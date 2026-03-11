Dólar hoy en vivo: a qué precio se ofrecen las principales cotizaciones éste miércoles 11 de marzo

Al cierre de la jornada del martes, el dólar oficial se ubicó en $1.420, el dólar tarjeta en $1.846 y el dólar blue también en $1.420. En el segmento financiero, el dólar MEP finalizó en $1.430,15 y el contado con liquidación en $1.471,89. El riesgo país quedó en 555 puntos.
Las acciones argentinas subieron hasta 7% y el riesgo país bajó 28 puntos el martes, en una rueda marcada por la recuperación del apetito inversor global y la calma cambiaria. El dólar retrocedió en todos los segmentos, mientras el Banco Central acumuló compras y las reservas superaron los 46.000 millones de dólares.
