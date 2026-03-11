Economía

Otra marca automotriz está cerca de vender su operación en la Argentina

Se trata de Nissan, que negocia con dos grupos económicos locales, siguiendo el camino que recorrió Mercedes-Benz en 2025. La transformación es global y excede la coyuntura argentina

Aún siendo una de las tres marcas que tuvo crecimiento en ventas en el primer bimestre de 2026, la operación de Nissan en Argentina estaría cerca de ser vendida a un grupo empresario nacional

Aunque sus ventas subieron un 17% y es una de las únicas tres marcas que pueden mostrar números positivos del primer bimestre de 2026 en comparación con el inicio del ejercicio anterior, los rumores sobre una posible venta de la operación comercial de Nissan Argentina se hacen cada vez más fuertes.

La reorganización de la marca comenzó el año pasado, cuando se anunció el cese de la producción nacional de pick-ups en Córdoba, donde compartía una línea de montaje dentro de las instalaciones de Renault Argentina con el dueño de casa, para fabricar conjuntamente las Nissan Frontier y la Renault Alaskan. Pero los cambios continúan.

Se tercerizaron las operaciones en otros países vecinos como Perú y Chile, e incluso se redujo en México, donde cerraron una de las dos plantas que tenían activas. La reestructuración llegó también a Japón, donde interrumpieron la producción en una de sus fábricas en su propio país.

En 2 años cambió el escenario para Nissan. Argentina fabricaba la pick-up Frontier y la exportaba a Chile. Hoy Chile ya no tiene filial oficial sino una tercerización de la operación comercial y Argentina no fabrica más en el país.

Desde octubre pasado ya no se construyen vehículos Nissan en la Argentina. Las Frontier que se venden son parte del stock que quedó de Córdoba. Las nuevas Frontier llegarán desde México en el segundo semestre del año, del mismo modo que vienen los modelos Sentra y Versa. Los Kicks y Kicks Play, al igual que los nuevos Nissan Kait que entrarán este año, vienen desde Brasil, y los X-Trail se importan desde Japón.

Según develó el sitio A rodar post, las conversaciones para vender la operación comercial de Nissan en Argentina estarían avanzadas, en un esquema similar al que tuvo Mercedes-Benz Argentina con Prestige Auto el año pasado para la comercialización de los modelos de alta gama de la marca alemana.

Las negociaciones para la venta se están llevando a cabo con el Grupo Simpa, importador de motos en la actualidad, el cual podría hacer una alianza estratégica con otro grupo económico fuerte como es Tagle, con histórica participación en el rubro automotor a través de una cadena de concesionarios tanto de Renault como de Nissan. Incluso, habría habido más de una alternativa, aunque la otra gestión que se estaba evaluando se cayó hace algunas semanas.

Ricardo Flammini tuvo la difícil tarea de administrar la crisis de Nissan global en Argentina, Chile y Perú. Por ahora solo queda la operación local que está en vías de finalizar

Si bien todavía no hay nada cerrado, según pudo saber Infobae hay avanzadas conversaciones para concretar la operación, que tomaría un formato similar al que ya se concretó en Chile y Perú.

“Esto no es nuevo. Empezó hacia fines de año pasado, incluso con ejecutivos de alto rango a nivel regional que vinieron a Argentina para participar de algunas reuniones”, dijeron fuentes vinculadas a Nissan.

Según la información que publicó el mencionado sitio especializado, la transición entre Nissan y el nuevo grupo se concretaría entre los meses de julio y septiembre. “Sabemos que están trabajando, pero nadie confirma nada todavía. Hace tres meses están haciendo la transición y resolviendo lo referido a recursos humanos de ambas partes”, confirmó un empresario que tiene vinculación con la compañía japonesa.

Desde la marca no dieron mayores explicaciones. “No hacemos comentarios sobre rumores”, fue la única respuesta que dio Nissan ante la consulta de este medio. Asimismo, desde Grupo Simpa respondieron que “no tenemos información para compartir al respecto”.

En diciembre de 2024, el director general de Nissan, Makoto Uchida (izquierda), y el de Honda, Toshihiro Mibe (derecha), anunciaron un Memorando de Entendimiento para fusionar ambas compañías. En febrero se dio por cancelado el proyecto. (AP Foto/Eugene Hoshiko, archivo)

Muchos cambios en poco tiempo

La reorganización de Nissan a nivel mundial empezó con la finalización de la alianza con Renault, con la que actualmente solo quedaron programas individuales para productos específicos.

“Tenemos una especie de asociación con Nissan, que consiste en compartir una planta industrial en India, o producir autos Nissan en nuestras instalaciones eléctricas en Francia”, dijo este martes Fabrice Cambolive, presidente de Renault a nivel mundial durante una rueda de prensa con medios argentinos durante el lanzamiento del nuevo programa futuREady en Francia.

Después de varias negociaciones con Honda, e incluso un Memorando de Entendimiento que se había firmado en diciembre de 2024 para avanzar en una fusión, esta alternativa quedó descartada un año atrás, en febrero de 2025, ante la negativa de los ejecutivos de Nissan de aceptar que Honda quedara como la empresa matriz y Nissan la subsidiaria a través de un intercambio de acciones.

El proyecto, que buscaba convertir a esta fusión en el tercer holding automotriz más grande del mundo detrás de Toyota y Volkswagen, se dio por finalizado, y cada compañía siguió adelante por su propia cuenta.

Sin embargo, esta situación refleja el momento por el que pasa Nissan en todo el mundo, lo que permite entender que una decisión como la de retirarse como filial de la casa matriz no tiene relación con la coyuntura argentina, sino con una marca que está mutando en todo el mundo.

