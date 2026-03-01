Baja de precios de hasta USD 26.000 en autos 0 km: una marca anunció los nuevos valores ante la reducción de impuestos

Ford anunció una baja de precios de hasta USD 26.000 en determinados modelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cada vez que te comprás un auto le estás comprando otro al Estado”, dicen los tributaristas. Los propios fabricantes se defienden de una acusación popular diciendo: “Nosotros no somos los malos de la película. Bajen los impuestos y los precios van a bajar”.

Algunas horas antes de que comenzara el debate final en el Senado para aprobar la ley de Reforma Laboral, Ford Argentina tomó su decisión y salió a comunicarla. “Queremos poner luz ante tanta especulación. Que los usuarios vean claramente el impacto que tiene una quita de impuestos o aranceles. Si se sanciona la ley y se eliminan los impuesto internos no esperaremos a que esté promulgada, desde marzo aplicaremos la baja de precios, y también la que corresponderá en los modelos que traemos desde Estados Unidos y entrarán al cupo del acuerdo comercial”, dijo Marcelo Ramos, director de Comunicaciones de la marca a Infobae.

El Ford Bronco V6 es uno de los modelos más caros de Ford, bajó un 26%, de USD 100.000 a USD 74.000

Los modelos impactados por una o ambas modificaciones de precio son siete: las Ford F150 Lariat Híbrida, Tremor y Raptor; los dos Ford Mustang V8, el Dark Horse y el GT, y el SUV Ford Bronco Badlands V6.

En el caso de las pick-up, la baja es de USD 10.000 y no es de ahora, empezó en diciembre, apenas se conoció en detalle el impacto que tendría el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Ford anunció que esa baja se mantiene y que se trata de USD 10.000 porque como el acuerdo es por un cupo de 10.000 unidades anuales, y se asigna por “orden de llegada” al puerto, existe una real posibilidad de tener algunas unidades que no entren al cupo.

Las Ford F150 ya habían bajado USD 10.000 en diciembre cuando se anunció el acuerdo comercial con Estados Unidos

“No podemos tener dos precios distintos. El de las F150 del cupo y el de las que no entran. Ponderamos el impacto en todas las pick-up que entren y aplicamos un descuento calculado promedio”, explicó Ramos.

De este modo, el precio vigente para la Ford F150 se mantiene. La versión Lariat Híbrida bajó de USD 90.000 a USD 80.000, la Tremor pasó de USD 95.000 a USD 85.000 y la versión más extrema, la Raptor, ahora cuesta USD 105.000 frente a los USD 115.000 publicados en noviembre.

Los dos modelos de Ford Mustang tuvieron la doble de precio por impuestos internos y arancel extrazona, con retracciones de un 22% y un 26%

Sin embargo, como el impuesto interno que se eliminó con la reforma laboral resulta en una doble reducción de precio para los otros modelos, la baja es más significativa en los otros dos. El Mustang Dark Horse tendrá una baja del 22%, pasando de USD 97.000 a USD 75.000; el Mustang GT reducirá su precio más aún, un 27,7%, ya que su precio de USD 90.000 pasará a ser de USD 65.000; en tanto que Bronco Badlands reducirá su precio un 26% al bajar de USD 100.000 a 74.000 dólares.

El mismo viernes a última hora, Toyota contestó a este medio que “la reducción de impuestos se verá reflejada en los precios a nuestros clientes. Próximamente, con la promulgación de la medida, informaremos los precios de los modelos afectados por el impuesto interno”, que impactarán sobre el Toyota Crown híbrido (USD 93.000) y sobre Land Cruiser 300 (USD 189.300), pero también sobre más de la mitad de los modelos de la marca premium Lexus.

Stellantis también se adelantó a la eliminación de “internos”, y decidió bajar el precio del DS7 E-Tense, el modelo híbrido enchufable del C-SUV de lujo francés, que pasó de USD 90.000 a USD 72.000, una baja del 20 por ciento. Ahora tendrá que comunicar su nueva lista para Jeep Wrangler (USD 119.000 y USD 126.000 en sus dos versiones) y Jeep Grand Cherokee (USD 133.700).

Ernesto Cavicchioli, presidente de la cámara de importadores, dijo que toda baja de precios por reducción de impuestos es una buena noticia, aunque sea en un segmento alto de autos

“Siempre es una buena noticia que se puedan bajar los precios. Pero una cosa es bajarlos porque hay poca demanda y se debe vender más, y otra porque se quitaron impuestos", dijo Ernesto Cavicchioli, CEO de Hyundai y presidente de la CIDOA, la cámara que nuclea a los importadores oficiales de marcas que no producen autos en Argentina.

“No importa que sean los autos más caros o los importados desde determinada región donde los precios son más altos como Europa o Estados Unidos. Una baja siempre genera movimientos alrededor y esa es una buena noticia”, concluyó.