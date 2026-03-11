El economista Federico Poli advirtió que la Argentina está “ante un proceso de acelerada desindustrialización”

La industria argentina atraviesa una fase crítica. El cierre de fábricas, la reducción de trabajadores y la suspensión de actividades en empresas de distintos rubros marcan un escenario de fuerte retroceso para la actividad manufacturera. Este fenómeno se da en un contexto donde las políticas económicas, el atraso cambiario, la falta de crédito y la apertura comercial cobran protagonismo.

En este contexto, el economista Federico Poli, director de la consultora Sistémica, advirtió que la Argentina atraviesa un proceso de acelerada desindustrialización que afecta a empresas de todos los sectores y tamaños.

Según dijo en una entrevista en Infobae en Vivo, la situación no responde únicamente a factores sectoriales o puntuales de gestión empresarial, sino que corresponde a un fenómeno generalizado. “Publicamos en diciembre y actualizamos un cuadro con empresas que se achicaron o que cerraron o que están suspendiendo gente. La verdad es que atraviesa a todo el conjunto de los sectores industriales”, afirmó el especialista. La consultora recopiló datos de despidos que alcanzan a cientos de trabajadores en empresas textiles, automotrices, de autopartes, materiales de construcción, lácteos, alimentos y otras ramas productivas.

“No hay un problema sectorial ni microeconómico aislado; cuando mirás el conjunto y la cantidad de gente que queda en la calle, el fenómeno es mucho más amplio”, detalló Poli. El economista remarcó que los datos oficiales suelen igualar situaciones muy disímiles, ya que cuentan del mismo modo la apertura de una pequeña empresa de dos empleados y el cierre de una planta que emplea a centenares de personas. Para el director de Sistémica, esa forma de medir “compara peras con manzanas” y oculta el impacto real sobre el empleo.

Federico Poli, director de Sistémica, advierte sobre el impacto de la política macroeconómica en el sector industrial argentino

Según Poli, la explicación de este fenómeno se encuentra en la política macroeconómica vigente, que incluye un esquema de anclaje cambiario como herramienta antiinflacionaria. Al respecto, señaló: “La Argentina conoce las consecuencias de esos esquemas: Martínez de Hoz con la tablita, Domingo Cavallo con la convertibilidad en los ´90 y la primera etapa de Mauricio Macri con el inflation targeting del Banco Central”.

El impacto de China

A diferencia de episodios previos de apertura comercial, Poli subrayó que el escenario actual se agrava por la presencia de China como actor dominante en el comercio global y por la tendencia internacional al cierre de mercados. “Hoy la apertura con un tipo de cambio bajo se hace en un mundo que se está cerrando y con la emergencia de un jugador como China, que no existía antes. Ni Estados Unidos, ni Europa, ni Japón tenían la escala, los subsidios ni el capitalismo de Estado planificado y exitoso que tiene China, con salarios bajos y una moneda depreciada”, puntualizó.

El economista describió que el proceso de apertura e ingreso masivo de importaciones se produce en un contexto de mercado interno deprimido, atraso cambiario, falta de crédito y tasas de interés muy elevadas para la actividad productiva. “Aumentaste 53% las cantidades importadas del año pasado a este en un mercado achatado, con atraso cambiario y sin crédito. Para capital de trabajo, el crédito no existe y para bienes de capital, menos”, sostuvo. También cuestionó la naturalización de la falta de herramientas de financiamiento para empresas industriales.

Poli planteó que el Gobierno actual apuesta a la baja de la inflación como objetivo central y utiliza el anclaje cambiario como instrumento, lo que permite importar productos a precios locales muy bajos. Sin embargo, advirtió que esa estrategia destruye la competitividad de la industria local. “El atraso cambiario funciona como un impuesto a las exportaciones y un subsidio a las importaciones. Nosotros estamos subsidiando las importaciones”, explicó.

El director de Sistémica asoció la política económica con un intento de cambio de matriz productiva, orientado a sectores como Vaca Muerta, la minería, el agro y algunos servicios transables, con la expectativa de un nuevo ciclo exportador. Sin embargo, señaló que sectores como el textil, el calzado, la metalmecánica, los electrodomésticos y los materiales de construcción quedan fuera de esa estrategia. “No es deseable que la Argentina resigne su diversificación productiva ni su acumulación de capital de tanto tiempo y su tradición industrial en pos de una promesa ilusoria”, opinó.

Ante la comparación con otros países de la región, Poli remarcó que modelos como el de México se estructuran sobre la maquila y la integración con el mercado estadounidense, mientras que Brasil sostiene un esquema de política comercial más alineado con la Argentina en el marco del Mercosur. “Destruir es muy fácil, construir lleva mucho tiempo y es muy complejo”, afirmó.

Poli afirmó que gobiernos de distintos signos adoptaron el atraso cambiario como política de Estado, perjudicando históricamente a la industria nacional

Para el economista, la crisis industrial no responde a ineficiencias abstractas, sino a la confluencia de apertura comercial veloz, atraso cambiario y tasas de interés insostenibles para la producción. “Se están cerrando muchas plantas en sectores industriales diversos. Hay inversiones en capacidades empresariales y formación de recursos humanos que se pierden cuando una planta deja de ser viable por las condiciones macroeconómicas. No es porque sean ineficientes en abstracto”, advirtió.

Políticas para la reconversión

Poli también subrayó la ausencia de instrumentos de política para la reconversión de empresas y trabajadores. “No hay ningún instrumento para la reconversión, empezando por el crédito, pero siguiendo por la posibilidad de que los trabajadores que quedan desocupados puedan reciclarse o capacitarse, que pueda haber un seguro de desempleo”, señaló.

Durante el diálogo, Poli resaltó la falta de debate y de consulta a los sectores productivos en la toma de decisiones económicas. “La Argentina cerró un acuerdo con una de las dos potencias mundiales y no consultó al sector productivo. No podés despreciar el conocimiento específico que tienen los empresarios en los sectores. Es información muy valiosa para negociar aperturas de mercado y facilidades”, apuntó.

El economista insistió en que la administración del comercio con China requiere un tratamiento diferenciado respecto de otros países. “No podés tratar igual las importaciones provenientes de Europa o Estados Unidos con las de China. No lo está haciendo ningún país en el mundo”, resaltó.

Consultado sobre posibles cambios de rumbo, Poli sostuvo que la política de anclar el tipo de cambio ha sido una constante en gobiernos de distintos signos. “El atraso cambiario es la política de Estado de la Argentina. Gobiernos liberales, gobiernos populistas, todos se enamoran del atraso cambiario y eso explica los problemas históricos de la industria”, comentó.

En cuanto a los pasos que puede adoptar el Gobierno, el director de Sistémica sugirió liberar el mercado cambiario, acumular reservas y mejorar el acceso al crédito productivo. “El Gobierno ha hecho mucho en materia fiscal y monetaria, y eso es importante para poder avanzar hacia un mercado libre para la fijación del tipo de cambio. También es necesario acumular reservas para pagar los intereses de la deuda y para tener reservas en el Banco Central”, precisó.

El informe de Sistémica se propuso alertar sobre el fenómeno de desindustrialización y contribuir a que se preste atención al impacto en el empleo y en la estructura productiva. “Todavía estamos a tiempo”, expresó el economista, quien reclamó un debate abierto con los sectores afectados y una revisión de las políticas vigentes.

