Guerra en Medio Oriente: el CEO de Lego anticipó qué pasará con los precios de los juguetes tras la suba del petróleo

El precio internacional del barril de crudo aumentó más de 60% tras el inicio de la operación Epic Fury (Reuters)

La volatilidad en los mercados internacionales resultado de la Guerra en Medio Oriente impacta directamente en las estrategias de las grandes compañías de juguetes. Lego Group, fabricante de los conocidos bloques de construcción, experimenta actualmente el efecto de la suba del precio del petróleo. El CEO de la firma, Niels B. Christiansen, explicó que el incremento en el costo del crudo podría trasladarse a los precios de sus productos si la situación persiste o se agrava.

En una entrevista con Yahoo Finance, Christiansen sostuvo que el precio del petróleo representa un insumo clave para la elaboración de los bloques, ya que la materia prima principal surge de derivados del crudo. El ejecutivo detalló que la compañía suele protegerse a corto plazo mediante contratos, lo que otorga cierta inmunidad ante fluctuaciones momentáneas. Sin embargo, advirtió que si la tendencia se extiende en el tiempo, el impacto sobre los costos de producción puede volverse considerable. “Consideramos el petróleo como un costo de materia prima. Subimos precios cuando el petróleo sube. Todo depende de si el cambio es temporal o prolongado. A corto plazo, estamos cubiertos por contratos, pero si la situación se mantiene, afecta nuestros costos”, afirmó Christiansen.

La guerra entre Estados Unidos e Irán intensificó la volatilidad del mercado energético internacional. Desde el inicio de la operación militar denominada Epic Fury, el precio del crudo aumentó más de 60%. El barril alcanzó los 85,01 dólares, según la cotización de la Bolsa Mercantil de Nueva York. Esta suba incide en toda la cadena de valor de la industria del juguete, que depende en gran medida de materiales plásticos derivados del petróleo.

El CEO de Lego remarcó que la compañía atraviesa estos episodios como parte de la volatilidad global que afecta a diversas industrias. Recordó que episodios similares ocurrieron en años anteriores y que el grupo busca adaptarse a los cambios con estrategias flexibles. “Esto es parte de la volatilidad con la que lidiamos desde hace tres o cuatro años. Ya sucedió antes. Hay que ver cuán duradero y significativo resulta, pero impacta en nuestro costo de insumos”, señaló Christiansen.

Durante el último año, Lego logró un crecimiento de ventas del 12%, alcanzando los 83.500 millones de coronas danesas. El aumento abarcó todas las líneas de productos y permitió que la empresa cerrara el periodo con la mayor oferta de su historia. Entre las novedades que impulsaron el desempeño comercial se encuentran las colecciones inspiradas en la Fórmula Uno y los sets temáticos de flores. Además, la empresa expandió su red de tiendas y aumentó la capacidad de producción.

El CEO de Lego, Niels B. Chritiansen. atribuyó la posible suba de precios a los mayores costos del petróleo (Reuters)

El margen operativo de la compañía también registró un avance, con un incremento del 18% en la rentabilidad operativa y un crecimiento del 21% en la utilidad neta. Este desempeño se atribuye a inversiones focalizadas en nuevas aperturas y en la modernización de las plantas de fabricación. El portafolio diversificado y la apuesta por la innovación contribuyeron a consolidar la posición de Lego en el sector.

De cara al año próximo, Lego proyecta un crecimiento de ingresos de un solo dígito en porcentaje, según los pronósticos presentados durante la comunicación de resultados. Las utilidades netas se mantendrían en niveles similares a los de 2025, a pesar de los desafíos que plantea el contexto internacional y la presión sobre los costos.

El lanzamiento de nuevos productos se perfila como uno de los motores de la estrategia para 2026. Entre las apuestas más destacadas figura Lego Smart Play, una línea que incorpora experiencias de sonido en los bloques, abriendo posibilidades para una interacción más rica entre los usuarios y el producto. La empresa espera que la innovación impulse la demanda y compense parcialmente el efecto del encarecimiento de los insumos.

Christiansen enfatizó que la solidez de la marca y la capacidad de adaptación constituyen ventajas competitivas para enfrentar ciclos de volatilidad. “La marca se mantiene fuerte”, expresó el CEO. La diversificación del catálogo y la inversión en tecnología de producción forman parte de la respuesta de la firma frente a un escenario que combina incertidumbre económica con oportunidades de expansión.

Mientras la industria del juguete observa atentamente la evolución del conflicto en Medio Oriente y las consecuencias en los precios del petróleo, Lego ajusta sus previsiones y estrategias para sostener su desempeño. El impacto sobre los costos dependerá de la duración y magnitud de la crisis energética, un factor que el grupo monitorea de cerca.

El contexto desafiante no impidió que Lego concluyera el año con resultados positivos en ventas y rentabilidad. El crecimiento se apalancó en una oferta de productos ampliada y en la incorporación de tecnologías que buscan transformar la experiencia de juego. La compañía apuesta a que la innovación y la fortaleza de su marca le permitan atravesar las turbulencias actuales sin perder posiciones en el mercado global.