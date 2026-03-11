“Antes ni nos recibían”: empresarios argentinos valoraron el cambio de actitud de los inversores en Nueva York

Empresarios y funcionarios nacionales y provinciales de Argentina, entre ellos Javier Milei, viajaron recientemente al Argentina Week en Manhattan, Nueva York para presentar oportunidades de crecimiento y analizar el interés de fondos de inversión extranjeros en sectores clave. El objetivo principal fue fortalecer la confianza de estos agentes y estimular la economía nacional, así como la generación de empleo, mediante una estrategia coordinada entre el sector público y privado.

La delegación estuvo compuesta por miembros de la Asociación de Capital Privado Emprendedor y Semilla (ARCAP), liderados por Mariano Mayer, junto a representantes de otras compañías. El presidente de ARCAP dialogó con Infobae en Vivo Al Mediodía y explicó las principales repercusiones del viaje.

Los empresarios buscan identificar posibilidades de inversión tanto en emprendimientos tecnológicos como en actividades tradicionales y exponer planteos de políticas que puedan reforzar la posición de las empresas argentinas frente a potenciales inversores internacionales.

Mayor interés y receptividad de fondos extranjeros

En los últimos meses, la disposición del mercado internacional hacia empresarios argentinos cambió de maneta notable. Mayer lo ilustró así: “Hoy vemos muchísimo más receptividad, hay interés, algunos ya vienen al país a ver oportunidades, otros avanzan con el análisis de proyectos concretos y otros ya concretan inversiones”.

Hasta hace poco, encontrar la atención de los grandes fondos resultaba una tarea difícil. Mayer recordó que, en ocasiones previas, era complicado lograr reuniones y captar interés genuino sobre el país. “Esto muestra un cierto alineamiento, por lo menos compartir o haber un consenso en algunos temas básicos, que no se negocian”, afirmó.

Empresarios y funcionarios argentinos presentaron oportunidades de inversión en Nueva York para fortalecer la economía nacional ante fondos extranjeros

Los inversores extranjeros enfrentan dudas recurrentes a la hora de evaluar el panorama argentino. Mayer destacó entre los principales interrogantes el marco regulatorio, la estabilidad macroeconómica y las condiciones laborales y cambiarias.

“A la hora de analizar riesgos, siempre hay una cuestión de marco regulatorio, si hay estabilidad macroeconómica, las regulaciones impositivas, laborales, cepos. Eso siempre está”, afirmó. Según Mayer, el interrogante central radica en la sostenibilidad de las políticas actuales: “La pregunta es sobre la sostenibilidad de estas políticas. Eso te diría que es el principal riesgo que hoy mencionan”.

El titular de ARCAP remarcó que los inversores buscan señales claras de continuidad. “Más allá de lo que pueda decir el Gobierno nacional, los inversores hacen su trabajo y preguntan: ‘¿Qué piensa la oposición? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué piensan los gobernadores?’”, expresó Mayer. La presencia de funcionarios de distintas jurisdicciones ayuda a disipar dudas y refuerza la confianza.

Sobre el apoyo internacional, Mayer sostuvo: “En el caso puntual del apoyo de Estados Unidos, también ayudó en ese análisis y está ayudando en el análisis de los inversores de reconstrucción de la confianza en Argentina”.

El ejecutivo subrayó que la importancia geopolítica del país trasciende a los gobiernos de turno: “Argentina tiene recursos naturales y recursos humanos. Estamos en una región que tiene importancia geopolítica para los Estados Unidos”.

La delegación estuvo integrada por miembros de ARCAP, representando al sector privado y público en la búsqueda de capital internacional para proyectos en Argentina

Consultado sobre el impacto del discurso de Javier Milei y la mención de empresarios en alocuciones públicas, Mayer opinó: “La mayoría de los inversores que estábamos acá le prestamos atención al discurso en su totalidad, que trataba de dar un marco a lo que se está haciendo”. El presidente de ARCAP aseguró: “Lo que estaban tratando de explicar es que van a sostener estas políticas y van a estar firmes en este camino, a pesar de las naturales fricciones o desafíos que pueda haber”.

Mayer manifestó que el enfoque en la competencia, la estabilidad y la desregulación resulta positivo: “Queremos fomentar la competencia, mantener la estabilidad, avanzar en la desregulación y vamos a sostenerlo por más que sea difícil”. El presidente de ARCAP destacó que los inversores valoran el compromiso con el rumbo económico y la voluntad de superar obstáculos.

Perspectivas sobre el sistema impositivo y la regulación cambiaria

Al referirse a temas impositivos y a las regulaciones cambiarias, Mayer señaló: “No es que hubo anuncios que no se hayan comentado. Todas las conferencias creo que todo el mundo tuvo acceso. Hubo bastante transparencia y sobre todo lo que trataban de marcar era el rumbo, el por qué están haciendo las cosas, a dónde quieren ir y algunos impactos concretos”.

El directivo resaltó ejemplos concretos de políticas implementadas: “Fue interesante también la presentación de Sturzenegger, donde mostró las fotos de cómo se había avanzado en la conexión de Internet satelital en dos años. Mostraron ejemplos de desregulación que generó aumento de las exportaciones, aumento de la conectividad de vuelos y baja de los precios de alquileres”.

Federico Sturzenegger, funcionario argentino, pronuncia un discurso oficial en un evento de la Semana Argentina

Mayer subrayó la importancia de acelerar la reconstrucción de la confianza. “Lo primero que vinimos a hacer fue eso, acompañar, intentar acelerar la reconstrucción de la confianza”, afirmó. El ejecutivo ponderó la diversidad de sectores representados en el encuentro: “Había un grupo de grandes emprendedores tecnológicos que se destacan, como Mercado Libre, y también los chicos de Humant, que acaban de levantar una ronda de inversión gigante de más de sesenta y seis millones de dólares”.

Mayer celebró la interacción entre empresarios consolidados y emprendedores. “Lo lindo fue ver cómo empresarios más consagrados conversaban con los emprendedores que estaban comenzando para ver qué oportunidades había”, señaló. El presidente de ARCAP enfatizó la necesidad de mostrar el talento argentino a los inversores estadounidenses: “Eso fue realmente interesante, lo que está pasando acá”.

El directivo adelantó que ARCAP prevé continuar con estos encuentros. “Esperamos que se repita todos los años, como hacen todo el resto de los países. Esta es la primera. Seguramente habrá cosas para mejorar. Después, en el Foro Argentino de Inversiones que hacemos más hacia fin de año, los invitamos a todos para ahí”, concluyó Mayer.

