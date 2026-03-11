Jubilados: el beneficio gratuito de Pami que tienen disponible todos los afiliados en 2026

La cobertura de productos esenciales abarca a más de cinco millones de personas mayores en todo el país

En 2026, PAMI sostiene una prestación gratuita accesible para todos los afiliados que reúnan determinados requisitos médicos, con el objetivo de facilitar el acceso a insumos fundamentales y optimizar la experiencia de sus beneficiarios. Esta iniciativa incluye no solo la cobertura anual de anteojos, sino también la entrega de productos esenciales como colchones antiescaras, inodoros portátiles, trapecios y pañales, todos gestionables mediante canales digitales y presenciales.

El Programa de Atención Médica Integral, conocido como PAMI, estructura su oferta de beneficios bajo la premisa de universalidad y acceso simplificado. Los afiliados pueden solicitar lentes gratuitos para visión cercana, lejana o bifocales una vez al año, siempre que cumplan con la indicación médica correspondiente. El trámite se realiza de forma digital, sin necesidad de concurrir a una agencia, y permite que tanto el afiliado como un apoderado lleven adelante la gestión.

El proceso para acceder a los anteojos gratuitos comienza con la atención de un médico oftalmólogo, quien debe generar una Orden Médica Electrónica (OME) a nombre del beneficiario. Esta orden debe incluir la prescripción del anteojo, la firma, el sello aclaratorio de especialidad médica y el número de matrícula del profesional. La validez de la receta electrónica es de 150 días. En casos donde el afiliado requiere lentes bifocales por primera vez, se solicita una escala específica, denominada FIN, según el criterio de cada agencia.

Una vez obtenida la indicación médica, el afiliado tiene la posibilidad de elegir cualquier óptica incluida en la cartilla de PAMI, sin restricciones geográficas dentro del territorio nacional. Si la persona no puede trasladarse, un familiar o apoderado puede realizar el trámite, siempre que presente la documentación correspondiente. La gestión no exige la impresión de la receta, ya que la orden médica permanece disponible en el sistema digital de la entidad y es accesible tanto para el prestador médico como para la óptica.

Beneficiarios de PAMI pueden solicitar anteojos gratuitos y otros insumos esenciales mediante una gestión digital simplificada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite se completa en la óptica seleccionada, donde el beneficiario presenta la orden electrónica y elige entre los modelos de armazón disponibles. La fabricación de los lentes suele demorar entre 7 y 20 días. Todo el procedimiento busca reducir los desplazamientos de los afiliados y eliminar las filas en las agencias, priorizando la atención ágil y la comodidad.

Además de anteojos, PAMI amplía en 2026 la entrega gratuita de insumos esenciales, con un sistema de gestión que elimina trámites presenciales innecesarios y favorece la entrega domiciliaria. La entidad garantiza la provisión de colchones antiescaras, inodoros portátiles, trapecios y pañales, productos que cubren necesidades de movilidad y cuidado diario de más de cinco millones de beneficiarios en todo el país.

Dentro del programa de accesorios, el colchón antiescaras apunta a pacientes con inmovilidad severa o riesgo de lesiones cutáneas. El inodoro portátil se dirige a personas con dificultades de movilidad o comorbilidades que impiden el uso de sanitarios convencionales. El trapecio se presenta como una herramienta para facilitar el cambio de posición en cama y la atención domiciliaria, aportando bienestar físico.

La gestión de estos insumos, según la información oficial, requiere la presentación de una Orden Médica Electrónica. En ausencia de este documento, el afiliado puede presentar su Documento Nacional de Identidad, una orden médica manual y un resumen de historia clínica que incluya peso y talla. El trámite puede completarse de manera digital desde cualquier dispositivo o de forma presencial en las agencias, donde se sugiere solicitar turno para agilizar la atención.

El acceso a pañales y apósitos se encuentra comprendido dentro del programa HAD (Higiénicos Absorbentes Descartables), que implementa la entrega mensual sin costo mediante un sistema puerta a puerta. Los beneficiarios deben estar incluidos en el padrón del programa, presentar DNI, credencial de afiliación y una receta electrónica vigente emitida por el médico de cabecera, donde se detalla el diagnóstico, la cantidad requerida y los datos de contacto.

El volumen de pañales entregados varía según el nivel de incontinencia: la provisión mensual puede ser de 30, 60 o 90 unidades. Cuando la demanda supera las 90 unidades, la solicitud pasa a revisión del Nivel Central de PAMI. El esquema de entrega contempla un plazo de hasta 30 días posteriores al pedido anterior, con la posibilidad de una segunda visita al domicilio si la primera no se concreta, y un plazo adicional de 72 horas para el nuevo intento.

El programa HAD facilita la entrega domiciliaria de pañales y apósitos sin costo para los afiliados que lo requieran

La estructura del sistema permite que familiares o apoderados gestionen los trámites en nombre del afiliado, función clave para personas con movilidad reducida o dificultades en el manejo digital. El canal digital reduce los tiempos de espera y elimina la necesidad de traslados, aunque la alternativa de atención presencial se mantiene para quienes lo prefieran.

El procedimiento para obtener anteojos sin costo inicia con la solicitud de un turno con un oftalmólogo de PAMI. Tras la consulta, el afiliado recibe una Orden Médica Electrónica emitida por el profesional, la cual debe presentarse en una óptica adherida al programa. En la óptica, el beneficiario selecciona el armazón y el establecimiento procede a fabricar los lentes según la indicación médica. El retiro de los anteojos no requiere un nuevo turno. Para facilitar la localización de ópticas, la obra social dispone de un buscador en línea con filtros por provincia, ubicación y tipo de servicio óptico.

El padrón actualizado y la información sobre procedimientos y requisitos pueden consultarse en el sitio web oficial de la entidad y en los canales de atención habilitados. La entrega domiciliaria, especialmente en el caso de pañales y apósitos, representa una mejora en la logística de provisión, ya que elimina intermediarios y automatiza el proceso.

La provisión de insumos está sujeta a controles médicos y administrativos que buscan garantizar que los productos lleguen a quienes los necesitan. La documentación exigida persigue asegurar tanto la trazabilidad como la correcta asignación de recursos, ajustándose a las indicaciones de profesionales y a los datos personales actualizados de cada beneficiario.

La combinación de gestión digital y presencial configura una estrategia integral para responder a la demanda de una población en crecimiento. La atención ágil y la reducción de desplazamientos redundan en una experiencia más eficiente y segura para los afiliados, quienes pueden acceder a los beneficios desde cualquier punto del país, incluidos los lugares más alejados de los centros urbanos.

La entrega de productos esenciales y la cobertura de anteojos gratuitos se enmarca en una política de acceso universal que busca aliviar la economía de las personas mayores. El alcance nacional del programa y la variedad de productos ofrecidos consolidan la cobertura de PAMI como uno de los sistemas de asistencia más amplios del país.

La gestión digital, mediante la plataforma oficial, simplifica el proceso y permite que los afiliados o sus representantes puedan realizar los trámites desde un celular, una tablet o una computadora. A la vez, la posibilidad de realizar el trámite en persona permanece disponible, con la recomendación de solicitar turno para una atención más rápida.

El procedimiento implementado por PAMI en 2026 estructura una respuesta integral a las necesidades de sus afiliados, apoyándose en herramientas tecnológicas y en la coordinación con prestadores de ópticas y profesionales de la salud. La cobertura de los insumos, la entrega en domicilio y la gestión ágil configuran un modelo que prioriza la comodidad y la seguridad de los beneficiarios.