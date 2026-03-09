La correcta evaluación de costos y normas regulatorias se consolida como pilar de la rentabilidad en la importación

El éxito de una operación no solo depende del producto, sino de un análisis riguroso de la estructura de costos y la validación de certificaciones antes de que la carga llegue al país (Imagen ilustrativa Infobae)

El escenario del comercio exterior está atravesando una transformación estructural que redefine las reglas de juego para los pequeños importadores.

Según los expertos, después de años marcados por la incertidumbre normativa y las barreras administrativas, 2026 se presenta como un período de normalización y apertura, donde la clave del éxito ya no reside únicamente en la capacidad de “traer mercadería”, sino en la especialización estratégica y la lectura precisa de los costos ocultos.

Para los emprendedores y pequeñas y medianas empresas (pyme), el negocio de importación ha dejado de ser una apuesta a ciegas para convertirse en un proceso de planificación técnica. En este nuevo contexto, la diferencia entre la rentabilidad y el fracaso financiero depende de la selección del nicho, el uso de las nuevas herramientas legales y el entendimiento de una demanda interna más selectiva.

Qué no es recomendable importar

Uno de los errores más comunes del importador novato es dejarse seducir por los productos que presentan un alto volumen de ventas en plataformas digitales. Joaquín Méndez, empresario con casi una década en el rubro y fundador de varias compañías dedicadas a la importación desde China, advierte que la saturación del mercado es el principal enemigo del margen de ganancia.

Compezar copiando lo que ya está saturado no es estrategia, es improvisación (Méndez)

“Empezar copiando lo que ya está saturado no es estrategia, es improvisación”, sostiene Méndez. Según su experiencia, hay categorías que deben evitarse al iniciar:

Electrónica genérica : Los auriculares tipo AirPods y los smartwatches económicos lideran la lista de riesgos. Al ser productos masivos, la competencia es puramente por precio y el índice de fallas técnicas puede dañar la reputación del vendedor.

Accesorios de telefonía : Cables, cargadores y fundas básicas son productos donde el consumidor no percibe mejoras de calidad interna. “Sin volumen masivo o tienda física que permita la venta cruzada, los márgenes se vuelven insignificantes”.

Productos de moda y para el hogar : Artículos como picadores manuales, luces LED rítmicas o pistolas de masaje tienen ciclos de vida cortos. Cuando el producto se viraliza, el ingreso masivo de competidores lleva los precios a la baja.

Bienes voluminosos o de talle variable: El calzado y los pequeños electrodomésticos (como freidoras de aire o cafeteras) presentan desafíos logísticos y financieros. El calzado exige variedad de talles y genera capital inmovilizado, mientras que los electrodomésticos pesados obligan a la importación marítima, aumentando la inversión inicial y el riesgo para quienes recién comienzan.

Por dónde empezar

Frente a las trampas del impulso y el producto de moda, la opción está en encontrar variantes específicas dentro de categorías con demanda comprobada. El enfoque actual requiere dejar de lado lo masivo y apuntar a resolver problemas concretos de nichos determinados.

Joaquín Méndez, referente en importaciones desde China, advierte que entrar en mercados saturados como el de electrónica genérica es el error más común del importador principiante

Méndez recurre a ejemplos recientes: menciona un corrector de postura que resolvía una necesidad puntual y permitió márgenes favorables, con una facturación de USD 3.000 en el primer mes. Otro caso fue el de auriculares con cancelación de ruido diseñados para dormir, que agotaron el stock inicial de 100 unidades en diez días.

En este marco, el objetivo es importar variantes dentro de categorías donde los grandes importadores aún no han respondido a todas las demandas. Méndez asegura: “La oportunidad aparece cuando se identifica una variante concreta dentro de una categoría existente”.

Qué se debe tener en cuenta

Para que la importación sea sostenible, es imperativo trascender el entusiasmo por el precio de origen. La viabilidad de una operación se apoya en tres pilares fundamentales que todo emprendedor debe dominar antes de realizar su primer pedido.

Primero, la selección del nicho: si el producto es igual al de otros, el margen se esfuma en una competencia de precios. Segundo, el análisis detallado de costos. Méndez destaca: “La mayoría solo mira el precio del producto en origen, pero después aparece el flete, los impuestos, los gastos logísticos y los costos de comercialización como publicidad, comisiones o envíos”. Si esta matemática falla, un proyecto que parece rentable en papel puede resultar en pérdidas.

Trabajar con proveedores confiables y hacer pedidos pequeños para testear la calidad es la recomendación técnica que minimiza riesgos

Por último, cumplir con los requisitos normativos. Antes de comprar, hay que confirmar si el producto requiere certificaciones especiales como seguridad eléctrica o normas de salud. Trabajar con proveedores confiables y hacer pedidos pequeños para testear la calidad es la recomendación técnica que minimiza riesgos.

El marco regulatorio en Argentina ha cambiado y orientado sus procesos hacia la simplificación. Joaquín Méndez subraya que la modificación del Código Aduanero ha introducido una herramienta vital para la pyme: el dictamen anticipado.

Hacia 2026, la diversificación de proveedores hacia mercados como India, Vietnam y Tailandia se perfila como una ventaja estratégica frente a la saturación de las rutas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Por primera vez, el importador puede conocer de antemano tres variables críticas: la clasificación arancelaria del producto, la valoración económica según la Aduana y el cumplimiento de reglas de origen”, explica Méndez.

Hasta hace poco, estas definiciones se obtenían solo cuando la mercadería ya había llegado, generando sobrecostos y demoras. Ahora, la autoridad debe responder en 30 días; si no lo hace, el importador puede avanzar bajo garantía. El silencio burocrático se transforma entonces en un permiso tácito, limitando el riesgo de sorpresas impositivas al nacionalizar la carga. Según Méndez, “el miedo a lo desconocido”, considerado la principal barrera psicológica para el sector, comienza a disiparse.

Recomendaciones para principiantes

Para ingresar al negocio de importación, los pasos recomendados por los especialistas son:

Definir y validar : investigar la demanda real y asegurarse de que no existan restricciones legales para el producto.

Analizar el costo total : estimar el precio final en depósito, con todos los gastos contemplados.

Hacer un pedido de prueba : registrar cómo se comporta la logística, la demanda y la calidad del producto sin arriesgar demasiado capital.

Escalar: solo una vez comprobado el funcionamiento y el mercado, invertir para ampliar el volumen.

Santiago Ribatto Crespo, socio fundador de AltoRancho, sugiere con base a su experiencia: “Si tiene la oportunidad, lo primero que le recomendaría es viajar y aprender todo lo que pueda. No solamente sobre el producto, sino sobre cómo funciona el mundo de la importación: conocer fábricas y entender los procesos”.

En el panorama de 2026 después de un 2025 de fuerte crecimiento, Gabriel Salomón, director de Jidoka, afirma que las importaciones han mostrado una dinámica ascendente, impulsada por cambios en los patrones de consumo y mayor apertura comercial.

En 2026, la previsibilidad normativa permite a las Pymes utilizar herramientas como el dictamen anticipado para diseñar planes de negocios basados en datos reales y no en conjeturas (Foto: Freepik)

Salomón identifica cuatro líneas de oportunidad para lo que viene:

Nuevos orígenes: Además de China, países como India, Vietnam y Tailandia emergen como alternativas competitivas. E-commerce especializado: La logística de pequeños envíos y el cumplimiento normativo para importaciones de bajo valor seguirán en expansión. Acuerdos internacionales: El vínculo comercial con : El vínculo comercial con Estados Unidos y la Unión Europea abre puertas para quienes busquen posicionarse como distribuidores de marcas de ese país en el mercado local. Arbitraje geopolítico: Las tensiones entre grandes potencias generan cambios en flujos de inversión que los importadores ágiles pueden capitalizar.

El desafío para 2026 será adaptarse a los movimientos globales y a las variaciones de precios internacionales; quienes permanecen estáticos sufrirán presión frente a competidores más flexibles.

Aunque aprovechar la escala internacional tiene ventajas, Ribatto Crespo remarca que la empresa también debe interpretar los cambios en el mercado interno.