Economía

Dólar hoy en vivo: a qué precio se ofrecen las principales cotizaciones éste miércoles 11 de marzo

El mercado cambiario inicia la jornada con expectativas por la reacción de los activos argentinos tras la mejora registrada en la rueda previa y la atención puesta en el contexto internacional

Guardar
13:16 hsHoy

Así cerraron las principales cotizaciones el martes

Al cierre de la jornada del martes, el dólar oficial se ubicó en $1.420, el dólar tarjeta en $1.846 y el dólar blue también en $1.420. En el segmento financiero, el dólar MEP finalizó en $1.430,15 y el contado con liquidación en $1.471,89. El riesgo país quedó en 555 puntos.

13:13 hsHoy

El mercado argentino hizo pie ayer

Las acciones argentinas subieron hasta 7% y el riesgo país bajó 28 puntos el martes, en una rueda marcada por la recuperación del apetito inversor global y la calma cambiaria. El dólar retrocedió en todos los segmentos, mientras el Banco Central acumuló compras y las reservas superaron los 46.000 millones de dólares.

13:12 hsHoy

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 7% y el riesgo país anotó una fuerte baja

Las declaraciones de Donald Trump sobre un eventual fin del conflicto en Medio Oriente potenciaron los activos argentinos. El dólar bajó a $1.400, el BCRA compró USD 67 millones y el riesgo país cedió a 555 puntos

Las acciones argentinas treparon hasta
Las acciones argentinas treparon hasta 7% y el riesgo país cayó 28 unidades. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Impulsados por un mejor ánimo en los principales mercados internacionales, los activos argentinos registraron un repunte pese a la continuidad del conflicto en Medio Oriente. Las acciones avanzaron hasta 7%, el riesgo país retrocedió y el valor del dólar se redujo, en una jornada en la que predominó la recuperación del apetito inversor global.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticias

Últimas noticias

Guerra en Medio Oriente: el CEO de Lego anticipó qué pasará con los precios de los juguetes tras la suba del petróleo

La empresa danesa enfrenta desafíos en los costos de producción mientras expande su portafolio y mantiene sus previsiones de crecimiento para el próximo año

Guerra en Medio Oriente: el

El economista Federico Poli advirtió que la Argentina está “ante un proceso de acelerada desindustrialización”

El analista se refirió al proceso que atraviesa el país, con cierre de empresas y despidos. Cuestionó la falta de políticas para la reconversión productiva y dijo que “destruir es muy fácil, pero construir lleva mucho tiempo”

El economista Federico Poli advirtió

Caputo evitó dardos a los empresarios e hizo hincapié en la estabilidad: “El mayor riesgo es perder la chance de invertir en el país”

El ministro de Economía abrió la segunda jornada del Argentina Week en Nueva York

Caputo evitó dardos a los

El déficit presupuestario de Rusia en enero y febrero casi alcanza la meta anual para 2026

Los datos publicados por el Ministerio de Finanzas muestran una brecha fiscal significativa en los primeros meses del año, generada por la disminución de los ingresos energéticos y el aumento de los egresos estatales

El déficit presupuestario de Rusia

Irán quiere más caos: promueve que el barril de petróleo llegue a 200 dólares

Los ataques a buques y la intervención estadounidense han generado presión sobre el suministro, elevando la incertidumbre en el sector energético global por el cierre del estrecho de Ormuz

Irán quiere más caos: promueve

ÚLTIMAS NOTICIAS

Descubren una proteína sanguínea que

Descubren una proteína sanguínea que podría frenar el avance del cáncer de páncreas

Divulgador científico propone revisar cómo se enseña a leer y plantea un enfoque distinto para enfrentar la crisis educativa

Guerra en Medio Oriente: el CEO de Lego anticipó qué pasará con los precios de los juguetes tras la suba del petróleo

Cristina de Middel llega a Buenos Aires con su innovadora mirada en la fotografía documental

Epic Games aumenta el precio de las monedas de Fortnite: los creadores explican por qué tomaron esta decisión

INFOBAE AMÉRICA

Los relojes se adelantan mañana

Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

Las estafas con inteligencia artificial y criptomonedas provocan pérdidas récord de USD 119.000 millones al año en Estados Unidos

Descubren una proteína sanguínea que podría frenar el avance del cáncer de páncreas

Guerra en Medio Oriente: el CEO de Lego anticipó qué pasará con los precios de los juguetes tras la suba del petróleo

DEPORTES

El escándalo que rodea a

El escándalo que rodea a una figura del Manchester City por la presunta invasión de la privacidad de sus vecinos

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

El ministro de Deportes de Irán aseguró que la selección no jugará el Mundial: “No hay condiciones para participar”

Crece la tensión en Aston Martin de cara al Gran Premio de China en la F1 por los problemas en su motor: “No podemos quedarnos quietos”

La “maldición” que sufre Neymar cuando tiene que jugar el día del cumpleaños de su hermana