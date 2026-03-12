Economía

Crece la morosidad en las empresas: cuáles son los sectores más afectados, según un informe privado

La irregularidad en las carteras también refleja la heterogeneidad de la actividad económica

La irregularidad en la cartera crediticia de las empresas subió a 2,7% en enero (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del comportamiento registrado en los préstamos a familias, las principales líneas de crédito no muestran aumentos bruscos en la morosidad. No obstante, los datos agregados pueden dar una idea de estabilidad que no se replica en todos los sectores, según remarcó un informe de la consultora Analytica.

“La concentración del financiamiento en unas pocas grandes compañías tiende a suavizar los indicadores generales, pero al observar la composición del crédito por sectores, tamaños y cantidad de empresa, se evidencia que la mayoría enfrenta condiciones más adversas. Los grandes números esconden tensiones crecientes en el entramado productivo”, precisó el documento.

La irregularidad en la cartera crediticia subió a 2,7% en enero, lo que representa un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto a diciembre. El mayor aumento se observó en los créditos catalogados con problemas o riesgo medio.

El informe señala que el 42% del crédito total está concentrado en solo el 0,3% de las sociedades jurídicas consideradas grandes empresas. El resto de las sociedades, que representan el 99,7%, acumulan el 58% de la deuda.

Irregularidad de cartera financiera en
Irregularidad de cartera financiera en alza para familias y empresas (Analytica)

El comportamiento de la morosidad también muestra diferencias según el tamaño empresarial. Entre las grandes empresas, la mora se mantiene en niveles bajos, con 0,9%, debido a una mayor capacidad para gestionar necesidades de liquidez y un acceso más favorable a fuentes de financiamiento.

En cambio, las pymes, que enfrentan un mayor costo de fondeo y suelen depender del crédito para sostener sus operaciones de corto plazo, presentan una morosidad de 4%.

Si se observa la cantidad de empresas en mora, en enero el 12,9% de las sociedades jurídicas registró al menos una deuda irregular, mientras que un 3,4% presentó obligaciones en mora temprana.

Esto contrasta con los datos sobre saldos, donde el 96,1% de la deuda se mantuvo en situación normal. Esta diferencia se atribuye a la concentración de crédito en grandes empresas, cuyos indicadores positivos tienden a ocultar las dificultades que enfrentan organizaciones más pequeñas.

“La heterogeneidad también se ve presente cuando se analiza el crédito por sector. El fenómeno que se replica en los indicadores es el de una economía que funciona a dos velocidades”, explicó Analytica.

Los sectores de explotación de minas e hidrocarburos y la intermediación financiera lideran el nivel de actividad económica. Estos rubros están compuestos por un número reducido de empresas, en su mayoría de gran tamaño, lo que se traduce en deudas promedio más elevadas y tasas de morosidad inferiores al 1%.

Situación crediticia empresarial por sector
Situación crediticia empresarial por sector (Analytica)

Por otra parte, la industria manufacturera registró en enero una caída interanual del 3,2% y una tasa de morosidad del 3,6%. Dentro de este sector se observa una fuerte heterogeneidad según el perfil de las empresas.

En segmentos dominados por grandes compañías o multinacionales, como el refinamiento de petróleo, la irregularidad de cartera se ubica en 1,4%, mientras que entre los fabricantes de automotores la tasa desciende a 0,03%.

En cambio, ramas más atomizadas presentan niveles de morosidad considerablemente superiores: la confección de prendas de vestir muestra un 7,7%, los productores textiles alcanzan 7% y los fabricantes de muebles y colchones llegan a 7,9%.

Ramas más atomizadas presentan niveles
Ramas más atomizadas presentan niveles de morosidad considerablemente superiores: la confección de prendas de vestir muestra un 7,7%, los productores textiles alcanzan 7% y los fabricantes de muebles y colchones llegan a 7,9%

Estos sectores resultan especialmente afectados por la caída de la demanda y la reducción de aranceles a las importaciones. Destacan además casos como la molinería y el curtido de cuero y marroquinería, con tasas de irregularidad de 43,3% y 40,7% respectivamente.

Por el contrario, otros rubros con una gran cantidad de empresas, como los fabricantes de productos de metal y los elaboradores de alimentos, exhiben tasas de morosidad más bajas, de 1,9% y 1,1% respectivamente.

El sector de la construcción presenta una de las situaciones más críticas, con una irregularidad de cartera del 6,1%. Esta cifra se corresponde con un nivel de actividad en mínimos históricos, ubicándose 22,8% por debajo del promedio de 2023.

Entre los factores que inciden en este escenario se encuentran el aumento de los costos y el ajuste de la obra pública, cuyo gasto devengado se redujo 87,3%, según datos oficiales.

Así, la evolución de la morosidad empresarial refleja un escenario dispar, donde la estabilidad de los grandes jugadores convive con dificultades crecientes en el resto del tejido productivo.

