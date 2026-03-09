Economía

Las ventas de autos eléctricos se duplicaron en apenas tres meses: el ranking de los más buscados

El fenómeno se produce por la llegada del total de unidades del cupo autorizado por el Gobierno durante enero, aunque todavía la tasa de adopción es mínima en el mercado. Autos y precios disponibles

Aunque la adopción es todavía
Aunque la adopción es todavía lenta, entre enero y febrero se duplicaron las ventas de autos 100% eléctricos. REUTERS/Alessia Maccioni

A pesar del buque BYD Changzhou que llegó al puerto de Zárate a mediados de enero con 5.800 automóviles a bordo, y de haber pasado el primer mes completo desde que se completó el cupo de vehículos híbridos y eléctricos habilitados por el Gobierno para entrar sin pagar arancel de importación extrazona del 35%, las ventas de autos 100% eléctricos solo crecieron en febrero un 3%.

Según las cifras publicadas este lunes 9 de marzo por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), en el segundo mes del año se patentaron 554 unidades contra las 533 de enero pasado, es decir un crecimiento del 3,9%. Pero si se mira la progresión, en diciembre habían sido únicamente 142 unidades, en noviembre, el mejor resultado del año pasado, se habían alcanzado las 225, y en octubre, primer mes con varias marcas en el mercado aumentando la oferta, habían sido 205 unidades.

En efecto, como el cupo de 50.000 unidades asignado a 2025 tenía una fecha límite de nacionalización de los autos hasta el 31 de enero, el crecimiento de la movilidad 100% eléctrica se produjo en los dos primeros meses de 2026, alcanzando el 146% respecto al mejor mes de 2025.

El mercado de vehículos eléctricos
El mercado de vehículos eléctricos experimenta un aumento del 65% en los primeros dos meses de 2026, con BYD encabezando la lista de ventas. (DNRPA)

Probablemente en marzo ocurra algo similar, porque hay stock de unidades en las concesionarias, lo que permitirá tomar una referencia más real del aumento de la adopción de los autos completamente eléctricos en Argentina. A partir de mayo y junio comenzarán a llegas los embarques del cupo 2026, lo que debería permitir una estabilización de las ventas de manera sostenida.

Hoy, en términos reales, mientras el mercado automotor ya acumuló 108.106 unidades 0 km en total entre enero y febrero, los autos eléctricos sumaron 1.087, lo que representa apenas el 1%. Pero si se mira este número con el mejor mes de 2025, noviembre, ese porcentaje era del 0,6% con lo cual creció la participación de este tipo de vehículos en el mercado total.

Los modelos y su precio

La marca que más autos eléctricos vendió, tal como era de esperarse, es la china BYD, que tiene dos productos en el mercado desde octubre del año pasado, pero recibió el volumen de unidades que no tenía en disponibilidad. El total de la marca en febrero fue de 436 vehículos, y el dominio es tal que ocupan el 78,7% del mercado de 100% eléctricos. En segundo lugar esta Chevrolet, que tiene únicamente el Spark EUV, del que se vendieron 26 unidades, mientras que Jmev vendió 18 autos, Renault 15, Baic 13, Geely 12, Volvo 9, Great Wall 7, DFSK 5 y JAC patentó 4 unidades.

La tabla muestra el ranking
La tabla muestra el ranking de los autos eléctricos más vendidos de febrero y su comparación con enero y con el mismo mes de 2025. (DNRPA)

En la distinción por modelos, el mercado manda y como los autos eléctricos son en general vehículos más caros que uno similar híbrido y de combustión, el BYD Dolhin Mini utilizó su precio (USD 22.990) para hacer una gran diferencia, alcanzando las 338 unidades, es decir el 61% de todos los autos eléctricos que se vendieron en el mes. En segundo lugar quedó el B-SUV de la marca, el Yuan Pro, que tiene un precio de USD 29.990, y del que se vendieron 98 unidades en total.

El tercero en la lista es el mencionado Chevrolet Spart EUV ($42.529.900 ó USD 29.500), del que se patentaron 26 automóviles, por delante del Jmev Easy 3 (USD 18.900) con 18 unidades, del Renault Kangoo E-Tech ($50.960.000 ó USD 35.400) con 15 vehículos, del Baic EU5 (USD 28.900) con 13, el Geely EX5 (USD 34.800) con 12, el Volvo EX30 (USD 49.900) con 9 unidades patentadas en febrero, el Great Wall Ora 3 (USD 31.000) con 7, y el furgón compacto DFSK EC 35 (USD 40.200) del que se vendieron 5 unidades.

