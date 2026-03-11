El Banco Central supera el límite diario de compra de dólares y proyecta ingresos millonarios por el RIGI

El Banco Central compró más de USD 3.000 millones en los primeros meses de 2026.

La “Fase 4” del programa económico comenzó con mejores resultados que los previstos por el mercado. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió más de USD 3.000 millones, alcanzando el 30% de la meta anual. Este desempeño se atribuye en gran medida a que las compras realizadas por la entidad dirigida por Santiago Bausili superaron el límite establecido del 5% del volumen operado en el mercado. A pesar de esto, no se observaron movimientos bruscos en la cotización del dólar. De cara a los próximos meses, el equipo económico considera a los ingresos provenientes del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como un factor clave para disminuir la vulnerabilidad externa.

Los datos formaron parte de una presentación que realizó el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, en el Kick Off Anual Inviu. Allí, no solo se remarcó que casi todos los días, desde el 1° de enero del 2026, las compras por parte de la entidad fueron mayores al 5% del volumen diario operado, sino que también se hizo una comparación con lo que sucedió en otras gestiones respecto a la adquisición de reservas internacionales.

“Compra efectiva: El BCRA (sin boom de commodities ni acceso al mercado) compró más reservas que gestiones previas", destacaron en la presentación en lo que identifican como una de las políticas que permiten reducir la vulnerabilidad externa. A la vez, remarcaron que para el 2026 el BCRA ya anunció un programa de compras que le suma previsibilidad al compromiso pre-existente, que es de 10.000 millones de dólares.

El análisis comparativo de las compras acumuladas de divisas por parte del BCRA al sector privado muestra que la gestión actual consiguió ubicarse por encima de los registros obtenidos durante las presidencias de Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Un gráfico presentado por el propio BCRA expone una curva ascendente para el ciclo de gobierno de Milei, que hacia el cierre de febrero ya había alcanzado los USD 28.000 millones en compras.

La dinámica diaria de las compras también revela la magnitud de la intervención oficial en el mercado. Durante enero y febrero de 2026, el Central mantuvo un ritmo sostenido de adquisiciones, con picos que superaron los USD 210 millones en jornadas puntuales.

La consistencia del programa de compras implementado por el BCRA busca dar respuesta a la vulnerabilidad externa y a la necesidad de fortalecer las reservas internacionales, un factor crucial para estabilizar el frente cambiario y garantizar el cumplimiento de metas macroeconómicas. La presentación institucional hizo foco en la compatibilidad de estas operaciones con el equilibrio monetario y subrayó la importancia de sumar previsibilidad a la gestión de reservas.

A pesar del buen volumen de compras, una parte importante de las reservas no pudo acumularse debido al pago de vencimientos. En primer lugar, se destinaron USD 838 millones para cumplir con compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)y, posteriormente, se utilizaron otros USD 1.000 millones para el Bono para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal), lo que limitó la acumulación de divisas en las arcas de la autoridad monetaria.

Los ingresos millonarios que miran

Dentro de la misma presentación, el Werning incluyó un apartado sobre los proyectos de inversión asociados al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que representa una de las principales fuentes esperadas de ingresos de capital extranjero para los próximos años. El relevamiento oficial distingue entre proyectos aprobados y anunciados, con una nómina que abarca rubros como energía renovable, minería (litio, oro, cobre), oil & gas, infraestructura y logística.

El monto total acumulado por los proyectos RIGI, incluyendo los aprobados y anunciados, asciende a USD 63.700 millones, según la información oficial facilitada por el Banco Central. Por el momento, se aprobaron iniciativas por USD 25.500 millones y restan analizar otros por 38.200 millones de dólares. El Gobierno espera que estos fondos contribuyan a financiar el desarrollo productivo y a fortalecer la capacidad de acumulación de reservas.

El programa de compras del BCRA busca fortalecer las reservas internacionales y aportar previsibilidad al mercado cambiario.

El listado de proyectos aprobados incluye inversiones de empresas como YPF Luz, VMOS (Joint Venture), Rio Tinto, Southern Energy (PAE/GOLAR/PAMPA/YPF/Wintershall Dea), Sidersa, Galan Lithium, PCR, McEwen Copper Inc., Terminales y Servicios y Minas Argentinas. El monto total de estos proyectos alcanza los 25.500 millones de dólares, con presencia en provincias como Mendoza, Río Negro, Catamarca, San Juan, Santa Fe y Buenos Aires.

Entre los proyectos anunciados, la lista incorpora firmas de peso internacional, como Rio Tinto Lithium, Posco, Tenaris-Sidersa, Pampa Energía, Barrick y Shandong Gold, NRG, Tecpetrol, Glencore, Agua Rica, Xizang Zhufeng Resources Co., Ltd., TGS, Nuevo Central Argentino S.A., Pluspetrol, ABRASILVER, Zonda Metals GmbH y Grupo Alberdi, BHP-Lundin Mining y Minera Exar SA. Las inversiones anunciadas suman 38.200 millones de dólares, distribuidas en provincias como Salta, Catamarca, Buenos Aires, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Juan y Jujuy.

La presentación de Werning subraya el carácter inédito de la performance del BCRA en el contexto actual. El organismo monetario consiguió superar los resultados de acumulación de reservas de las gestiones previas sin depender de circunstancias excepcionales del mercado internacional, como los picos de precios de los commodities o el acceso masivo a financiamiento externo.