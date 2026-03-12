Economía

El gobierno porteño busca financiamiento por USD 1.350 millones para la Línea F de subte

Los fondos se utilizarán para la ingeniería, construcción y adquisición del equipamiento necesario. La autorización fue enviada a la Legislatura

Guardar
Proyecto de la Línea F
Proyecto de la Línea F

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley para pedir la autorización de financiamiento por hasta USD 1.350 millones para la construcción de la Línea de subte F, a fin de mejorar el sistema de transporte.

El proyecto enviado por el gobierno de Jorge Macri precisa que “la autorización comprende contraer uno o más empréstitos, de forma directa, indirecta o subsidiaria, con organismos multilaterales, bilaterales y regionales de crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo o cualquier otra institución financiera local o internacional, y emitir títulos de deuda en el mercado local e internacional, por hasta la suma total de USD 1.350 millones, o su equivalente en pesos argentinos u otras monedas o unidades de valor”.

Agrega que “el destino del financiamiento será la construcción integral de la Línea F de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que comprende la ingeniería, la construcción (obras e instalaciones) y el equipamiento correspondiente, cuyo llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional se encuentra actualmente en trámite”.

Vale recordar que la Ciudad ya había hecho una colocación de deuda internacional en noviembre por USD 600 millones a una tasa del 7,8%. En ese entonces destacaron que se logró obtener ofertas por USD 1.700 millones, casi el triple de lo que se terminó emitiendo.

La nueva línea tendrá un recorrido de 9,8 km de extensión y unirá los barrios del sur y el norte de la Ciudad, permitiendo la combinación con las otras seis líneas de subte existentes.

“Esta inversión permitirá la densificación y transversalidad de la red en el micro y macrocentro, para una mejor y más eficiente respuesta a la demanda de pasajeros”, aseguran desde el gobierno porteño.

La nueva línea tendrá un
La nueva línea tendrá un recorrido de 9,8 km de extensión

La iniciativa surge en un contexto en que la Ciudad enfrenta importantes desafíos en términos de urbanización, movilidad, sostenibilidad ambiental e inclusión social.

Las estimaciones oficiales indican que la Línea F podría convertirse en la de mayor demanda de toda la red de subterráneos porteña. De acuerdo con las proyecciones, el nuevo trazado registraría entre 235.000 y 392.000 transacciones diarias una vez que entre en funcionamiento y se integre plenamente a la red de la Ciudad.

Además, la puesta en marcha de la línea implicaría una redistribución de los flujos de pasajeros dentro del sistema y una reconfiguración de los servicios de transporte en superficie.

Así será el recorrido de
Así será el recorrido de la Línea F

La construcción de la Línea F se realizará en dos etapas. La primera contemplará seis estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán. La segunda fase extenderá el recorrido hasta completar un total de once estaciones.

El proyecto apunta a optimizar la conectividad entre el norte y el sur de la ciudad, aliviar la demanda de la Línea C y favorecer la combinación con otras líneas de subte y el Ferrocarril Roca. El trayecto atravesará barrios como San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás y Recoleta.

La Línea F forma parte de un plan integral de modernización del transporte, que contempla también obras en el Premetro y la incorporación de dos líneas de TramBUS eléctrico.

Este sistema combina la capacidad del subte con la flexibilidad del Metrobus. Las nuevas líneas enlazan barrios del norte y del sur de la ciudad mediante recorridos transversales, con carriles exclusivos y semáforos sincronizados, lo que permite reducir los tiempos de viaje hasta un 40%.

El TramBUS 1 (T1) une la Costanera, a la altura del Aeroparque, con el Centro de Trasbordo Sáenz, atravesando Palermo, Caballito, Boedo y Nueva Pompeya. El TramBUS 2 (T2) conecta Belgrano C con San Pedrito, y pasa por Villa Urquiza, Villa del Parque y Flores.

Temas Relacionados

CABAúltimas noticiasLínea FSubte

Últimas Noticias

Federico Furiase, secretario de Finanzas: “Están prácticamente cerrados los vencimientos de julio y enero del año que viene”

El reemplazante de Alejandro Lew aseguró que el BONAR 27 y otras fuentes de financiamiento que negoció el Gobierno permiten contar con los recursos para cubrir el próximo vencimiento por USD 4.200 millones y el primero de 2027

Federico Furiase, secretario de Finanzas:

Los gobernadores se mostraron otra vez alineados con Milei en Argentina Week: “No importan los partidos políticos”

Los mandatarios de provincias mineras y petroleras participaron en un evento que organizó IDEA en el Consulado argentino. Elogios al RIGI

Los gobernadores se mostraron otra

Crece la morosidad en las empresas: cuáles son los sectores más afectados, según un informe privado

La irregularidad en las carteras también refleja la heterogeneidad de la actividad económica

Crece la morosidad en las

Argentina Week en Nueva York: una oportunidad de estar en el radar de los inversores

Argentina presentó su renovado atractivo económico ante más de 200 ejecutivos y CEOs globales en Nueva York, con el objetivo de captar inversiones en energía, litio, tecnología, agro y economía del conocimiento, en el marco de una cooperación inédita con Estados Unidos

Argentina Week en Nueva York:

La producción petrolera de Venezuela subió un 10% y volvió a superar el millón de barriles por día

El país, que permitió la entrada de capital privado y extranjero en su industria mediante una reforma significativa de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, alcanzó un promedio de 1.021.000 bpd en febrero

La producción petrolera de Venezuela
DEPORTES
En el debut del Chacho

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto afrontará la única práctica y la clasificación de la carrera sprint del GP de China de F1: todo lo que hay que saber

El gol del argentino Joaquín Panichelli a los 72 segundos del partido de Racing de Estrasburgo por la Conference League

Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial por su “propia seguridad”

El motivo que dejó a Colapinto al borde de un escalofriante accidente en Australia: “Estaba seguro de que me iba a golpear”

TELESHOW
El comunicado de Mauro Icardi

El comunicado de Mauro Icardi sobre el divorcio con Wanda Nara tras la audiencia en Milán: “Un beso victorioso”

El tenso cruce entre la familia de Luana y su exnovio luego del derecho a réplica en Gran Hermano

La fuerte decisión que tomó el marido de Mavinga tras los dichos racistas en Gran Hermano: “Esto no es un juego”

El exabrupto de Ian Lucas luego de la eliminación de Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity

De Stranger Things a la Bombonera: Joe Keery revolucionó Buenos Aires antes su show en Lollapalooza

INFOBAE AMÉRICA

Reportan hallazgo de medicamento vencido

Reportan hallazgo de medicamento vencido valorado en más de 40 millones de lempiras en Honduras

Gremios periodísticos en Panamá rechazan reforma al derecho de réplica

El Salvador reporta impacto limitado del conflicto en Medio Oriente sobre la economía nacional

Retiran más de 550.000 autos por un problema que podría aumentar el riesgo de lesiones en caso de accidente

La peligrosa ingenuidad frente a Irán