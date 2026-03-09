“No se valora lo que se ha logrado”: Nicolás Dujovne elogió al Gobierno y proyectó una caída de la inflación para 2026

El ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, proyectó crecimiento económico y baja de inflación para 2026. (Foto NA: JUAN VARGAS)

El ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, elogió la gestión económica del gobierno de Javier Milei y destacó los avances logrados en materia fiscal, inversión y crecimiento. Además, puso énfasis en la magnitud del ajuste de las cuentas públicas y en los resultados obtenidos durante los dos primeros años de la administración libertaria.

“Tengo una mirada muy positiva sobre lo que han hecho en materia económica. Hay muchos economistas que se centran más en marcar la diferencia y la verdad es que veo que el norte fue el adecuado desde el principio”, sostuvo Dujovne en el podcast Cartografías, de Rosendo Grobocopatel.

En tal sentido, el economista hizo hincapié en el recorte del gasto público que efectuó el gobierno nacional desde el desembarco de Milei en la Casa Rosada al plantear que “el ajustazo fiscal que hicieron el primer año, con contracción real en el gasto primario, es algo con pocos precedentes en otros programas de ajuste y estabilización".

A propósito de la temática fiscal, el ex funcionario nacional reconoció que la reducción del gasto público genera resistencias y protestas de diversos sectores sociales, pero defendió la decisión oficial por su impacto macroeconómico.

Nicolás Dujovne calificó como "sin precedentes" el ajuste fiscal del Gobierno. (Crédito: NA)

“El Gobierno recibe muchas críticas porque para bajar el gasto público 27%, hay que cortar todo. Vas a tener a distintos grupos protestando por cada uno de los recortes, muchos con razón. Pero hay una razón macroeconómica que está por encima de todo que es dejar de cobrar el impuesto inflacionario gigantesco, que afecta especialmente a los más pobres”, afirmó.

Siguiendo esa línea argumental, el analista económico evaluó como positiva la gestión de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía: “Se han hecho cosas muy buenas. Muchas de las cosas que se hicieron durante el primer año de la estabilización de Milei, si las hubiera hecho un economista semi heterodoxo, habría gente entusiasmada. Pero como lo hizo Toto (Luis Caputo), que no viene del palo de un think tank que pone el sello de un programa de estabilización, no se valora lo que se ha logrado”, remarcó.

Al mismo tiempo, el ex titular del Palacio de Hacienda destacó los resultados en materia de inflación y auguró que, pese a la aceleración registrada en los últimos meses, el dato anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerrará este año por debajo del guarismo de 2025. “Pasamos de 211% a 32% en 2025 y este año probablemente baje despacio y sea 24% o 25%, como ha pasado en todos los países que han bajado su tasa de inflación. Es bastante meritorio lo que se ha logrado”, graficó.

Respecto a las perspectivas para la actividad económica, Nicolás Dujovne proyectó que “la economía va a crecer este año”, tras un 2025 marcado por una expansión del 4,4 por ciento. “Este año es probable que crezca entre 3% y 4,5% porque la inversión está creciendo bien. Tuvo un gran desempeño el año pasado: creció arriba de 18% real. Además, las exportaciones crecieron al 7%/8% y el consumo al 4/5 por ciento”, detalló.

Nicolás Dujovne elogió la gestión económica de Luis Caputo. REUTERS/Agustin Marcarian

El ex ministro señaló que el crecimiento de las importaciones respondió a una mayor apertura de la economía, aunque ponderó que se importaron distintos tipos de bienes y no solo de consumo: "Se importó mucho bien de capital y mucho bien intermedio. Cuando uno mira las góndolas de los supermercados argentinos comparadas con países similares en el resto del mundo, siguen siendo muy cerradas”.

A su juicio, dos factores determinarán el repunte de la inversión en el año actual. El primero es el riesgo país, que pese a ubicarse cerca de 600 puntos básicos, experimentó una baja significativa respecto a las 1.100 unidades que marcaba antes de las elecciones legislativas de medio término, y a la estabilidad cambiaria. “Esas dos cosas tienen una mejoría muy marcada respecto al año pasado. El riesgo país, en promedio, es infinitamente más bajo que en 2025”, juzgó.

En cuanto al consumo, sostuvo que la mejora en los salarios reales contribuirá al crecimiento: “El consumo va a crecer porque los salarios reales van a crecer. La productividad se está recuperando y los salarios tienden a moverse un poco en el corto plazo por esa dinámica. Van a ser dos años seguidos de crecimiento que al Gobierno lo dejan bastante bien parado para enfrentar el 2027”.

Sobre el escenario político, Dujovne analizó que “en 2027 se van a enfrentar dos modelos antagónicos. Eso va a ocurrir, independientemente de lo que haga el Gobierno. El principal candidato opositor seguramente va a ser un candidato kirchnerista. Ese antagonismo va a existir, independientemente de lo que diga o no diga el Gobierno”.