez que entre en funcionamiento y se integre plenamente a la red de la Ciudad.

Además, la puesta en marcha de la línea implicaría una redistribución de los flujos de pasajeros dentro del sistema y una reconfiguración de los servicios de transporte en superficie.

Así será el recorrido de la Línea F

La construcción de la Línea F se realizará en dos etapas. La primera contemplará seis estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán. La segunda fase extenderá el recorrido hasta completar un total de once estaciones.

El proyecto apunta a optimizar la conectividad entre el norte y el sur de la ciudad, aliviar la demanda de la Línea C y favorecer la combinación con otras líneas de subte y el Ferrocarril Roca. El trayecto atravesará barrios como San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás y Recoleta.

La Línea F forma parte de un plan integral de modernización del transporte, que contempla también obras en el Premetro y la incorporación de dos líneas de TramBUS eléctrico.

Este sistema combina la capacidad del subte con la flexibilidad del Metrobus. Las nuevas líneas enlazan barrios del norte y del sur de la ciudad mediante recorridos transversales, con carriles exclusivos y semáforos sincronizados, lo que permite reducir los tiempos de viaje hasta un 40%.

El TramBUS 1 (T1) une la Costanera, a la altura del Aeroparque, con el Centro de Trasbordo Sáenz, atravesando Palermo, Caballito, Boedo y Nueva Pompeya. El TramBUS 2 (T2) conecta Belgrano C con San Pedrito, y pasa por Villa Urquiza, Villa del Parque y Flores.