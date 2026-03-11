Durante la primera jornada del Argentina Week, el gobierno defendió su plan de ajuste para atraer inversiones privadas

Javier Milei durante su exposición en el banco JPMorgan, (New York, Estados Unidos)

(Desde New York, Estados Unidos) En el piso 15 del impactante edificio del JPMorgan, Javier Milei y su gabinete defendieron el plan de ajuste económico que bajó la inflación, redujo el déficit fiscal y achicó a niveles históricos de emisión monetaria.

El presidente ayer disertó por una hora e insistió con su postura acerca de la vinculación intrínseca entre política y moral. Milei repitió los conceptos que ya había utilizado en el Foro de Davos, pero en esta ocasión ratificó sus diferencias con la industria nacional.

En este sentido, Milei sostuvo que “(Paolo) Rocca y (Javier) Madanes en connivencia con políticos ladrones atacaron a los argentinos, pero se terminó la Argentina corrupta”,

A continuación, el presidente señaló que “por suerte nosotros nos estamos sacando de encima a los que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y empresarios prebendarios”.

Y concluyó:

“Si la cuenta muestra que la eficiencia es que estén bien 48 millones de argentinos, entonces la pregunta es por qué un político sigue sosteniendo este sistema. Es obvio: es corrupción”.

La ironía de Milei apuntaba a demostrar que, a diferencia de otros jefes de Estado, no aceptará cuestiones de privilegio comercial bajó la tutela del apoyo a la industria nacional.

Javier Milei volvió a confrontar con el sector empresarial en un encendido discurso. Con un tono tajante y desafiante, el presidente aseguró que no cederá ante las presiones y que su objetivo es terminar con la "Argentina corrupta".

Tras la disertación del Presidente, Pablo Quirno ocupó el centro del escenario para describir hacia adelante que están esperando en la Casa Rosada.

“Tenemos muchas propuestas en los próximos 2 años. Todas van en la misma dirección: crear condiciones de inversión. Podemos crear las condiciones para cambiar a la Argentina por décadas al pasar estas leyes. Esa es la razón de por la que estamos acá. Decirles que estamos haciendo para que se sientan cómodos de invertir, contratar empleo y hacer con sus ganancias lo que deseen”.

El embajador ante la Casa Blanca, Alec Oxenford, también describió los beneficios actuales del plan económico y rescató de la historia argentina el dilema político entre Braden o Perón para compararlo con la actual relación diplomática entre Milei y Trump.

Javier Milei y Jamie Damon junto a Karina Milei, Manuel Adorni, Pablo Quirno, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Alec Oxenford y Facundo Gómez Minujin en las oficinas del CEO del JPMorgan, (New York, Estados Unidos)

La defensa y promoción del plan de ajuste no sólo corrió por cuenta del presidente y los miembros del Gobierno que volaron en Manhattan.

También se sumaron invitados clave de la cultura y la diplomacia, que presentaron su juicio de valor sobre la figura de Milei.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina, ratificó en su discursó la posición de Oxenford respecto a Perón y su relación en zigzag con la Casa Blanca hacia 1945.

Lamelas es amigo personal de Donald Trump y tiene un fuerte sintonía ideológica con Milei. El representante de Estados Unidos elogió el programa de ajuste y recordó los profundos vínculos que existen entre Argentina y la administración republicana.

Javier Milei Niall Ferguson durante un encuentro en la Casa Rosada, (Buenos Aires, Argentina)

Y también fue el caso de Sir Niall Ferguson, que conoció a Milei hace un tiempo y quedó impactado por sus concepción sobre el mundo y las cosas.

Ayer en diálogo con Pierpaolo Barbieri, fundador de Uala, Ferguson hizo una defensa cerrada de la gestión libertaria.

“Lo que me emocionó cuando Javier Milei irrumpió en la escena política fue que no iba a haber nada de gradualismo, si él era electo presidente. No estoy seguro de cuánto se lo entiende en Estados Unidos, y ciertamente no se lo entiende bien en Europa, pero tú y yo nos reunimos con él el verano pasado (por Pierpaolo Barbieri) y tuve una conversación muy memorable", sostuvo el profesor Ferguson.

Y agregó: No creo que se haya dado cuenta de que es el líder libertario intelectual más radical que el mundo haya visto. No solo Argentina, el mundo. Cuando te sientas con Javier Milei, es un tipo de seminario de economía. Casi tiene un estilo profesoral. Es mucho más intelectual que cualquier político que haya conocido“.

Javier Milei junto al CEO del JPMorgan, Jamie Dimon, que abrió la primera sesión de la Argentina Week, (New York, Estados Unidos)

Hoy es la última jornada de Argentina Week, y sucederá en el Bank of America (Bofa) cerca de Bryan Park. Está previsto que Luis Caputo -ministro de Economía- se presente por la mañana para disertar acerca del programa de ajuste.

Será importante la presentación de Caputo: hay una guerra en Medio Oriente, que está trastocando la situación global de las finanzas y la economía.

Los banqueros, consultores e inversores aguardan con interés la exposición del ministro de Economía. Aún recuerdan los efectos comerciales del conflicto entre Ucrania y Rusia, que aún no concluyó.

Los cisnes negros aman a la Argentina.