Baja de precios de hasta 25% en autos 0 km: qué modelos se abarataron tras la reducción de impuestos

Un año atrás se eliminó la escala 1 y en 2026 dejó de existir la escala 2, que penalizaba a los autos más caros. La baja de precios se da en todas las marcas y en algunos modelos que no lo pagaban también. (Imagen ilustrativa Infobae)

Como era previsible, la mayoría de los fabricantes e importadores que comercializan autos alcanzados por la segunda escala del impuesto interno —que se eliminará a partir del 1 de abril— anticiparon sus planes comerciales y aplicaron la correspondiente baja de precios.

Sin embargo, no solo bajaron los precios de los autos que tributarán menos, también empezaron a acomodarse los valores de los que estaban cerca de ese límite.

Hubo modelos que bajaron más y otros menos, algo que ya había adelantado Infobae que podía ocurrir. Nominalmente, el impacto debería ser próximo al 15,3%, pero la estrategia comercial de las marcas y el posicionamiento de sus productos hizo que algunos tengan una baja mayor al 25% y otros quedaran más cerca del 10 por ciento.

Con esta medida, se completa el plan de eliminar definitivamente este impuesto que se había reinstaurado en 2020 y que tenía dos escalas. La más baja, la escala 1, que impactaba en los autos de franja media del mercado con un 20%, se suspendió en febrero de 2025. Ahora, con la eliminación de la escala 2, que había bajado un año atrás del 35% al 18%, se pudieron bajar los precios de los autos más caros.

El Ford Bronco Badlands fue uno de los primeros modelos en reducir su precio, incluso 24 horas antes que se eliminara el impuesto al lujo en el Congreso. (Foto Orly Cristófalo)

La sucesión de anuncios

Las dos primeras marcas que habían anunciado bajas de precio fueron Stellantis y Ford. Ambas lo hicieron antes que se aprobara la Ley de Reforma Laboral, que en un capítulo impositivo tenía contenida la eliminación de impuestos internos a los automóviles.

Stellantis dio un primer paso bajando el precio del DS7 E-Tense, la versión híbrida enchufable del C-SUV de lujo francés, que pasó de USD 90.000 a USD 72.000, una baja del 20 por ciento. Todavía no se publicaron novedades con los Jeep Wrangler y Grand Cherokee, que bajarán de precio en Abril.

Ford, por su lado, combinó la baja de internos y el acceso a unidades sin arancel para los vehículos que vienen importados de Estados Unidos, y que por el acuerdo comercial que se reglamentará este mes en el Congreso tendrá un cupo de 10.000 unidades para todos los fabricantes, y bajó los precios de tres modelos.

Los modelos que aprovecharon ambas bajas son el Ford Mustang Dark Horse, que baja un 22%, pasando de USD 97.000 a USD 75.000; el Mustang GT un 27,7%, ya que su precio de USD 90.000 pasará a ser de USD 65.000; y el Ford Bronco Badlands lo hace en un 26% al bajar de USD 100.000 a 74.000 dólares.

Por otro lado, las Ford F-150 bajaron USD 10.000 por el acuerdo comercial, de modo tal que la Lariat Híbrida pasó de USD 90.000 a USD 80.000, Tremor de USD 95.000 a USD 85.000, y Raptor de USD 115.000 a 105.000 dólares.

Lexus bajó un 13,3% los precios de sus autos alcanzados por el impuesto, que alcanzaba a 7 modelos. REUTERS/Carlos Osorio

Toyota también adelantó la baja de precios a marzo para sus modelos propios y los de la marca de lujo Lexus. En Toyota la baja se aplica a Crown, que pasa de USD 93.000 a USD 80.500 y en Land Cruiser que pasa de USD 189.300 a 164.000 dólares.

En Lexus, por otro lado, son siete los modelos. El de menor precio es el RX 350 F Sport que pasó de USD 107.900 a USD 93.500, mientras que el más costoso, el Lexus LS 500h Exclusive, pasó de USD 284.400 a 246.400 dólares. En general, la baja fue del 13,3% para ambas marcas.

Mercedes-Benz es una de las marcas que más modelos modifica en sus precios desde abril. Entre los autos convencionales y los de AMG son 20 modelos los que bajan de precio. La mayoría de los autos bajaron un 13%, aunque algunos tuvieron una quita mayor. Del total de la lista de productos, 10 modelos estaban debajo del impuesto interno y no cambiaron sus precios.

Como referencias, 16 modelos bajaron un 13%, el AMG C43 bajó un 14%; el GLC 300 4MATIC Coupé bajó un 17,9%; el GLE 450 4MATIC bajó un 19,5%; y el AMG GLE 53 Coupé tuvo la mayor reducción de precio, pasando de USD 240.000 a USD 179.900, lo que representó una baja del 25 por ciento.

El Audi Q6 e-tron es el modelo que mayor baja de precios tiene en la marca tras la eliminación del impuesto interno. Este modelo bajó un 17,1%. (Audi Argentina)

Otra marca alemana premium, Audi, también publicó su nueva política comercial para este mismo mes de marzo adelantándose a la entrada en vigencia de la ley que elimina el impuesto al lujo. En este caso son 16 modelos los que bajaron en promedio 12,3 por ciento. Hubo 10 autos que bajaron un 11,5%, otros 5 que bajaron un 12,9% y un modelo, el Audi Q6 50 e-tron Performance que tuvo la mayor reducción, ya que bajó de USD 154.600 a USD 128.200, es decir un 17,1 por ciento.

Siguiendo con las marcas alemanas, Porsche comunicó este lunes sus ajustes de precio a la baja. Los SUV deportivos Macan y Cayenne bajaron un 15%, quedando en USD 118.00 y USD 162.800, Panamera y Taycán bajaron un 18%, y en la línea 911 la baja llegó a un 19%. Así, el 911 Carrera quedó ahora en USD 266.700 y el 911 Carrera 4S en 334.800 dólares.

BMW completa la oferta de autos premium y deportivos alemanes y también publicó este miércoles su lista de precios vigente con la eliminación del impuesto interno. Son 24 modelos los que bajaron de precio, pero no todos por la eliminación del impuesto sino también por el reacomodamiento de toda la gama para mantener una escalera razonable. Los afectados por el impuesto bajaron entre un 4% y un 19%, con algunos modelos que tuvieron reducciones intermedias del que fueron desde el 9% y el 13 por ciento.

El modelo que más bajó fue el X4 xDrive 30i en un 19%, aunque no es el más caro de la marca, que es el X6M Competition, que pasó de USD 264.900 a 234.900 dólares. También un modelo de MINI que estaba alcanzado por el impuesto al lujo bajó su precio dentro del BMW Group, es el MINI Aceman SE, modelo 100% eléctrico, que tuvo una reducción del 10% pasando de USD 69.990 a 62.990 dólares.

El Nuevo Volkswagen Tiguan 2026, uno de los modelos que redujo su precio en marzo tras la eliminación del impuesto interno y el reacomodamiento del mercado automotor en Argentina, se muestra elegante en un entorno moderno. (Volkswagen Argentina)

El esperado impacto indirecto

Del mismo modo que BMW bajó el precio de algunos modelos que no pagaban el impuesto interno, pero lo hizo para mantener una escala lógica en el total del portafolio de vehículos para que los que bajaron de precio no queden muy cerca de los que quedaron fuera de la medida, Volkswagen Argentina tomó la decisión de readecuar el precio de dos modelos que se encontraban ante una situación similar.

Este miércoles se dio a conocer que el Volkswagen Vento GLI baja un 7% y pasa de $77.818.800 a $72.746.050, mientras que las dos versiones del SUV Tiguan tienen una reducción de precios del 9%, con el Tiguan Life 250TSI que costaba $84.320.800 y ahora se vende en $77.574.100, y el Tiguan R-Line 250TSI, que pasó de $88.748.800 a los actuales 81.647.800 de pesos.

Asimismo, aunque no representa una baja de precios directa para los consumidores, se tomó la decisión de mejorar los incentivos tácticos para la línea de pick-up Amarok, lo que permitiría, en caso que los concesionarios deseen utilizarlos a tal efecto, mejorar las condiciones para la venta de este modelo.