Dólar hoy en vivo: a qué precio se ofrecen las principales cotizaciones éste miércoles 11 de marzo

Impulsados por un mejor ánimo en los principales mercados internacionales, los activos argentinos registraron un repunte pese a la continuidad del conflicto en Medio Oriente. Las acciones avanzaron hasta 7%, el riesgo país retrocedió y el valor del dólar se redujo , en una jornada en la que predominó la recuperación del apetito inversor global.

Las acciones argentinas subieron hasta 7% y el riesgo país bajó 28 puntos el martes, en una rueda marcada por la recuperación del apetito inversor global y la calma cambiaria. El dólar retrocedió en todos los segmentos, mientras el Banco Central acumuló compras y las reservas superaron los 46.000 millones de dólares.

Al cierre de la jornada del martes, el dólar oficial se ubicó en $1.420, el dólar tarjeta en $1.846 y el dólar blue también en $1.420. En el segmento financiero, el dólar MEP finalizó en $1.430,15 y el contado con liquidación en $1.471,89. El riesgo país quedó en 555 puntos.

